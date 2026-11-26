Praca tymczasowa w III kwartale 2026 r. napędzała rynek HR. Wciąż rośnie zatrudnienie pracowników tymczasowych. Dla biznesu takie elastyczne zatrudnienie to duża wartość - pozwala szybciej reagować na zmiany popytu, dopasowywać koszty do skali działalności i utrzymywać ciągłość operacyjną. To narzędzie wzmacniania konkurencyjności i wykorzystywania szans na szybszy rozwój.

Praca tymczasowa napędza rynek HR

W trzecim kwartale 2026 roku firmy zrzeszone w Polskim Forum HR, które jest członkiem Konfederacji Lewiatan, wypracowały 2 015 mln zł obrotów, notując 7-procentowy wzrost rok do roku. Głównym motorem tego wyniku jest praca tymczasowa, w której wartość obrotów wzrosła o 9% r/r, a liczba pracowników zwiększyła się o 12%. Z kolei rynek rekrutacji stałych utrzymuje stabilny poziom z ubiegłego roku (0% r/r), co pokazuje wyraźną ostrożność pracodawców w rozbudowie stałych zespołów.

REKLAMA

REKLAMA

Wartość rynku pracy tymczasowej w Polsce

Segment pracy tymczasowej wygenerował w III kwartale 2026 r. obroty na poziomie 1 285 mln zł. Oznacza to wzrost o 9% rok do roku oraz o 11% względem II kwartału. Według szacunków PFHR całkowita wartość rynku pracy tymczasowej w Polsce wyniosła w tym okresie 2,2 mld zł.

Zatrudnienie pracowników tymczasowych rośnie

Dynamicznie rośnie również skala zatrudnienia. W firmach członkowskich PFHR pracowało w III kwartale 92 tys. pracowników tymczasowych, natomiast w całej Polsce było ich szacunkowo 307 tys. – to wzrost o 12% r/r oraz o 13% kw/kw. Liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) w PFHR osiągnęła poziom 43,3 tys. (+6% r/r, +8% kw/kw). Największe zapotrzebowanie zgłaszał sektor produkcyjny (59% zatrudnionych) oraz usługowy (40%).

– Trzeci kwartał przyniósł wyraźne przyspieszenie wolumenowe w pracy tymczasowej – rośnie zarówno liczba samych pracowników, jak i suma przepracowanych przez nich godzin. Co niezwykle istotne z perspektywy jakości rynku pracy, aż 80% umów zawieranych przez firmy członkowskie PFHR z pracownikami tymczasowymi to umowy o pracę. Pokazuje to, że model ten łączy potrzebną biznesowi skalowalność z pełnym bezpieczeństwem i ochroną socjalną pracownika, a tymczasowy charakter zatrudnienia nie powinien być podstawą negatywnego postrzegania tej formy pracy. Z perspektywy biznesu elastyczne zatrudnienie pozwala szybciej reagować na zmiany popytu, dopasowywać koszty do skali działalności i utrzymywać ciągłość operacyjną. To nie tylko odpowiedź na sezonowe potrzeby kadrowe, lecz także narzędzie wzmacniania konkurencyjności i wykorzystywania szans na szybszy rozwój – podkreśla Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

REKLAMA

Stała rekrutacja w Polsce

W przeciwieństwie do pracy tymczasowej, segment rekrutacji stałych pozostaje w fazie wyczekiwania. W III kwartale 2026 r. obroty firm członkowskich PFHR z tytułu rekrutacji stałych wyniosły 79 mln zł, z czego 73 mln zł wygenerowały projekty realizowane dla polskich pracodawców, a 6 mln zł dla pracodawców zagranicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W obu tych obszarach dynamika rok do roku wyniosła 0%, co oznacza utrzymanie dokładnie takiego samego poziomu obrotów jak w III kwartale 2025 roku. Dodatkowo w usługach RPO (Recruitment Process Outsourcing), które również wspierają stałe procesy rekrutacyjne, odnotowano spadek obrotów o 9% r/r (do poziomu 26 mln PLN). – Zerowa dynamika w rekrutacjach stałych nie oznacza zastoju, lecz dużą selektywność po stronie pracodawców. Firmy nie prowadzą dziś masowych rekrutacji na etaty wewnętrzne. Skupiają się głównie na rekrutacjach zastępczych oraz poszukiwaniu wąsko wyspecjalizowanych ekspertów, którzy bezpośrednio wpływają na efektywność biznesową lub realizują projekty transformacyjne. Przy dużych, wolumenowych potrzebach kadrowych przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej wybierają dziś pracę tymczasową – podsumowuje Antonio Cavelli, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Outsourcing i inne usługi HR

Uzupełnieniem obrazu rynku w III kwartale 2026 r. są pozostałe linie biznesowe, w których dominuje outsourcing (odpowiadający za 24,3% całkowitych obrotów branży). Jego wartość osiągnęła rekordowe 490 mln zł, co oznacza wzrost o 6% rok do roku oraz o 5% kwartał do kwartału. Z kolei delegowanie pracowników (4,8% udziału w rynku) zamknęło kwartał wynikiem 97 mln zł – choć w ujęciu rocznym segment ten zanotował niewielki spadek o 3%, to względem II kwartału odbił aż o 12%. Pozostałe obszary działalności firm członkowskich PFHR, w tym m.in. usługi doradcze oraz career management (0,1% udziału), stanowiły łącznie 1,8% całkowitej wartości rynku.

Źródło: Konfederacja Lewiatan