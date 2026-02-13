REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA]. Jest komunikat ministerstwa. Znamy wskaźnik waloryzacji świadczeń

Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA]. Jest komunikat ministerstwa. Znamy wskaźnik waloryzacji świadczeń

13 lutego 2026, 11:07
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
waloryzacja emerytury 2026 podwyżka tabela
Waloryzacja emerytur 2026 [TABELA]. Jest komunikat ministerstwa. Znamy wskaźnik waloryzacji świadczeń
Waloryzacja emerytur 2026 już od 1 marca. Jest komunikat ministerstwa. Znamy już oficjalny wskaźnik waloryzacji czyli o ile wzrosną emerytury i renty. Jest wyższy niż zakładano. Przykłady nowej wysokości emerytury ZUS zawiera tabela.

Waloryzacja emerytur 2026 - marzec

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma na celu utrzymanie ich siły nabywczej. Wysokość corocznej waloryzacji emerytur uzależniona jest od wskaźnika waloryzacji. Wskaźnik ten podaje się w lutym w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w danym roku. Ustala się go w ramach Rady Dialogu Społecznego przy uwzględnieniu trzech elementów:

  1. inflacji z roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych),
  2. co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,
  3. inflacji emeryckiej (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów).

Wymienione czynniki pozwalają na zaplanowanie waloryzacji stosownej do wzrostu cen oraz sytuacji gospodarczej państwa. Wiadomo już, że podany w drugim punkcie wskaźnik ustalono na poziomie 20% czyli minimalnym (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r.: W 2026 r. wysokość zwiększenia, o którym mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustala się na poziomie 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.) Coroczna waloryzacja emerytur i rent zawsze ma miejsce 1 marca. Inflacja ogólna rok do roku nie uległa zmianie i nadal wynosi 3,6%.

Ustawa budżetowa na 2026 r. przewiduje, że emerytury i renty wzrosną o 4,88%. Jednak ostatnie dane GUS mogą wskazywać na wyższą podwyżkę świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2026 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 r. wyniósł aż 104,2. Oznacza to wzrost cen o 4,2%. To wyższa inflacja emerycka niż rok temu. Można więc podziewać się, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższy niż 4,88%. Dodatkowo znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. - wyniosło 8 903,56 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.). Przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji bierze się więc pod uwagę 20% z 8903,56 zł.

Ważne

W związku ze znajomością już wszystkich wytycznych do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2026 r. podaje się jego wysokość - 5,3%. Emerytury i renty od 1 marca 2026 r. wzrosną o 5,3%. Dla porównania w zeszłym roku emerytury i renty wzrosły o 5,5%.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r.

W dniu 11 lutego 2026 r. MRPiPS wystosowało Komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 202). Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 105,3 %. Oznacza to, że 1 marca 2026 r. emerytury i renty wzrosną o 5,3%.

Waloryzacja emerytur i rent - porównanie

Dla porównania 1 marca 2025 r. emerytury i renty wzrosły o 5,5%. Wskaźnik waloryzacji wynosił wówczas 105,5%. W 2024 r. zarówno inflacja ogólna jak i emerycka wyniosły 3,6%. Prognozowany wzrost emerytur w ustawie budżetowej wynosił 5%. Ostatecznie podwyżka była wyższa, pomimo niższej inflacji - emerytury wzrosły o 5,5%. Czy w związku z tym dnia 1 marca 2026 r. również należy spodziewać się wyższej podwyżki emerytur i rent niż przewidywana? Przypomnijmy, ustawa budżetowa wskazuje na 4,88%, a inflacja wyniosła 4,2%.

Od 1 marca 2026 r. wyższe emerytury i renty - tabela

Załóżmy, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88% (założenie z ustawy budżetowej na 2026 r.). Jak obliczyć nową wysokość emerytury? Otrzymywaną kwotę brutto emerytury lub renty należy pomnożyć o 104,88%. Jeśli wskaźnik waloryzacji zostanie podniesiony np. do 5%, analogicznie mnożymy świadczenie przez 105%. Wiemy już, że emerytury wzrosną o 5,3%. Oto przykłady wysokości emerytury przy wskaźniku waloryzacji 4,88%, 5% oraz 5,3% (artykuł zostanie zaktualizowany o tabelę z wyliczeniami dla 5,3%):

