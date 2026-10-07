Umowa o świadczenie usług czy umowa o pracę tymczasową? Interpretacja GIP nr 2 rozstrzyga, czy krótkie zadania wykluczają stosunek pracy

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Interpretacja GIP nr 2

Dnia 8 sierpnia 2026 r. zapadła druga w kolejności decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej Głównego Inspektora Pracy. została wydana na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 8 lipca 2026 r. (art. 14b ust. 8 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). Wniosek o wydanie interpretacji złożono 15 lipca 2026 r. dotyczy stanu faktycznego z prośba o rozpatrzenie, czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zdaniem wnioskodawcy opisany stan faktyczny przedstawia umowy o świadczenie usług, do których zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. GIP uznał jednak stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

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Stan faktyczny

Wnioskodawca w treści wniosku przedstawił opis stanu faktycznego wskazując, że prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako agencja pracy tymczasowej. Zatrudniał osobę fizyczną do wykonania zadań u swoich klientów, przy czym osoba fizyczna sama wybierała zadania i przedsiębiorcę, dla którego wykonywała zadania. Robiła to za pośrednictwem elektronicznego systemu wnioskodawcy. Co do zasady zadania były jednorazowe, ale można było wybrać je u tego samego klienta większą ilość razy. W związku z powyższym zadania czasami były powtarzane. Czas na wykonanie pojedynczego zadania to maksymalnie 12 godzin. Zakres zadań jest skonkretyzowany i obejmuje przykładowo:

Obsługę sklepu – z zakresem obowiązków obejmującym: cenowanie/metkowanie produktów, dbanie o czystość na sali/hali, dbanie o ekspozycje towarów, klipsowanie produktów, kontrola towaru, oklejanie/etykietowanie produktów, pakowanie paczek, przyjmowanie dostaw, wykładnie/układanie towaru; Doradca klienta w salonie – z zakresem obowiązków obejmującym: dbanie o ekspozycje towarów, doradztwo klientom, kontrola towaru, obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie gotówki/kart/kart podarunkowych, rozładunek/załadunek towarów, zamówienia internetowe; Asystent sali i zaplecza obiektu gastronomicznego – z zakresem obowiązków obejmującym: dbanie o czystość na sali/hali, mycie naczyń/obsługa zmywarki; Usługa wsparcia sprzedaży – z zakresem obowiązków obejmującym: ciężary do 20 kg, dbanie o ekspozycje towarów, klipsowanie towarów, kontrola towaru, oklejanie/etykietowanie produktów, pakowanie paczek, wykładanie/układanie towaru, Inwentaryzacja – z zakresem obowiązków obejmującym: cenowanie/metkowanie produktów, dbanie o czystość na sali/hali, dbanie o ekspozycje towarów, inwentaryzacja, kontrola towaru, przyjmowanie dostaw, raportowanie rozbieżności/rozliczenie dzienne, wykładnie/układanie towaru.

Były one wykonywane do tej pory na rzecz sześciu różnych podmiotów na podstawie umowy zlecenia łącznie przez 21 dni w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku. Na dzień składania wniosku do GIP osoba fizyczna nadal korzystała z serwisu wnioskodawcy i mogła podjąć się wykonywania kolejnych zadań. Wnioskodawca zawierał umowy w formie elektronicznej przez opracowany przez siebie system informatyczny umożliwiający wybór zadań i zawieranie umów. Podkreślał, że przyjęcie konkretnego zadania i jego rodzaj zależy wyłącznie od woli tej osoby. Jedynym warunkiem jest spełnianie wymagań kwalifikacyjnych wskazanych przez klienta wnioskodawcy, u którego zadanie ma być wykonane.

Zgodnie z Regulaminem serwisu (pkt VIII ust.2) wybór zadania wiąże się z przyjęciem przez daną osobę zobowiązań umownych takich jak: przedmiot zadania, zakres obowiązków, miejsce i czas wykonania zadania. Co więcej, osoba ta była zobowiązana do stosowania się do poleceń dotyczących sposobu wykonywania pracy wydawanych przez osoby reprezentujące klienta, które nadzorowały jej pracę (pkt X ust. 7 Regulaminu Serwisu). Istnieje możliwość przekazania zadania innej osobie, gdy okaże się, że osoba wybierająca zadanie nie ma możliwości jego wykonania. Wymogiem jest tutaj spełnianie przez tę kolejną osobę warunków kwalifikacyjnych ustanowionych przez klienta. Odbywało się to za pośrednictwem grupy Facebook i Infolinii wnioskodawcy, a aktualnie na podstawie Regulaminu Serwisu Wnioskodawcy. W sytuacji tego rodzaju zastępstwa zawierana jest nowa umowa na realizację zadania w miejsce dotychczasowej umowy (dotychczasowa umowa zostaje rozwiązana). Nie gwarantuje się przejęcia tego zadania przez zastępcę, ponieważ każda inna osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne klienta korzystająca z serwisu może się starać o to zadanie.

