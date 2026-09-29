REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Umowy cywilnoprawne » Od 8 lipca inspektorzy PIP mogą zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę

Od 8 lipca inspektorzy PIP mogą zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 22:24
zmiany pip lipiec 2026 inspektor pracy zmiana umowy cywilnoprawnej
Od 8 lipca inspektorzy PIP mogą zmieniać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiana umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę przez inspektora pracy będzie możliwa już od 8 lipca 2026 r. W tym dniu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o PIP. Jak będzie się to odbywało? Co już teraz powinien zrobić pracodawca?

rozwiń >

8 lipca 2026 r. wchodzi w życie ustawa o PIP

Ryzyko reklasyfikacji umów cywilnoprawnych od 8 lipca 2026 r. znacząco wzrośnie. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) daje okręgowym inspektorom pracy nowe narzędzie: możliwość administracyjnego stwierdzenia istnienia stosunku pracy, gdy rzeczywisty sposób świadczenia pracy odpowiada przesłankom zawartym w kodeksie pracy. To istotna zmiana dla firm korzystających z modeli współpracy opartych na B2B, umowach zlecenia czy innych kontraktach cywilnoprawnych.

REKLAMA

REKLAMA

Zmiana umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę

Ryzyko reklasyfikacji umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę od lat pozostaje jednym z najważniejszych zagadnień dla pracodawców. O charakterze relacji nie decyduje bowiem nazwa kontraktu, lecz faktyczny sposób wykonywania pracy. Kluczowe znaczenie mają przesłanki wskazane w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, takie jak podporządkowanie organizacyjne, osobiste wykonywanie pracy, odpłatność czy wykonywanie obowiązków w miejscu i czasie wyznaczonym przez zatrudniającego.

Jeżeli te elementy występują, relacja może zostać uznana za stosunek pracy niezależnie od ustaleń stron. Dotychczas ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie należało przede wszystkim do sądów. Od lipca inspekcja pracy zyska jednak znacznie silniejsze kompetencje. - Przez lata wielu przedsiębiorców zakładało, że ostateczna ocena charakteru współpracy nastąpi dopiero przed sądem. Od lipca punkt ciężkości przesuwa się na etap kontroli. To oznacza, że firmy powinny analizować nie tylko treść umów, ale przede wszystkim codzienną organizację współpracy z kontraktorami - mówi Anna Panek, Senior Associate w kancelarii Wolf Theiss.

Nowa kompetencja inspektorów PIP

Nowelizacja ustawy o PIP przyznaje okręgowym inspektorom pracy kompetencję do administracyjnego stwierdzenia istnienia stosunku pracy, jeżeli ustalą, że sposób jej wykonywania odpowiada cechom stosunku pracy. Przed wydaniem decyzji inspektor będzie zobowiązany najpierw wydać polecenie usunięcia stwierdzonych naruszeń. Termin jego wykonania zostanie określony w taki sposób, aby możliwa była jeszcze w trakcie kontroli weryfikacja podjętych działań. Dopiero niewykonanie polecenia otworzy drogę do wydania decyzji administracyjnej. Przy ocenie charakteru współpracy inspektor będzie musiał uwzględnić również wolę stron dotyczącą rodzaju zawartej umowy, ale tylko wtedy, gdy pozostaje ona zgodna z przepisami prawa pracy i nie prowadzi do obejścia prawa.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Decyzja inspektora PIP - skutki od momentu wydania

Decyzja stwierdzająca istnienie stosunku pracy będzie wywoływała skutki od momentu jej wydania, nie tylko na gruncie prawa pracy, lecz także w obszarze ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz rozliczeń publicznoprawnych. Reklasyfikacja za okresy wcześniejsze nadal będzie wymagała rozstrzygnięcia sądowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowelizacja przewiduje również przyspieszoną procedurę sądową dla spraw dotyczących ustalenia stosunku pracy. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się nie później niż miesiąc od wniesienia pozwu lub usunięcia jego braków formalnych.

Inne zmiany

Zmiany obejmują także podwyższenie sankcji za naruszenia przepisów prawa pracy, możliwość występowania o interpretacje indywidualne dotyczące kwalifikacji konkretnej relacji oraz rozszerzenie współpracy i wymiany danych pomiędzy PIP, ZUS i Krajową Administracją Skarbową.

12 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów

Jednocześnie ustawodawca przewidział rozwiązanie pozwalające pracodawcom uporządkować istniejące modele współpracy. Podmioty, które w ciągu 12 miesięcy od wejścia nowych przepisów w życie dobrowolnie dostosują relacje do wymogów prawa pracy, będą mogły skorzystać z przewidzianych w ustawie mechanizmów ograniczających odpowiedzialność za wcześniejsze naruszenia. W praktyce oznacza to, że nie będą podlegać odpowiedzialności za naruszenie polegające na zastępowaniu umowy o pracę umową cywilnoprawną, o którym mowa w art. 281 Kodeksu pracy. Warto jednak podkreślić, że zakres tego rozwiązania jest ograniczony – wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie wskazanego wykroczenia i nie obejmuje innych potencjalnych konsekwencji.

- Największym błędem byłoby skupienie się wyłącznie na dokumentacji. Nawet najlepiej przygotowana umowa B2B nie zminimalizuje ryzyka, jeżeli w praktyce wykonawca pracuje pod stałym nadzorem, w określonych godzinach i na zasadach typowych dla pracowników. Właśnie te elementy będą miały kluczowe znaczenie podczas kontroli. W praktyce oznacza to konieczność realnego przeanalizowania sposobu organizacji pracy – w szczególności poziomu podporządkowania, zakresu autonomii oraz sposobu rozliczania współpracy. To nie zapisy umowne, lecz faktyczne warunki wykonywania pracy będą decydować o ocenie inspekcji - podkreśla Anna Panek, Senior Associate w kancelarii Wolf Theiss.

Wnioski dla pracodawców

Dla pracodawców najbliższe tygodnie powinny być okresem przeglądu wszystkich modeli współpracy opartych na umowach cywilnoprawnych. Od 8 lipca większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej będzie miało nie to, jak strony nazwały swoją relację, ale jak faktycznie wygląda ona w codziennej praktyce. Weryfikacja obowiązujących rozwiązań jeszcze przed pierwszymi kontrolami może okazać się najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka prawnego, finansowego i organizacyjnego.

Źródło: Wolf Theiss

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?
PIP z nowymi uprawnieniami: co to oznacza dla pracodawców w praktyce?
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
Problem, który dotyczy tysięcy pracowników. PIP ujawnia niepokojące statystyki
Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]
Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, pracownicy widzą 2 razy więcej niż ich przełożeni. Nowy raport o bezpieczeństwie pracy w przemyśle
29 wrz 2026

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, pracownicy widzą 2 razy więcej niż ich przełożeni. Zgodnie z nowym raportem o bezpieczeństwie pracy w przemyśle w ostatnim roku aż 70% pracowników doświadczyło w swojej firmie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, a wśród przełożonych odsetek ten spada do zaledwie 41%.
Starzeje się rynek pracy: spada liczba osób w wieku produkcyjnym 18-44 lata. Czy wiek w pracy ma znaczenie? Pracodawca musi wykorzystać potencjał różnych pokoleń
29 wrz 2026

Starzeje się społeczeństwo polskie i starzeje się rynek pracy: spada liczba osób w wieku produkcyjnym 18-44 lata. Czy dla współpracy między pracownikami wiek ma znaczenie? Jak pracodawcy mogą wykorzystywać potencjał różnych pokoleń?
Teraz lokalizacja firmy i dojazd do pracy jest dla szukających zatrudnienia równie ważny jak wynagrodzenie
29 wrz 2026

Już wyraźna większość kandydatów do pracy rezygnuje z rekrutacji przez dojazd. Lokalizacja biura staje się elementem budowania dobrej marki przez pracodawcę i elementem równie ważnym w procesie zatrudniania poszukiwanych pracowników co wynagrodzenie za pracę i elastyczny czas pracy.
Październik 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 wrz 2026

Pobierz kalendarz października 2026 r. do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Dziesiąty miesiąc roku ma 9 dni wolnych od pracy. Jakie ważne daty trzeba zapamiętać? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc roku.

REKLAMA

Dlaczego blokowane są awanse pracowników 45+? Staż pracy powodem dyskryminacji w polskich firmach. To zachęca do szybszego przechodzenia na emeryturę
28 wrz 2026

Statystyki są porażające: aż 36% pracowników w wieku 45–59 lat w ciągu ostatnich 3 lat spotkało się z dyskryminacją wiekową w pracy. Dlaczego blokuje się awanse pracowników 45+? Staż pracy zamiast być powodem do podwyżek staje się przedmiotem dyskryminacji w polskich firmach. Takie postepowanie zachęca pracowników do szybszego przechodzenia na emeryturę.
Polska ma jeden z najgorszych wyników w Europie pod względem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Jest wiele do zrobienia
28 wrz 2026

Dlaczego Polska ma jeden z najgorszych wyników w Europie pod względem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami? Okazuje się, że główną barierą jest obawa pracodawców przed zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością. Często wynika ona z niewiedzy. W tym temacie jest jeszcze wiele do zrobienia. Ile osób czeka na pracę?
Praca zdalna w odwrocie. Choć pracownicy wskazują korzyści z home ofice także dla firm, te nie ustają w wysiłkach, by znów mieć ich wszystkich w biurach
29 wrz 2026

Eksperci prognozują masowy odwrót od pracy zdalnej i powrót pracownikó do biur. Dzieje się tak wbrew ekonomicznej logice, bo dane wskazują na wzrost wydajności w firmach wspierających tę formę zatrudnienia. Z kolei pracownicy cenią sobie zarówno elastyczność jak i możliwość lepszego zbalansowania pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Skąd więc upór menadżerów, by wrócić do starych standardów.
Zlecenie czy umowa o pracę z kierowcą przewożącym dzieci w roku szkolnym? Interpretacja GIP nr 5
24 wrz 2026

Czy z kierowcą wykonującym przewóz dzieci z niepełnosprawnościami na jednej, stałej trasie w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego można podpisać umowę zlecenie? Jest decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej GIP nr 5.

REKLAMA

Jawność wynagrodzeń a oceny pracownicze. Jakie kryteria obronią decyzję o podwyżce? Checklista dla pracodawców
24 wrz 2026

Pierwsza część zmian dotyczących jawności wynagrodzeń obowiązuje od 24 grudnia 2025 r. i dotyczy rekrutacji. Kolejny etap wdrażania unijnej dyrektywy nadal jest w Polsce na etapie projektu. Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, pracodawcy będą musieli nie tylko uporządkować zasady wynagradzania, ale także udostępniać pracownikom kryteria decydujące o wynagrodzeniu i jego wzroście. Ocena okresowa nie jest obowiązkowa, ale tam, gdzie wynik pracownika wpływa na podwyżkę, może stać się ważnym elementem dokumentowania tej decyzji.
Osoby z niepełnosprawnościami. Jak dostrzec ich potencjał na rynku pracy?
23 wrz 2026

Spora część osób z niepełnosprawnościami wciąż jest nieaktywna zawodowo. Często są to osoby, które nie tylko chcą pracować, ale i rozwijać się w środowisku pracy. Skąd biorą się trudności w zatrudnianiu OzN i jak stworzyć warunki, które pozwolą wykorzystać potencjał takich pracowników?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA