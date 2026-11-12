Ważna granica 6 miesięcy zatrudnienia pracownika tymczasowego. Wówczas pracodawca musi umożliwić wykorzystanie urlopu, także na żądanie

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego są odmienne od generalnych reguł prawa pracy. Ważna jest tutaj granica 6 miesięcy zatrudnienia. Od tego momentu pracodawca musi umożliwić wykorzystanie urlopu, także 4 dni na żądanie pracownika. Co pracodawca powinien ustalić z agencją pracy tymczasowej? Kto udziela dni wolnych, a kto wypłaca ekwiwalent?

2 dni urlopu za każdy miesiąc pracy pracownika tymczasowego

Dwa dni urlopu za każdy miesiąc pracy, niezależnie od stażu i wymiaru etatu. Takie zasady obowiązują pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inaczej niż przy standardowym zatrudnieniu wygląda również organizacja wypoczynku i rozliczanie niewykorzystanych dni. Przedsiębiorstwa powinny zwrócić szczególną uwagę na okres sześciu miesięcy - przy wykonywaniu pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez co najmniej taki okres firma ma obowiązek umożliwić wykorzystanie urlopu. Gremi Personal wyjaśnia, jakie zasady obowiązują przy zatrudnieniu tymczasowym i co powinny uwzględnić przedsiębiorstwa planujące obsadę stanowisk.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego lub kilku pracodawców użytkowników. Tak stanowi ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

W przeciwieństwie do standardowego zatrudnienia, wymiar urlopu nie zależy od stażu pracy. Nie obowiązuje więc podział na 20 i 26 dni rocznie. Co istotne, zasada dwóch dni za miesiąc dotyczy również osób pracujących na część etatu. Przykładowo za trzy miesiące pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika, pracownikowi przysługuje co do zasady sześć dni urlopu, a za sześć miesięcy 12 dni. Przy ustalaniu uprawnień należy jednak uwzględnić okresy, za które pracownik wykorzystał już urlop u poprzedniego pracodawcy na podstawie odrębnych przepisów.

- Przy zatrudnieniu tymczasowym nie można automatycznie stosować zasad urlopowych obowiązujących pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez firmę. Dwa dni urlopu przysługują za miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika, również przy niepełnym etacie. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność uwzględnienia tych uprawnień przy planowaniu obsady, szczególnie jeśli współpraca trwa kilka miesięcy - wyjaśnia Anna Dzhobolda, Doradca strategiczny działu rekrutacji Gremi Personal.

Urlop wypoczynkowy po 6 miesiącach pracy - ważna zasada

Długość okresu wykonywania pracy tymczasowej ma znaczenie nie tylko dla liczby przysługujących dni wolnych, ale również dla zasad ich wykorzystania. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na rzecz jednego przedsiębiorstwa przez okres krótszy niż sześć miesięcy, agencja i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie urlopu w trakcie zatrudnienia oraz sposób jego udzielania. Przy okresie pracy wynoszącym co najmniej sześć miesięcy pracodawca użytkownik musi umożliwić wykorzystanie przysługującego urlopu, udzielając pracownikowi czasu wolnego w uzgodnionym z nim terminie.

REKLAMA

Urlop na żądanie także po 6 miesiącach

W takim przypadku pracownik tymczasowy ma również prawo do skorzystania z urlopu na żądanie na zasadach określonych w art. 167² Kodeksu pracy. Oznacza to możliwość zgłoszenia żądania udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, w granicach ustawowego limitu czterech dni w roku kalendarzowym i przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych, magazynowych czy logistycznych oznacza to konieczność uwzględnienia nieobecności w harmonogramach. Ma to szczególne znaczenie przy pracy zmianowej, gdzie obsada poszczególnych stanowisk wpływa na ciągłość realizowanych zadań.

Udzielenie urlopu i wypłata ekwiwalentu pracownikowi tymczasowemu

Kto udziela urlopu, a kto wypłaca ekwiwalent? Przy pracy tymczasowej agencja jest pracodawcą osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. To ona odpowiada za rozliczenie uprawnień urlopowych, w tym wypłatę wynagrodzenia za urlop lub ekwiwalentu za niewykorzystane dni. Pracodawca użytkownik odpowiada natomiast za organizację pracy w swoim przedsiębiorstwie. Dlatego zasady wykorzystania urlopu powinny być uzgodnione z agencją, a terminy nieobecności uwzględnione w harmonogramie.

Ważna jest również zasada udzielania urlopu. Pracownik tymczasowy korzysta z niego w dniach, które zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy byłyby dniami pracy. Nie muszą to być wyłącznie dni od poniedziałku do piątku. Jeżeli pracownik nie wykorzysta przysługującego urlopu, agencja co do zasady wypłaca ekwiwalent pieniężny. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której strony uzgodnią wykorzystanie urlopu podczas kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po poprzedniej, z tą samą agencją i na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika.

- W praktyce najważniejsza jest dobra wymiana informacji między agencją a przedsiębiorstwem. Firma powinna wiedzieć, kiedy pracownik planuje nieobecność i jak wpłynie ona na organizację pracy. Agencja odpowiada za prawidłowe rozliczenie urlopu. Wcześniejsze ustalenie tych kwestii pozwala uniknąć nieporozumień i sprawniej planować obsadę stanowisk - podkreśla Anna Dzhobolda.

Ustalenia między agencją i pracodawcą użytkownikiem

Co firma powinna ustalić z agencją przed zaplanowaniem urlopów? Przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim sprawdzić, na jaki okres pracownik został skierowany do wykonywania pracy i czy będzie to okres wynoszący co najmniej sześć miesięcy. Od tego zależy obowiązek umożliwienia wykorzystania urlopu podczas zatrudnienia.

Warto również uzgodnić sposób zgłaszania nieobecności, przekazywania informacji o wykorzystanych dniach wolnych oraz uwzględniania urlopów w harmonogramach pracy. Szczególnej uwagi wymagają sytuacje, w których pracownik kończy wykonywanie pracy na rzecz przedsiębiorstwa, ale nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu. Wówczas konieczne jest ustalenie, czy agencja powinna wypłacić ekwiwalent, czy spełnione są warunki pozwalające wykorzystać urlop podczas kolejnej umowy. Znajomość zasad naliczania i wykorzystywania urlopu pozwala przedsiębiorstwom lepiej planować zatrudnienie tymczasowe. Jasny podział obowiązków między agencją a pracodawcą użytkownikiem ułatwia organizację pracy i prawidłowe rozliczenie uprawnień pracowników.

Źródło: Gremi Personal