Pracownicze Plany Kapitałowe po zmianach

PPK to sztandarowy pomysł rządu na to, by rosły oszczędności Polaków. Docelowo służyć ma przede wszystkim osłabieniu skutków szoku jakim dla większości przyszłych emerytów będzie drastycznie niska wysokość podstawowego świadczenia emerytalnego.

Jest to program dobrowolny. Pracownik może, ale nie musi zdecydować się na oszczędność w ramach PPK. Do programu zostanie zapisany automatycznie, ale może zrezygnować.

Rada Dialogu Społecznego uzgodniła właśnie zmiany w wyjściowej propozycji rządu. Ustawa w pierwotnej wersji zakładała, że pracodawcy mają przypominać pracownikowi o PPK co dwa lata. Ministerstwo Finansów uznało jednak, że okres należy wydłużyć. Deklarację będzie się składało nie co dwa, a co cztery lata.

To zmiany dla oszczędzających. Jednocześnie resort zmodyfikował ustawę na prośbę przedsiębiorców. Znikną z niej zapisy o odpowiedzialności karnej dla pracodawców, którzy zniechęcają swoich pracowników do PPK.

Strona rządowa w procesie konsultacji zaakceptowała część postulatów strony związkowej. Zmieniono sposób zbierania pieniędzy przez osoby najsłabiej zarabiające. Ci otrzymujący poniżej 120 proc. minimalnego wynagrodzenia będą mogły obniżyć wpłatę na PPK do 0,5 proc. Na sugestię strony społecznej zwiększono też koszty reformy. Państwo ma dopłacać nowym uczestnikom nie tylko przez pierwsze dwa lata od wprowadzenia PPK, ale także później. Dzięki temu nawet osoba wchodząca na rynek pracy np. za dziesięć lat skorzysta z dopłat.

-Nowy projekt ustawy o PPK zawiera szereg rozwiązań, czyniących ten program bardzo atrakcyjnym dla pracowników oraz przyjaznym dla pracodawców - przekonuje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt zakłada, że pieniędzmi zgromadzonymi w ramach PPK będą zarządzać nie tylko Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Do tworzenia PPK zostały dopuszczone powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz zakłady ubezpieczeń na życie. Jednocześnie pojawił się wyższy wymóg bezpieczeństwa dla instytucji finansowych, które będą zainteresowane PPK. Minimalny poziom kapitałów własnych został określony na 25 mln zł.

-Trzeba pamiętać, że PPK jest programem oszczędnościowym, a nie częścią systemu ubezpieczeń społecznych. PPK należy także odróżniać od polisy ubezpieczeniowej – podkreśla Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.