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Klient może zrezygnować z realizacji zadania po przyjęciu zadania przez daną osobę, ale jeszcze przed terminem rozpoczęcia zadania. Rezygnacja wiąże się z automatycznym wygaśnięciem umowy i anulowaniem zadania z przyczyn leżących po stronie klienta. Osobie fizycznej przysługuje wówczas 50% wynagrodzenia wynikającego z umowy dotyczącej zadania. Gdyy klient zrezygnował na godzinę przed terminem rozpoczęcia zadania lub później osoba otrzymuje 100% wynagrodzenia z umowy dotyczącej zadania (pkt VIII ust. 11 Regulaminu Serwisu Wnioskodawcy). Dalej wnioskodawca tłumaczy, że osoba zatrudniona dysponuje możliwością potwierdzenia w aplikacji z włączoną usługą geolokalizacji faktu stawiennictwa w miejscu wykonania zadania w godzinie jej rozpoczęcia, a także faktu zakończenia realizacji zadania (pkt X ust. 18 Regulaminu Serwisu). Bezpośrednio po wykonaniu każdego zadania osoba zatrudniona występuje do klienta o ocenę wykonania zadania. W razie niewykonania zadania oraz otrzymania najniższej oceny, osoba nie otrzymuje wynagrodzenia.

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Umowa o świadczenie usług (cywilnoprawna) czy umowa o pracę?

Stosunek prawny stanowi stosunek pracy, gdy posiada cechy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 roku (sygn. III PK 38/09), stosunek pracy to dobrowolny stosunek prawny o charakterze zobowiązaniowym, zachodzący między dwoma podmiotami, z których jeden, zwany pracownikiem, obowiązany jest świadczyć osobiście i w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem drugiego podmiotu, zwanego pracodawcą, pracę określonego rodzaju oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zatrudniać pracownika za wynagrodzeniem.

Tym, co odróżnia stosunek pracy od innych stosunków prawnych jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2005 roku, sygn. I UK 68/05 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2022 roku, sygn. II PSKP 23/22). Można wyróżnić trzy rodzaje podporządkowania:

podporządkowanie co do sposobu wykonania pracy, podporządkowanie co do miejsca, podporządkowanie co do czasu.

Wynika to z orzecznictwa sądów apelacyjnych, np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2025 roku, sygn. III AUa 32/24, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2021 roku, sygn. III AUa 1774/20, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2021 roku, sygn. III AUa 38/18). Najważniejszym z tych elementów jest podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy (wydawanie przez pracodawcę bezpośrednich, wiążących poleceń dotyczących bieżącego wykonywania zadań). To cecha charakterystyczna dla kierownictwa w ramach stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2021 roku, sygn. I PSKP 18/21). Owe wykonywanie poleceń to wręcz fundament wzajemnych relacji między stronami stosunku pracy. Możliwość codziennego konkretyzowania pracownikowi jego obowiązków, a w szczególności określania czynności mieszczących się w zakresie uzgodnionego rodzaju pracy i sposobu ich wykonywania, przesądza o stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 29 listopada 2017 roku, sygn. I PK 358/16).

Drugi rodzaj podporządkowania - co do czasu - wyraża się w podporządkowaniu poleceniom kierownictwa co do czasu, wykonywaniem pracy zmianowej i stałą dyspozycyjnością (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2022 roku, sygn. II PSKP 23/22 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 1997 roku, sygn. II UKN 329/97). Trzeci rodzaju podporządkowania dotyczy podmiotu zatrudniającego jako organizatora pracy - decyduje gdzie i w jakich godzinach będzie wykonywana (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2019 roku, sygn. III AUa 1760/18). Ostatni element, podporządkowanie co do miejsca, uwidacznia się w zależności pracownika w kwestii miejsca świadczenia pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2017 roku, sygn. I PK 171/16).

Umowa o pracę tymczasową

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym mamy do czynienia z rozstrzygnięciem czy właściwą formą będzie umowa cywilnoprawna (umowa o świadczenie usług), czy umową o pracę tymczasową (szczególny rodzaj stosunku pracy). Należy rozważyć czy spełnione są warunki zatrudnienia jak dla umowy o pracę tymczasową. Punktem odniesienia może być stosunek pracy wynikający z umowy o pracę tymczasową (uzasadnienie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2011 roku, sygn. I UZP 6/11). W takim stosunku prawnym podporządkowanie powinno istnieć pomiędzy pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem. W świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2020 roku (sygn. IV CSK 615/18) gdy praca na rzecz pracodawcy użytkownika jest wykonywana w miejscu i czasie ściśle przez niego określonym, zatrudniony realizuje polecenia tego podmiotu, to mamy do czynienia z pracowniczym (a nie cywilnoprawnym) zatrudnieniem tymczasowym bez względu na zawartą między stronami umowę.

