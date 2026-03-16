REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » GUS: kiedy nowe tablice dalszego trwania życia 2026?

GUS: kiedy nowe tablice dalszego trwania życia 2026?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 marca 2026, 20:49
Emilia Panufnik
gus nowe tablice średniego dalszego trwania życia 2026
GUS: kiedy nowe tablice dalszego trwania życia 2026?
gov.pl

GUS: aktualne tablice trwania życia obowiązują do 31 marca 2026 r. To prognoza dalszej długości życia dla kobiet i mężczyzn od określonego wieku osoby przechodzącej na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia ma wpływ na wysokość emerytury. Tabela dalszego trwania życia stanowi załącznik do komunikatu GUS. Kiedy można spodziewać się podania nowych tablic obowiązujących od 1 kwietnia 2026 r. do końca marca 2027 r.?

Tablice trwania życia 2026

25 marca 2025 roku pojawił się najnowszy Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ogłoszono nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Obowiązuje od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r.

Tablice GUS 2026

GUS

Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2025 r. nowa tablica średniego dalszego trwania życia przedstawia się następująco:

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

591,5

590,5

589,6

588,6

587,7

586,7

585,8

584,8

583,8

582,9

581,9

581,0

31

580,0

579,0

578,1

577,1

576,1

575,2

574,2

573,2

572,3

571,3

570,3

569,4

32

568,4

567,5

566,5

565,6

564,6

563,7

562,7

561,8

560,8

559,9

558,9

558,0

33

557,0

556,0

555,1

554,1

553,2

552,2

551,3

550,3

549,3

548,4

547,4

546,5

34

545,5

544,6

543,6

542,7

541,7

540,8

539,8

538,9

537,9

537,0

536,0

535,1

35

534,1

533,2

532,2

531,3

530,3

529,4

528,5

527,5

526,6

525,6

524,7

523,7

36

522,8

521,9

520,9

520,0

519,0

518,1

517,1

516,2

515,2

514,3

513,3

512,4

37

511,4

510,5

509,5

508,6

507,7

506,7

505,8

504,9

503,9

503,0

502,1

501,1

38

500,2

499,3

498,3

497,4

496,4

495,5

494,6

493,6

492,7

491,7

490,8

489,8

39

488,9

488,0

487,0

486,1

485,1

484,2

483,3

482,3

481,4

480,4

479,5

478,5

40

477,6

476,7

475,7

474,8

473,9

472,9

472,0

471,1

470,1

469,2

468,3

467,3

41

466,4

465,5

464,6

463,6

462,7

461,8

460,9

459,9

459,0

458,1

457,2

456,2

42

455,3

454,4

453,4

452,5

451,6

450,6

449,7

448,8

447,8

446,9

446,0

445,0

43

444,1

443,2

442,3

441,3

440,4

439,5

438,6

437,6

436,7

435,8

434,9

433,9

44

433,0

432,1

431,2

430,3

429,3

428,4

427,5

426,6

425,7

424,8

423,8

422,9

45

422,0

421,1

420,2

419,3

418,3

417,4

416,5

415,6

414,7

413,8

412,8

411,9

46

411,0

410,1

409,2

408,3

407,4

406,5

405,6

404,6

403,7

402,8

401,9

401,0

47

400,1

399,2

398,3

397,4

396,5

395,6

394,7

393,8

392,9

392,0

391,1

390,2

48

389,3

388,4

387,5

386,6

385,7

384,8

383,9

383,0

382,1

381,2

380,3

379,4

49

378,5

377,6

376,7

375,8

374,9

374,0

373,2

372,3

371,4

370,5

369,6

368,7

50

367,8

366,9

366,0

365,1

364,2

363,3

362,5

361,6

360,7

359,8

358,9

358,0

51

357,1

356,2

355,4

354,5

353,6

352,8

351,9

351,0

350,2

349,3

348,4

347,6

52

346,7

345,8

345,0

344,1

343,2

342,3

341,5

340,6

339,7

338,8

338,0

337,1

53

336,2

335,3

334,5

333,6

332,8

331,9

331,1

330,2

329,3

328,5

327,6

326,8

54

325,9

325,1

324,2

323,4

322,5

321,7

320,8

320,0

319,1

318,3

317,4

316,6

55

315,7

314,9

314,0

313,2

312,3

311,5

310,7

309,8

309,0

308,1

307,3

306,4

56

305,6

304,8

304,0

303,1

302,3

301,5

300,7

299,8

299,0

298,2

297,4

296,5

57

295,7

294,9

294,0

293,2

292,4

291,5

290,7

289,9

289,0

288,2

287,4

286,5

58

285,7

284,9

284,1

283,3

282,5

281,7

280,9

280,0

279,2

278,4

277,6

276,8

59

276,0

275,2

274,4

273,6

272,8

272,0

271,2

270,4

269,6

268,8

268,0

267,2

60

266,4

265,6

264,8

264,1

263,3

262,5

261,7

260,9

260,1

259,4

258,6

257,8

61

257,0

256,2

255,5

254,7

253,9

253,1

252,4

251,6

250,8

250,0

249,3

248,5

62

247,7

246,9

246,2

245,4

244,7

243,9

243,2

242,4

241,6

240,9

240,1

239,4

63

238,6

237,9

237,1

236,4

235,6

234,9

234,1

233,4

232,6

231,9

231,1

230,4

64

229,6

228,9

228,1

227,4

226,7

225,9

225,2

224,5

223,7

223,0

222,3

221,5

65

220,8

220,1

219,4

218,7

217,9

217,2

216,5

215,8

215,1

214,4

213,6

212,9

66

212,2

211,5

210,8

210,1

209,3

208,6

207,9

207,2

206,5

205,8

205,0

204,3

67

203,6

202,9

202,2

201,6

200,9

200,2

199,5

198,8

198,1

197,5

196,8

196,1

68

195,4

194,7

194,0

193,3

192,6

191,9

191,3

190,6

189,9

189,2

188,5

187,8

69

187,1

186,4

185,8

185,1

184,4

183,7

183,1

182,4

181,7

181,0

180,4

179,7

70

179,0

178,3

177,7

177,0

176,3

175,7

175,0

174,3

173,7

173,0

172,3

171,7

71

171,0

170,4

169,7

169,1

168,4

167,8

167,1

166,5

165,8

165,2

164,5

163,9

72

163,2

162,6

161,9

161,3

160,6

160,0

159,4

158,7

158,1

157,4

156,8

156,1

73

155,5

154,9

154,3

153,6

153,0

152,4

151,8

151,1

150,5

149,9

149,3

148,6

74

148,0

147,4

146,8

146,1

145,5

144,9

144,3

143,6

143,0

142,4

141,8

141,1

75

140,5

139,9

139,3

138,7

138,1

137,5

136,9

136,2

135,6

135,0

134,4

133,8

76

133,2

132,6

132,0

131,4

130,8

130,2

129,7

129,1

128,5

127,9

127,3

126,7

77

126,1

125,5

125,0

124,4

123,8

123,2

122,7

122,1

121,5

120,9

120,4

119,8

78

119,2

118,6

118,1

117,5

116,9

116,3

115,8

115,2

114,6

114,0

113,5

112,9

79

112,3

111,8

111,2

110,7

110,1

109,6

109,0

108,5

107,9

107,4

106,8

106,3

80

105,7

105,2

104,6

104,1

103,5

103,0

102,5

101,9

101,4

100,8

100,3

99,7

81

99,2

98,7

98,2

97,7

97,1

96,6

96,1

95,6

95,1

94,6

94,0

93,5

82

93,0

92,5

92,0

91,5

91,0

90,5

90,0

89,5

89,0

88,5

88,0

87,5

83

87,0

86,5

86,0

85,6

85,1

84,6

84,1

83,6

83,1

82,7

82,2

81,7

84

81,2

80,8

80,3

79,9

79,4

79,0

78,5

78,1

77,6

77,2

76,7

76,3

85

75,8

75,4

75,0

74,6

74,1

73,7

73,3

72,9

72,5

72,1

71,6

71,2

86

70,8

70,4

70,0

69,6

69,2

68,8

68,5

68,1

67,7

67,3

66,9

66,5

87

66,1

65,7

65,4

65,0

64,6

64,3

63,9

63,5

63,2

62,8

62,4

62,1

88

61,7

61,4

61,0

60,7

60,3

60,0

59,7

59,3

59,0

58,6

58,3

57,9

89

57,6

57,3

57,0

56,7

56,3

56,0

55,7

55,4

55,1

54,8

54,4

54,1

90

53,8

53,5

53,2

52,9

52,6

52,3

52,1

51,8

51,5

51,2

50,9

50,6

Pobierz tablice w formacie pdf i word

Tablice GUS 2026. Do czego służą?

Do czego służą tablice dalszego trwania życia z GUS? Zgodnie z uzasadnieniem do komunikatu GUS: "Tablice te są podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, a emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy - ustalonej w sposób, o którym mowa w art. 25 - przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Tablice służą również do obliczenia wysokości hipotetycznej emerytury (art. 50 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, z późn. zm.)."

Tablica średniego dalszego trwania życia - jak czytać?

Jak czytać tablice? Oto wyjaśnienia do tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącej załącznik do komunikatu Prezesa GUS z 27 marca 2023 r.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ukończone lata życia

Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

576,0

575,0

574,1

573,1

572,2

571,2

570,2

569,3

568,3

567,4

566,4

565,4

31

564,5

563,5

562,6

561,6

560,7

559,7

558,8

557,8

556,9

555,9

555,0

554,0

32

553,1

552,1

551,2

550,2

549,3

548,3

547,4

546,4

545,5

544,5

543,6

542,6

33

541,7

540,7

539,8

538,8

537,9

536,9

536,0

535,0

534,1

533,1

532,2

531,2

34

530,3

529,3

528,4

527,4

526,5

525,5

524,6

523,6

522,7

521,7

520,8

519,8

35

518,9

517,9

517,0

516,1

515,1

514,2

513,2

512,3

511,4

510,4

509,5

508,5

36

507,6

506,7

505,7

504,8

503,8

502,9

502,0

501,0

500,1

499,1

498,2

497,3

37

496,3

495,4

494,4

493,5

492,6

491,6

490,7

489,7

488,8

487,9

486,9

486,0

38

485,0

484,1

483,2

482,2

481,3

480,3

479,4

478,5

477,5

476,6

475,6

474,7

39

473,8

472,8

471,9

471,0

470,0

469,1

468,2

467,2

466,3

465,4

464,5

463,5

40

462,6

461,7

460,7

459,8

458,9

457,9

457,0

456,1

455,2

454,2

453,3

452,4

41

451,4

450,5

449,6

448,6

447,7

446,8

445,9

444,9

444,0

443,1

442,1

441,2

42

440,3

439,4

438,4

437,5

436,6

435,7

434,8

433,8

432,9

432,0

431,1

430,2

43

429,2

428,3

427,4

426,5

425,6

424,6

423,7

422,8

421,9

421,0

420,0

419,1

44

418,2

417,3

416,4

415,4

414,5

413,6

412,7

411,8

410,8

409,9

409,0

408,1

45

407,2

406,3

405,4

404,5

403,6

402,7

401,8

400,9

400,0

399,1

398,2

397,3

46

396,4

395,5

394,6

393,7

392,8

391,9

391,0

390,1

389,2

388,3

387,4

386,5

47

385,6

384,7

383,8

382,9

382,0

381,1

380,2

379,3

378,4

377,5

376,6

375,7

48

374,8

373,9

373,0

372,1

371,2

370,3

369,4

368,5

367,6

366,8

365,9

365,0

49

364,1

363,2

362,3

361,5

360,6

359,7

358,9

358,0

357,1

356,2

355,4

354,5

50

353,6

352,8

351,9

351,0

350,1

349,2

348,4

347,5

346,6

345,7

344,8

344,0

51

343,1

342,2

341,4

340,5

339,6

338,8

337,9

337,1

336,2

335,3

334,5

333,6

52

332,8

331,9

331,1

330,2

329,4

328,5

327,7

326,8

326,0

325,1

324,3

323,4

53

322,6

321,7

320,9

320,0

319,2

318,4

317,5

316,7

315,8

315,0

314,2

313,3

54

312,5

311,6

310,8

310,0

309,1

308,3

307,4

306,6

305,8

304,9

304,1

303,2

55

302,4

301,6

300,8

299,9

299,1

298,3

297,5

296,7

295,8

295,0

294,2

293,4

56

292,6

291,7

290,9

290,1

289,3

288,5

287,6

286,8

286,0

285,2

284,4

283,5

57

282,7

281,9

281,1

280,3

279,5

278,7

277,9

277,1

276,3

275,5

274,7

273,9

58

273,1

272,3

271,5

270,8

270,0

269,2

268,4

267,6

266,8

266,0

265,2

264,4

59

263,6

262,9

262,1

261,3

260,5

259,7

259,0

258,2

257,4

256,6

255,8

255,1

60

254,3

253,5

252,8

252,0

251,2

250,5

249,7

249,0

248,2

247,4

246,7

245,9

61

245,2

244,4

243,6

242,9

242,1

241,4

240,6

239,8

239,1

238,3

237,6

236,8

62

236,0

235,3

234,6

233,8

233,1

232,3

231,6

230,9

230,1

229,4

228,6

227,9

63

227,2

226,4

225,7

225,0

224,3

223,6

222,8

222,1

221,4

220,7

220,0

219,2

64

218,5

217,8

217,1

216,4

215,7

215,0

214,3

213,6

212,8

212,1

211,4

210,7

65

210,0

209,3

208,6

207,9

207,2

206,5

205,8

205,1

204,4

203,7

203,0

202,3

66

201,6

200,9

200,2

199,6

198,9

198,2

197,5

196,8

196,2

195,5

194,8

194,1

67

193,4

192,8

192,1

191,4

190,7

190,0

189,4

188,7

188,0

187,3

186,6

186,0

68

185,3

184,6

184,0

183,3

182,6

182,0

181,3

180,7

180,0

179,3

178,7

178,0

69

177,4

176,7

176,1

175,4

174,8

174,1

173,5

172,8

172,2

171,5

170,9

170,2

70

169,6

168,9

168,3

167,6

167,0

166,3

165,7

165,0

164,4

163,7

163,1

162,4

71

161,8

161,1

160,5

159,9

159,2

158,6

158,0

157,3

156,7

156,1

155,5

154,8

72

154,2

153,6

153,0

152,3

151,7

151,1

150,5

149,9

149,2

148,6

148,0

147,4

73

146,8

146,1

145,5

144,9

144,3

143,7

143,0

142,4

141,8

141,2

140,6

139,9

74

139,3

138,7

138,1

137,5

136,9

136,3

135,7

135,1

134,5

133,9

133,3

132,7

75

132,1

131,5

130,9

130,3

129,8

129,2

128,6

128,0

127,4

126,8

126,2

125,6

76

125,0

124,5

123,9

123,3

122,7

122,1

121,6

121,0

120,4

119,8

119,2

118,7

77

118,1

117,5

117,0

116,4

115,8

115,3

114,7

114,2

113,6

113,0

112,5

111,9

78

111,4

110,8

110,3

109,7

109,2

108,6

108,1

107,5

107,0

106,4

105,9

105,3

79

104,8

104,2

103,7

103,1

102,6

102,1

101,5

101,0

100,4

99,9

99,4

98,8

80

98,3

97,8

97,2

96,7

96,2

95,7

95,2

94,6

94,1

93,6

93,1

92,6

81

92,0

91,6

91,1

90,6

90,1

89,6

89,1

88,6

88,1

87,6

87,1

86,6

82

86,2

85,7

85,2

84,7

84,2

83,8

83,3

82,8

82,3

81,8

81,4

80,9

83

80,4

80,0

79,5

79,1

78,6

78,2

77,7

77,2

76,8

76,3

75,9

75,4

84

75,0

74,6

74,1

73,7

73,3

72,8

72,4

72,0

71,6

71,1

70,7

70,3

85

69,8

69,4

69,1

68,7

68,3

67,9

67,5

67,1

66,7

66,3

65,9

65,6

86

65,2

64,8

64,4

64,0

63,7

63,3

62,9

62,6

62,2

61,8

61,5

61,1

87

60,7

60,4

60,0

59,7

59,4

59,0

58,7

58,3

58,0

57,7

57,3

57,0

88

56,6

56,3

56,0

55,7

55,4

55,0

54,7

54,4

54,1

53,8

53,4

53,1

89

52,8

52,5

52,2

51,9

51,6

51,4

51,1

50,8

50,5

50,2

49,9

49,6

90

49,3

49,1

48,8

48,5

48,2

48,0

47,7

47,4

47,2

46,9

46,6

46,4

Zawarte w powyższej tabeli parametry przeciętnego/średniego dalszego trwania życia (mężczyzn i kobiet łącznie) są ogłaszane Komunikatem Prezesa GUS w końcu marca każdego roku i obowiązującą przez kolejne 12 miesięcy. Są one wykorzystywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do ustalenia wysokości emerytury kapitałowej. W celu prawidłowej interpretacji wartości przedstawionych w tabeli, zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia jak należy odczytywać zawarte w niej informacje.

Dla prawidłowej interpretacji informacji zawartych w tabeli bardzo ważne jest zrozumienie, że wiek, w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, określa się w latach (boczek tabeli: „30”, „31”, …, „90”) i miesiącach (główka tabeli: „0”, „1”, …, „11”) ukończonych. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku.

Przykład

Załóżmy, że osoba X, która urodziła się 1 czerwca 1958 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 10 czerwca 2023 r. W tym dniu będzie ona miała zatem ukończonych dokładnie 65 lat i 0 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 65 lat i 1 miesiąca), dlatego też wielkość przeciętnego dalszego trwania życia należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „65”, i kolumny o nagłówku „0”. Jest to wartość 210,0 (zaznaczona na niebiesko) oznaczająca oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia dla osoby X, przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z danego roku. Zgodnie z tym założeniem, dla osoby w wieku dokładnie 65 lat, oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 210,0 miesięcy, czyli 17,5 roku, co oznacza, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 82,5 roku.

Przykład

Z kolei osoba Y urodziła się 2 stycznia 1953 roku i planuje przejść na emeryturę 15 lipca 2023 r., kiedy to będzie miała ukończone 70 lat i 6 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 70 lat i 7 miesięcy). Przeciętne dalsze trwanie życia dla jej wieku należy odczytać z komórki znajdującej się na skrzyżowaniu wiersza tabeli, w którego boczku znajduje się liczba „70”, i kolumny o nagłówku „6”. Wartość 165,7 (zaznaczona na zielono) oznacza oczekiwaną liczbę miesięcy dalszego życia osoby Y, przy założeniu utrzymywania się warunków umieralności na niezmiennym poziomie. Zatem dla osoby w wieku dokładnie 70 lat i 6 miesięcy (70,5 roku) oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 165,7  miesiąca, czyli 13,8 roku. Oznacza to, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 84,3 roku (przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z 2022 r.). 

Na podstawie opisanych przykładów nie sposób nie zauważyć, że osoba w wieku 65 lat średnio dożyłaby 82 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – 84 lat. Dla wielu może być niezrozumiałe, dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia jest krótsze, niż dla osoby starszej. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną metodologią do obliczania średniego dalszego trwania życia i wynika z faktu, że przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa szansę dożycia do coraz starszego wieku.

Kiedy nowe tablice dalszego trwania życia 2026 i 2027 - GUS

Nowe tablice trwania życia powinny pojawić się już w marcu 2026 roku, na koniec miesiąca. Podaje je GUS w swoim komunikacie raz w roku. Nowa tablica to podstawa przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2026 r. do dnia 31 marca 2027 r. Jeżeli jest to bardziej korzystne, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS oblicza także na jej podstawie wysokość hipotetycznej emerytury.

Poprzedni to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Podstawą do jego wydawania jest art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tablica stanowi załącznik do komunikatu Prezesa GUS. Kolejnej tabeli należy spodziewać się na koniec marca 2026 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1749)

Powiązane
Źródło: GUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
REKLAMA

Kadry
Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne?
16 mar 2026

Kobiety karmiące dziecko piersią wciąż mierzą się z wieloma wątpliwościami w zakresie przysługujących praw. Nie ma się co dziwić, w obliczu ciągłych zmian w prawie, można pogubić się w gąszczu przepisów. Najczęściej matki, będące pracownicami pytają: Ile krócej pracuje matka karmiąca? Czy pracodawca może odmówić połączenia przerw na karmienie?Czy pracodawca może zwolnić matkę karmiąca? Czy pracodawca wymaga zaświadczenia o karmieniu piersią? Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne? Czy przy pracy zdalnej przysługują przerwy na karmienie piersią? Jak długo można korzystać z przerw na karmienie piersią?
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
16 mar 2026

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
16 mar 2026

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Od 12 marca obowiązują inne zasady. Sprawdź jakie.
Praca przy komputerze: 5 minut przerwy monitorowej po każdej godzinie i okulary lub soczewki. Co dokładnie gwarantują przepisy?
16 mar 2026

Po każdej godzinie pracy przy monitorze przysługuje co najmniej 5 minut przerwy wliczanej do czasu pracy - albo praca ma być organizowana przemiennie. W skali roku robi się z tego ukryta pokaźna pula godzin. A jeśli lekarz medycyny pracy zaleci korekcję wzroku do monitora, pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary lub soczewki.

"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?
16 mar 2026

Można powiedzieć, że nadchodzi rewolucja w Państwowej Inspekcji Pracy – po 20 latach oczekiwań czas na zmiany. Czy to jednak będą zmiany na dobre? Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego, który wypowiada się w sprawie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
13 mar 2026

Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.

Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.
13 emerytura 2026 netto. Kiedy wypłata? [Terminy]
16 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi kwota netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA