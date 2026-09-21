REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Młodociani, niepełnosprawni, bezrobotni » 3 stopnie niepełnosprawności. Jakie przywileje dla pracownika z orzeczeniem? [LISTA 2026]

3 stopnie niepełnosprawności. Jakie przywileje dla pracownika z orzeczeniem? [LISTA 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 września 2026, 15:30
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jakie prawa ma pracownik z niepełnosprawnością?
Jakie prawa ma pracownik z niepełnosprawnością?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe uprawnienia w miejscu pracy. Do tego niezbędne jest jednak uzyskanie odpowiedniego orzeczenia. Co w 2026 roku przysługuje pracownikom posiadającym lekki, umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności? Jakich formalności trzeba dopełnić? Na jakie ułatwienia mogą liczyć pracodawcy? Oto aktualna lista!

3 stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny. Co oznaczają?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Określamy trzy stopnie niepełnoprawności:

  • znaczny;
  • umiarkowany;
  • lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Z kolei do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zaliczamy osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  • przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • wykonywania pracy zdalnej.

Dzieciom do ukończenia 16. roku życia wydaje się orzeczenie o niepełnosprawności bez orzeczenia stopnia.

Odpowiednie orzeczenia wydają powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. W takim orzeczeniu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole niepełnosprawności oraz określone wskazania.

Zobacz również:

Jakie przywileje w pracy dla osób niepełnosprawnych? [LISTA 2026]

Krótszy czas pracy osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny i umiarkowany)

Pamiętajmy, iż czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Ważne

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Przepisów o czasie pracy nie stosuje się jednak do osób zatrudnionych przy pilnowaniu. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (koszt takich badań ponosi pracodawca).

Zobacz również:

Dodatkowa przerwa w pracy dla osób z niepełnosprawnościami (stopień lekki, umiarkowany, znaczny)

Osoba niepełnosprawna ma też prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie narusza to przepisów Kodeksu pracy,

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej (stopień umiarkowany, znaczny)

Dodatkowe 10 dni roboczych w roku kalendarzowym przysługuje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Zobacz również:

Taki dodatkowy urlop nie przysługuje jednak, gdy osoba z niepełnosprawnością jest uprawniona do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych. Podobnie jest w przypadku prawa do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (jeżeli jednak jego wymiar jest niższy niż 10 dni, to zamiast niego przysługuje dodatkowy urlop przewidziany dla osób niepełnosprawnych).

Zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej (stopień umiarkowany, znaczny)

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku;
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Zobacz również:

Zwolnienie na zabiegi lecznicze lub usprawniające (stopień znaczny, umiarkowany)

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnienia oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Zobacz również:

Dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON (stopień lekki, umiarkowany, znaczny)

Pracodawcy (spełniającemu określone warunki) przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Aktualnie miesięczne dofinansowanie przysługuje w kwocie:

  • 2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

  • 1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Zobacz również:

Podsumowanie

Pracownik z niepełnosprawnością może korzystać z różnych przywilejów w miejscu pracy. Ich zakres w głównej mierze zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2026 r., poz. 884)

Powiązane
Symbol niepełnosprawności 05-R. Co z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [Lista]
Symbol niepełnosprawności 05-R. Co z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [Lista]
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [LISTA]
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [LISTA]
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Kody i kwoty w 2026 roku
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Kody i kwoty w 2026 roku
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ile wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS? Jest spadek po lipcu, ale wzrost 5,6% rok do roku w sierpniu
21 wrz 2026

Ile wynosi aktualne przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg danych GUS? Wynagrodzenia sierpniowe spadły w stosunku do lipca. Z czego to wynika? Natomiast jest wzrost 5,6% rok do roku. Jak przeciętne płace ocenia główny ekonomista Lewiatana?
Pracodawcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników będą musieli tworzyć regulaminy w związku z dyskryminacją i mobbingiem. Co z pozostałymi?
21 wrz 2026