Umowa o pracę tymczasową jest więc atypowym stosunkiem pracy - pracownik tymczasowy nie jest podporządkowany agencji pracy tymczasowej w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, lecz podlega kierownictwu podmiotu trzeciego czyli pracodawcy użytkownika. Natomiast stosunek pracy wiąże go z agencją pracy tymczasowej, nie zaś z pracodawcą użytkownikiem. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2012 roku (sygn. III AUa 728/12).

Obowiązek osobistego świadczenia pracy

Kolejną ważną cechą przesądzającą o stosunku pracy jest obowiązek osobistego świadczenia pracy. Wynika to również z linii orzeczniczej (wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 1998 roku, sygn. I PKN 416/98, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2022 roku, sygn. III AUa 1344/20, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 listopada 2020 roku, sygn. III AUa 226/20, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2020 roku, sygn. III AUa 570/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 września 2019 roku, sygn. III AUa 25/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 lutego 2019 roku, sygn. III AUa 435/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 listopada 2018 roku, sygn. III AUa 1572/17). Co więcej, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z 28 października 1998 roku, I PKN 416/98 uznał nawet, iż brak bezwzględnego obowiązku wykonania pracy osobiście przez pracownika w zasadzie wyklucza uznanie stosunku prawnego za stosunek pracy. Zawarcie w umowie o pracę postanowienia umownego przewidującego spełnienie świadczenia przez zastępcę jest niedopuszczalne (wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 1998 roku, sygn. I PKN 458/98).

Ciągłość pracy a praca tymczasowa

Brzmienie art. 22 § 1 Kodeksu pracy, a dokładnie fragment: „pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy” wskazuje na pewną ciągłość procesu pracy. Jak tłumaczy Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z dnia 12 grudnia 2011 roku, sygn. I UZP 6/11, krótkotrwała natura pracy tymczasowej nie stoi na przeszkodzie zakwalifikowaniu stosunku prawnego będącego podstawą wykonywania pracy tymczasowej jako stosunku pracy. Część umów o pracę tymczasową jest jednodniowa, kilkudniowa lub tygodniowa. Również wykładnia systemowa przychyla się do uznania krótkotrwałej pracy tymczasowej za umowę o pracę. Przy interpretacji przepisu należy brać pod uwagę normy prawa europejskiego - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie pracy tymczasowej dopuszcza w ramach pracy tymczasowej tylko zatrudnienie pracownicze. Celem dyrektywy jest ochrona pracowników tymczasowych, do czego zobowiązana jest także Polska (art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Co więcej, zgodnie z wykładnią systemową przy interpretacji przepisu bierze się pod uwagę jego umiejscowienie w systematyce wewnętrznej aktu prawnego, a więc uznaje się, że ustawodawca w przypadku pracy tymczasowej preferuje formę umowy o pracę - wymienił ją bowiem jako pierwszą w art. 7 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Wykładnia funkcjonalna nakazuje przy interpretacji przepisu brać pod uwagę konsekwencje społeczne i ekonomiczne wykładni. Gdyby krótkotrwałość pracy tymczasowej przemawiała za umową zlecenia, mogłoby doprowadzić to do rozpowszechnienia się na rynku tego modelu współpracy, a to prowadzi do mniejszej ochrony osób świadczących pracę tymczasową.

Wszystkie trzy typy wykładni popierają uznanie nawet krótkotrwałej pracy tymczasowej (nawet jednodniowej) za podstawę do współpracy w ramach umowy o pracę. Jak tłumaczy GIP w swojej decyzji: Podkreślić jednak należy, że wedle powszechnie prezentowanego poglądu centralne miejsce i szczególną, w pewnym sensie priorytetową rolę, odgrywają dyrektywy wykładni językowej, w tym znaczenia słownikowego pojęć (M.Gutowski, P.Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017). Zastosowanie wykładni systemowej wzmacnia rezultat wykładni literalnej i zapewnia spójność z prawem wspólnotowym, a zastosowanie wykładni funkcjonalnej zapobiega niepożądanym konsekwencją społecznym.

Rodzaj pracy

Istotnym elementem stosunku pracy jest także określenie rodzaju pracy, która ma być wykonywana. To przedmiot umowy o pracę - zespół czynności należące do obowiązków pracownika. Można ustalić także więcej niż jeden rodzaj pracy. Powinny być wskazane w sposób niebudzący wątpliwości (K. Jaśkowski w: E. Maniewska, K. Jaśkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. XIV, Florek Ludwik (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VII).

Ryzyko podmiotu zatrudniającego

Zgodnie z doktryną prawa pracy w stosunku pracy ryzyko obciąża podmiot zatrudniający - ewentualne skutki niemożności wykonania pracy z przyczyn zatrudniającego nie pozbawiają roszczeń zarobkowych wykonującego pracę (W. Muszalski, K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2025). To tzw. ryzyko ekonomiczne. Podmiot zatrudniający ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia niezależnie od uzyskanych przez niego efektów ekonomicznych (Stelina w: A. Sobczyk (red.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017). W omawianym stanie faktycznym ryzyko ekonomiczne wyraża się w obowiązku wypłaty części lub całości wynagrodzenia, w sytuacji gdy klient wnioskodawcy zrezygnuje z realizacji zadania po jego przyjęciu przez osobę fizyczną.

Decyzja GIP - stan faktyczny przedstawia stosunek pracy

GIP wydał decyzję negatywną. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że opisany stan faktyczny posiada cechy umowy o świadczenie usług. Występuje tu bowiem podporządkowanie typowe dla stosunku pracy pomiędzy osobą wykonującą pracę a klientem wnioskodawcy. Zgodnie ze wspomnianym przez wnioskodawcę regulaminem osoba wykonująca pracę jest nadzorowana przez pracowników klienta i zobowiązana do stosowania się do ich bieżących poleceń co do sposobu wykonania pracy. To nic innego jak podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy - najważniejszy element przesądzający o stosunku pracy.

Zainteresowane osoby wybierają zadania z oferty pracy i są zobowiązane do stawienia się w określonym miejscu i czasie w celu wykonania pracy. Swobodnie wybiera się zadania i pracodawców użytkowników, ale wybór ten determinuje sposób, miejsce i czas pracy. Pracownik musi się temu podporządkować. Wykonywane pracy to proste prace fizyczne, które w orzecznictwie Sądu Najwyższego uważane są za wymagające ścisłego podporządkowania osoby wykonującej pracę pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2020 roku, sygn. I PK 126/19). Zadania są krótkotrwałe, ale nawet wykładnia literalna pojęcia „tymczasowy” pozwala na uznanie ich za podstawę do zawarcia umowy o pracę. Co więcej, orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdza, że krótkotrwałość jest typowa dla pracy tymczasowej. Nie stoi więc na przeszkodzie uznaniu danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Również możliwość wykonywania różnych prac dla pracodawcy użytkownika nie stoi na przeszkodzie uznania stosunku za stosunek pracy, ponieważ jedna umowa o pracę może przewidywać różne rodzaje prac.

Jeśli chodzi o osobiste świadczenie pracy, w przytoczonym regulaminie przewidziana jest możliwość skorzystania z zastępcy, ale to postanowienie umowne należy uznać za pozorne. Zgodnie bowiem z pkt VIII ust. 10a 1.7 i 1.8 oraz 10 c obecnie obowiązującego regulaminu zastępca przyjmuje daną ofertę zadania na zasadach ogólnych. Nie ma zagwarantowanego prawa do przejęcia zadania, a więc równie dobrze każdy inny zainteresowany może otrzymać to zadanie. Dotychczasowa umowa pomiędzy osobą fizyczną a wnioskodawcą ulega rozwiązaniu. Nie jest to zatem właściwie zastępstwo, a nawiązanie nowego stosunku prawnego: Tymczasem ustanowienie zastępcy w ujęciu cywilistycznym nie oznacza nawiązania stosunku prawnego z dającym zlecenie (P. Drapała w: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, wyd. II). Istota zastępstwa polega na tym, iż zastępca (substytut) samodzielnie wykonuje wówczas umowę zamiast głównego zleceniobiorcy. Powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej powoduje, że zastępca ma prawa i obowiązki wynikające z głównej umowy zlecenia w zakresie, w jakim nastąpiło powierzenie jej wykonania (K. Kopaczyńska-Pieczniak w: Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II). Z powyższego wynika, iż ustanowienie zastępcy powoduje spełnienie świadczenia przez zastępcę w miejsce przyjmującego zlecenie w ramach węzła obligacyjnego łączącego przyjmującego zlecenie z dającym zlecenie.

W przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2026 r. stanie faktycznym występuje określona, wielorodzajowa, osobista oraz krótkotrwała praca wykonywana w relacji podporządkowania co do sposobu, miejsca i czasu w stosunku do klienta wnioskodawcy (pracodawcy użytkownika), za którą obowiązek wypłaty wynagrodzenia i ryzyko ekonomiczne przejmuje agencja pracy. W związku z powyższym omówiony stosunek prawny stanowi stosunek pracy tymczasowej.

Interpretacja GIP nr 2 - UNP:GIP-26-261053, GIP-GPP.50.13.2026.2