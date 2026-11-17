Koniec roku to dla wielu branż najbardziej intensywny okres. W wielu organizacjach zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych przed Black Friday i świętami rośnie aż o 66%. To czas, kiedy pracodawcy muszą walczyć o kandydatów. Jak to robić?

rozwiń >

Zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych przed Black Friday i świętami

Black Friday i święta to dla wielu magazynów, centrów logistycznych i części zakładów produkcyjnych najintensywniejszy okres roku. Kadrowo firmy zaczynają jednak przygotowywać się do niego znacznie wcześniej. Dane Job Impulse pokazują, że od końca sierpnia do połowy października średnie zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych było o 66 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu. W tym sezonie popyt pozostaje wysoki, ale nie wyróżnia się na tle ostatnich lat. Najważniejszym wyzwaniem pozostaje to, że wiele firm zwiększa zatrudnienie w podobnym czasie i zaczyna konkurować o tę samą pulę kandydatów.

REKLAMA

REKLAMA

Nie wystarczy znaleźć pracownika

Z perspektywy konsumenta sezon zakupowy nabiera tempa w listopadzie. Pracodawcy muszą być gotowi znacznie wcześniej. Powód jest prosty: pracownika nie wystarczy znaleźć. Trzeba jeszcze wdrożyć go w procesy, nauczyć obsługi wykorzystywanych narzędzi i doprowadzić do momentu, w którym będzie w stanie sprawnie pracować w okresie największego obciążenia.

- Bezpośrednio przed Black Friday czy przedświątecznym szczytem sprzedaży nie ma już czasu na budowanie zespołu. Wtedy pracownicy powinni być wdrożeni, efektywni i gotowi do pracy przy zwiększonych wolumenach. Dlatego prawdziwe przygotowania do końcówki roku zaczynają się jeszcze przed końcem wakacji. Dane pokazują to bardzo wyraźnie: wraz z wejściem w jesienny sezon zapotrzebowanie na pracowników rośnie skokowo – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.

Największym wyzwaniem dostępność pracowników

Jesienny wzrost zapotrzebowania nie jest jednorazowym zjawiskiem. Analiza danych Job Impulse z ostatnich czterech lat pokazuje podobny schemat: po spokojniejszej pierwszej części roku pod koniec wakacji rozpoczyna się wyraźne przyspieszenie rekrutacji. Również obecny sezon nie odbiega pod tym względem od poprzedniego. W analizowanym okresie jesiennym zapotrzebowanie na pracowników było praktycznie takie samo jak przed rokiem – różnica nie przekroczyła 1 proc.

REKLAMA

- Ten sezon oceniamy jako intensywny, ale typowy. Zapotrzebowanie jest wysokie, natomiast nie obserwujemy nadzwyczajnego skoku względem ubiegłego roku. Największym wyzwaniem pozostaje dostępność pracowników. Szczególnie tam, gdzie w jednym regionie działa wiele magazynów czy zakładów, firmy zaczynają rekrutować w podobnym momencie i trafiają do tej samej grupy kandydatów – wskazuje Paulina Maćkowiak, Menedżerka ds. rekrutacji w Job Impulse.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powtarzalność nie oznacza jednak, że zatrudnienie można zaplanować z dokładnością do konkretnego tygodnia. Firmy przygotowują wstępne prognozy z dużym wyprzedzeniem, ale później dostosowują je m.in. do rzeczywistego popytu, terminów dostaw i wolumenu towaru trafiającego do magazynów.

- Pracodawcy wiedzą, że jesienią, wraz ze wzrostem sprzedaży, będą potrzebowali więcej ludzi. Niewiadomą pozostaje dokładna skala i moment największego zapotrzebowania. Sprzedaż może okazać się wyższa lub niższa od prognoz, dostawy mogą się przesunąć, a plany operacyjne zmienić nawet w ciągu kilku tygodni. Dlatego w sezonowym zatrudnieniu coraz ważniejsza jest nie tylko skala rekrutacji, ale przede wszystkim możliwość elastycznego reagowania na bieżącą sytuację – podkreśla Łukasz Koszczoł.