Emerytura 2025

Emerytura przy wskaźniku waloryzacji 4,88%

Emerytura przy wskaźniku waloryzacji 5%

Emerytura po waloryzacji 5,3%

1 878,91 zł

1 970,60 zł

1 972,86 zł

1978,49 zł

1 899,00 zł

1 991,67 zł

1 993,95 zł

1999,65 zł

2 004,50 zł

2 102,32 zł

2 104,73 zł

2110,74 zł

2 110,00 zł

2 212,97 zł

2 215,50 zł

2221,83 zł

2 215,50 zł

2 323,62 zł

2 326,28 zł

2332,92 zł

2 321,00 zł

2 434,26 zł

2 437,05 zł

2444,01 zł

2 426,50 zł

2 544,91 zł

2 547,83 zł

2555,10 zł

2 532,00 zł

2 655,56 zł

2 658,60 zł

2666,20 zł

2 637,50 zł

2 766,21 zł

2 769,38 zł

2777,29 zł

2 743,00 zł

2 876,86 zł

2 880,15 zł

2888,38 zł

2 848,50 zł

2 987,51 zł

2 990,93 zł

2999,47 zł

2 954,00 zł

3 098,16 zł

3 101,70 zł

3110,56 zł

3 059,50 zł

3 208,80 zł

3 212,48 zł

3221,65 zł

3 165,00 zł

3 319,45 zł

3 323,25 zł

3332,75 zł

3 270,50 zł

3 430,10 zł

3 434,03 zł

3443,84 zł

3 376,00 zł

3 540,75 zł

3 544,80 zł

3554,93 zł

3 481,50 zł

3 651,40 zł

3 655,58 zł

3666,02 zł

3 587,00 zł

3 762,05 zł

3 766,35 zł

3777,11 zł

3 692,50 zł

3 872,69 zł

3 877,13 zł

3888,20 zł

3 798,00 zł

3 983,34 zł

3 987,90 zł

3999,29 zł

3 903,50 zł

4 093,99 zł

4 098,68 zł

4110,39 zł

4 009,00 zł

4 204,64 zł

4 209,45 zł

4221,48 zł

4 114,50 zł

4 315,29 zł

4 320,23 zł

4332,57 zł

4 220,00 zł

4 425,94 zł

4 431,00 zł

4443,66 zł

4 325,50 zł

4 536,58 zł

4 541,78 zł

4554,75 zł

4 431,00 zł

4 647,23 zł

4 652,55 zł

4665,84 zł

4 536,50 zł

4 757,88 zł

4 763,33 zł

4776,93 zł

4 642,00 zł

4 868,53 zł

4 874,10 zł

4888,03 zł

4 747,50 zł

4 979,18 zł

4 984,88 zł

4999,12 zł

4 853,00 zł

5 089,83 zł

5 095,65 zł

5110,21 zł

4 958,50 zł

5 200,47 zł

5 206,43 zł

5221,30 zł

5 064,00 zł

5 311,12 zł

5 317,20 zł

5332,39 zł

5 169,50 zł

5 421,77 zł

5 427,98 zł

5443,48 zł

5 275,00 zł

5 532,42 zł

5 538,75 zł

5554,58 zł

Ważne

Wiadomo już, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wyniesie 5,3% czyli więcej niż się spodziewano. Natomiast na oficjalny komunikat ministerstwa należy jeszcze poczekać. Zwykle komunikat o jego wysokości pojawia się w połowie lutego (mniej więcej 12-14 lutego).

Kalkulator emerytalny 2026

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2026 roku. Oblicz swoją emeryturę »

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1631)

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1048)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.

Kadry
Pracodawcy są skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
13 lut 2026

Aktualnie pracodawcy skupiają się na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich osób pracujących w Polsce. Pracownicy między 45. a 59. rokiem życia skupiają kluczową wiedzę ekspercką, doświadczenie i umiejętności. Co oznacza dla firmy ich odejście?
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
13 lut 2026

Seniorzy i w zasadzie nie tylko: warto wiedzieć, że ZUS wysyła decyzje w zakresie waloryzacji. Dobra czy zła informacja w liście? To zależy, czy dla danej osoby kwota podwyżki jest wystarczająca czy nie. Tak czy inaczej, od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną z automatu zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. O ile dokładnie świadczenia wzrosną? Mamy oficjalne wyliczenia z ZUS!
Wyższe nie tylko emerytury, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne od 1 marca 2026 r. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
13 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. wyższe będą nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne. Ich nowa wysokość będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji 5,3%. Nowe świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto. Sprawdź kwoty dodatków do emerytur. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]
13 lut 2026

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r. Chodzi o poprawę warunków BHP w zakładach pracy. To konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? Wnioski do konkursu składa się za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.

12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026
13 lut 2026

To już pewne: 12 kwietnia jest nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 12 lutego 2026 r. Po ponad stu latach od pamiętnego wydarzenia w 1919 roku, Polska oficjalnie uhonoruje bohaterów, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Ojczyzny. Prezydent RP podpisał właśnie ustawę, która zmieni kalendarz świąt państwowych. Wielu już zastanawia się czy w zw. z tym dzień 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?
Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
12 lut 2026

Reforma PIP to rewolucja dla B2B - dnia 26 stycznia 2026 r. MRPiPS opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza dla osób pracujących na B2B? Jakie są kluczowe zmiany względem wersji projektu ustawy z października 2025 r.?
Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?
12 lut 2026

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani w pracy ze względu na wiek. Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Trzydziestolatkowie też doświadczają dyskryminacji. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?
5 nowych zasad dla pracodawców w 2026 r.: jawność wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki?
13 lut 2026

5 nowych zasad obowiązuje pracodawców w 2026 r. Dotyczą jawności wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki? Jawne wynagrodzenie oznacza pełną informację, a nie tylko stawkę podstawową. Co więcej, informacja o wynagrodzeniu musi być możliwa do udokumentowania, a moment jej przekazania wpływa na legalność procesu. Nowością jest także neutralność ogłoszeń o pracę. Jak ją zachować?

Pracodawca odpowiada za nietrzeźwego pracownika. Jak prewencyjnie kontrolować trzeźwość w pracy?
12 lut 2026

Pracodawca odpowiada za nietrzeźwego pracownika. Konsekwencje mogą być prawne, finansowe i reputacyjne. Jak prewencyjnie kontrolować trzeźwość w pracy? Oto metody formalne i techniczne.
Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia [RAPORT]
12 lut 2026

W warunkach ograniczonej dynamiki zatrudnienia w wielu działach korporacyjnych, obsługa klienta i operacje należą do nielicznych obszarów, które utrzymują stabilny poziom rekrutacji. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 2025” przygotowanego przez Grafton Recruitment, firmy rozwijają funkcje, które mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną oraz jakość obsługi klienta. Wzrost znaczenia tych ról przekłada się na atrakcyjność wynagrodzeń przy jednoczesnym wzroście wymagań kompetencyjnych.
