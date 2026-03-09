Dlaczego pracownicy po 50. roku życia nie przejdą na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Pracownicy po 50. roku życia nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym? Mówią, że nie stać ich na taki luksus. Średnia emerytura w Polsce wynosi 3544,37 zł. Pół miliona emerytów musi wyżyć za minimalne świadczenie w wysokości 1878,91 zł. Co więcej, wiele osób ma przelewy niższe niż ta kwota.

Pracownicy po 50. roku życia nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym

Dla tysięcy Polaków zbliżających się do wieku emerytalnego, przejście na zasłużony odpoczynek staje się coraz mniej realnym scenariuszem, a luksusem. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i najnowszych badań rynku pracy przeprowadzonych przez SD Worx wyłania się obraz pokolenia 50+, które żyje pod rosnącą presją finansową, czuje się niedocenione w pracy i nie widzi wsparcia ze strony pracodawców.

Średnia emerytura w Polsce

Jak czytamy w raporcie przygotowanym przez ZUS, w marcu 2025 roku mediana wysokości emerytury w Polsce wyniosła 3544,37 zł. A prawie pół miliona seniorów musi przeżyć miesiąc za minimalne świadczenie, które aktualnie wynosi 1878,91 zł. Co gorsza, wielu seniorów otrzymuje emeryturę niższą niż wskazana kwota minimalna. Nie jest więc zaskoczeniem, że w tej sytuacji, coraz więcej osób z prawem do emerytury decyduje się na kontynuację kariery zawodowej. Jak podaje ZUS, pod koniec 2024 roku aż 872,6 tys. polskich emerytów nadal pracowało. To niemal co siódma osoba pobierająca świadczenie, a ich liczba w ostatniej dekadzie wzrosła aż o 51,7 proc.

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jednak przy tak niskich świadczeniach i rosnących kosztach życia, coraz więcej osób, które ukończyły 50 lat nie wyobraża sobie przejścia na zasłużony wypoczynek. Potwierdzają to wyniki badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx, wiodącego europejskiego dostawcę rozwiązań HR, wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 pracowników z 16 krajów Europy. Raport pokazuje, że aż 63,3 proc. polskich pracowników w wieku 50-64 lat obawia się, że nie będzie miało wystarczających środków finansowych, by przejść na emeryturę w planowanym wieku, a 42,8 proc. doświadcza stresu finansowego. Co ciekawe, tylko co trzeci „silvers” (34,9 proc.) uważa, że w jego organizacji zapadają uczciwe decyzje płacowe.

Polacy żyją coraz dłużej, a dzietność zatrważająco spada

Z najnowszych danych ZUS dowiadujemy się, że Polacy żyją coraz dłużej, dzietność jest zatrważająco niska, a obywatele pracują dalej, mimo przysługującej im emerytury. To pokazuje, że organizacje powinny wziąć na tapet politykę senioralną, którą - jak wskazuje nasze najnowsze badanie - traktują jako temat drugorzędny. Obecnie tylko 8 proc. ankietowanych pracodawców w Polsce uznało kwestię polityki senioralnej w ich firmie jako jeden z głównych wyzwań HR. Warto by biznes dostrzegł i docenił wiedzę dojrzałych pracowników i zaczął inwestować w edukację także tych pracowników, np. z zakresu nowoczesnych technologii. Jak pokazuje nasz raport, zaledwie 22,1 proc. polskich pracowników w wieku 50-64 lat przyznaje, że firma pomaga im zdobywać nowe umiejętności i doskonalić istniejące, aby przygotować ich i organizację na przyszłość opartą na sztucznej inteligencji. To rodzi stres, poczucie niepewności i wpływa na kondycję psychiczną pracowników – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Plan emerytalny zapewniony przez pracodawcę

Jednak w badaniu przeprowadzonym przez SD Worx pojawiają się również optymistyczne dla rynku dane. Już co trzeci (34 proc.) polski pracownik w wieku 50-64 lat deklaruje, że posiada plan emerytalny zapewniony przez swojego pracodawcę, a 52,3 proc. badanych organizacji deklaruje, że zapewnia swoim talentom plany emerytalne. Aczkolwiek tylko 19,7 proc. polskich firm wskazuje, że wspiera starszych pracowników np. poprzez indywidualne planowanie ich dalszej kariery.

Problem ten wymaga podjęcia działań zarówno na poziomie systemowym, jak i indywidualnym. Z jednej strony konieczne są rozwiązania wspierające długoterminowe oszczędzanie, z drugiej zaś edukacja finansowa pracowników oraz inicjatywy pracodawców, którzy mogą wspierać swoich pracowników w budowaniu zabezpieczenia na przyszłość.



Źródło: SD Worx