Walka o kandydatów

Dodatkowym wyzwaniem jest kumulacja potrzeb rekrutacyjnych. Jesienią wiele przedsiębiorstw zwiększa zatrudnienie w podobnym czasie. Szczególnie mocno widać to w regionach o dużej koncentracji magazynów, centrów logistycznych i zakładów produkcyjnych. W takich lokalizacjach kilka firm może równolegle poszukiwać osób o podobnym profilu. Kandydaci mają więc możliwość porównywania ofert, a tempo pozyskania odpowiedniej liczby pracowników staje się jednym z istotnych elementów przygotowania operacji do sezonu.

To także pokazuje, dlaczego popularne określenie „rynek pracodawcy” nie opisuje całej sytuacji na rynku pracy. - O rynku pracodawcy nie można mówić w oderwaniu od branży i lokalizacji. Są segmenty rynku, w których kandydaci rzeczywiście mają dziś mniejszy wybór ofert. Ale w pracy tymczasowej, szczególnie w największych hubach logistycznych, sytuacja potrafi wyglądać odwrotnie. Wiele firm potrzebuje dodatkowych pracowników w tym samym czasie i konkuruje o tę samą lokalną pulę kandydatów. To daje pracownikom możliwość wyboru między ofertami i podnosi ich oczekiwania wobec warunków zatrudnienia. Dla pracodawców oznacza to, że oferta musi być konkurencyjna pod względem wynagrodzenia, organizacji pracy czy możliwości dojazdu – mówi Łukasz Koszczoł.

Jak wskazują specjaliści agencji rekrutacyjnej Job Impulse, w tej rywalizacji znaczenie ma przede wszystkim całkowite wynagrodzenie, ale również kwestie bardzo praktyczne. Przy obiektach położonych poza dużymi miastami zorganizowany dojazd może zdecydować o tym, czy oferta w ogóle będzie atrakcyjna dla odpowiednio dużej grupy kandydatów. Niezwykle ważna jest również opinia o pracodawcy i warunkach pracy.

Rotacja pracowników tymczasowych

Presję na rekrutację zwiększa także rotacja. W sezonie firma równolegle zwiększa zatrudnienie i zastępuje osoby, które rezygnują już po rozpoczęciu pracy. To szczególnie istotne dlatego, że największe ryzyko odejścia pojawia się w pierwszych dniach i tygodniach zatrudnienia. Każda taka rezygnacja oznacza powrót do rekrutacji, kolejne wdrożenie i dodatkowe obciążenie bardziej doświadczonych pracowników. - W szczycie sezonu samo pozyskanie kandydata to dopiero pierwszy etap. Najbardziej wartościowy jest pracownik, który zostanie przez cały okres zwiększonego zapotrzebowania. Im większa rotacja, tym więcej zasobów firma angażuje w ciągłą rekrutację i wdrażanie nowych osób – dodaje Prezes Job Impulse.

Praca sezonowa czasami ulega przedłużeniu

Po świętach zapotrzebowanie nie znika z dnia na dzień. Najpierw pojawiają się wyprzedaże, a w magazynach rośnie liczba procesów związanych ze zwrotami. W części firm podwyższony poziom zatrudnienia utrzymuje się więc jeszcze na początku kolejnego roku. Dopiero później obsady są stopniowo ograniczane. Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik tymczasowy odchodzi wraz z końcem sezonu. Firmy często chcą zatrzymać osoby, które dobrze poznały procesy, osiągają oczekiwaną wydajność i sprawdziły się podczas najbardziej wymagającego okresu.

- Sezon jest dla pracodawców również okazją do sprawdzenia pracowników w praktyce. Osoby, które dobrze sobie radzą, są dyspozycyjne i osiągają oczekiwane wyniki, mogą zostać na kolejny okres, a część z nich ma szansę przejść do bezpośredniego zatrudnienia u pracodawcy – wskazuje Paulina Maćkowiak.