Nowelizacja Kodeksu pracy, która wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2026 r. nakłada na pracodawców nowe obowiązki. Podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników będą musiały tworzyć regulaminy w związku z dyskryminacją i mobbingiem. Co z pozostałymi i jak liczyć próg 10 pracowników?
Już ponad 9 miesięcy trwa przeciętnie znalezienie pracy. Jakich kandydatów chcą pracodawcy?
18 wrz 2026

Według danych GUS przeciętny czas poszukiwania pracy wydłużył się z 7,5 miesiąca w II kwartale 2025 r. do 9,2 miesiąca w II kwartale 2026 r. Z kolei pracodawcy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Z czego wynika ta pozorna sprzeczność?
PPK ma już 4,5 mln uczestników. W 2027 roku ważna zmiana dla milionów pracowników [Gość INFOR.PL]
18 wrz 2026

Pracownicze Plany Kapitałowe działają już od siedmiu lat, a liczba osób regularnie odkładających w nich pieniądze przekroczyła 4,5 mln aktywnych uczestników. Tylko w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o 15 proc. Mimo tego potencjał programu jest znacznie większy, bo grupa osób, które mogą korzystać z PPK, liczy około 12 mln pracowników.

REKLAMA

Czy do 5 maja 2027 r. wszyscy pracodawcy muszą stworzyć procedury antydyskryminacyjne?
21 wrz 2026

Dnia 5 listopada 2026 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeku pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji. Od tego momentu pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników zyskują 6 miesięcy na na przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych przepisów oraz procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy. Termin mija 5 maja 2027 r. Czego dotyczy obowiązek wszystkich pracodawców?
Jestem na urlopie, proszę do mnie nie dzwonić. Wszystkie sprawy muszą poczekać - dlaczego Polacy nie robią jak Skandynawowie?
19 wrz 2026

Jestem na urlopie, proszę do mnie nie dzwonić. Wszystkie sprawy muszą poczekać - tak wypoczynku pilnują Skandynawowie. Dlaczego Polacy mają z tym problem? Większość pracowników nie może oderwać się od pracy na urlopie, sprawdza maile, odbiera telefony i kontroluje, co dzieje się w firmie. Jak wpływa to na pracę po powrocie?
Siła wspólnych doświadczeń
21 wrz 2026

Rozmowa z Aleksandrą Szymczyk, dyrektorką Pionu Relacji z Pracownikami w PKO Banku Polskim, o tym, dlaczego doświadczenia pracowników i klientów są ze sobą nierozerwalnie związane oraz o kulturze organizacyjnej opartej na wysokich wymaganiach i zaufaniu.
Raport: 19 proc. pracowników nauki chce zmienić pracę. Wypalenie zagrożeniem dla systemu
17 wrz 2026

Aż 19 proc. pracowników szkolnictwa wyższego i nauki deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku, a najczęściej wskazywanym kierunkiem jest odejście poza system nauki i szkolnictwa wyższego – wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB. Ponad połowa badanych jest niezadowolona z równowagi między pracą a życiem prywatnym.

REKLAMA

W tych zawodach brakuje pracowników. Mapa zawodów deficytowych w Polsce 2026
17 wrz 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozowało, że w 2026 r. będzie 17 zawodów deficytowych, czyli o 6 mniej niż w poprzednim roku. W których zawodach brakuje dziś pracowników? Oto mapa zawodów deficytowych w Polsce 2026.
Te zawody są dziś bezpiecznym wyborem w dobie AI. 640 tys. osób pracuje w grupie najwyższego ryzyka automatyzacji. Zdecydowaną większość stanowią kobiety
17 wrz 2026

Ponad 4,5 mln osób w Polsce wykonuje zawody, które mogą zostać częściowo zautomatyzowane przez AI, a ponad 640 tys. osób znajduje się w grupie najwyższego ryzyka automatyzacji. Zdecydowaną większość tej grupy stanowią kobiety. Które zawody są dziś bezpiecznym wyborem? Oto 6 wskazówek przed rozpoczęciem ścieżki zawodowej.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA