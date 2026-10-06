Aż 65% zagranicznych pracowników nie planuje wyjazdu z Polski, ale z czasem może się to zmienić. Wkrótce pracodawcy zmierzą się ze strukturalnym sufitem płacowym, aby zatrzymać kluczowe kadry przed odpływem do bogatszych państw UE. Jakie nowe zadania mają pracodawcy i działy HR?

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65% zagranicznych pracowników nie planuje wyjazdu z Polski, ale ...

Część zagranicznych pracowników w Polsce rozważa wtórną migrację do krajów takich jak Holandia, Hiszpania czy Niemcy w poszukiwaniu wyższych zarobków lub lepszego klimatu. Jednak wyniki badania przeprowadzonego przez Smart Solutions HR obalają stereotyp naszego kraju jako wyłącznie „korytarza tranzytowego” na Zachód. Z badań wynika, że aż 65,4% nie bierze pod uwagę wyjazdu z Polski. Bliskość kulturowo-językowa, poczucie bezpieczeństwa oraz relatywna łatwość adaptacji sprawiają, że Polska stała się dla imigrantów docelową strefą komfortu. Z najnowszych badań wynika jednak, że choć na razie wygrywamy tę batalię szeroko pojętą stabilnością, to polscy pracodawcy będą musieli wkrótce zmierzyć się ze strukturalnym sufitem płacowym, aby zatrzymać kluczowe kadry przed odpływem do bogatszych państw Unii Europejskiej.

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Zmiana kraju to wyższe wynagrodzenie, ale i proces adaptacyjny od nowa

Aż 63,9% respondentów badania Smart Solutions HR to osoby, które przybyły do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku. Ich migracja miała charakter nagły, wymuszony czynnikami zewnętrznymi i często pozbawiona była długofalowego planu oraz zaplecza językowego. Mimo to, po początkowym szoku, większość z nich zakorzeniła się nad Wisłą, a ok. 30% planuje zostać w Polsce na dłużej. Nieduży odsetek badanych myśli o wyjeździe do innych europejskich gospodarek – 9% wskazuje Holandię, 9% Hiszpanię, a zaledwie 6,8% Niemcy oraz 5,3% Czechy.

– Decyzja o pozostaniu nie musi wynikać wyłącznie z wysokości wynagrodzenia. Po kilku latach pobytu migrant zna już lokalny rynek pracy, procedury, język i codzienne realia. Zmiana kraju oznacza więc nie tylko potencjalnie wyższą pensję, ale również koszt rozpoczęcia części tego procesu od nowa – mówi Izabela Samulska-Ugorska, Business Development Manager w Smart Solutions HR.

Migracja osiedleńcza

Obserwowana jest wyraźna transformacja modelu migracyjnego, która początkowo była motywowana wyższymi zarobkami, a obecnie ma charakter migracji osiedleńczej. Świadczą o tym m.in. odpowiedzi na pytanie o plany długoterminowe. Chociaż 44,4% ankietowanych przyznaje, że wciąż funkcjonuje w trybie „zawieszenia” i nie podjęło ostatecznej decyzji co do horyzontu czasowego swojego pobytu, to już 3 na 10 respondentów wyraża chęć pozostania w Polsce na stałe lub na bardzo długo. Do tego należy dodać ogólne zadowolenie z warunków życiowych – łącznie 52,6% ocenia swoje życie w Polsce dobrze lub bardzo dobrze, a blisko 37% zachowuje stosunek neutralny. Wyraźne niezadowolenie deklaruje nieco ponad 10% ankietowanych.

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Prawie połowa nie wysyła już pieniędzy do ojczyzny

Dodatkowo, niemal połowa respondentów (43,6%) w ogóle nie wysyła już pieniędzy do ojczyzny, wydając 100% swoich zarobków w miejscu zamieszkania w Polsce. Co dowodzi, że dla sporego odsetka migrantów podjęcie pracy w Polsce nie wynika z potrzeby wsparcia rodzin w kraju ojczystym, jest raczej formą budowania swojej przyszłości na Wisłą. Oznacza to ogromny zastrzyk kapitału dla lokalnego handlu detalicznego i rynku nieruchomości. Transfery finansowe wciąż przekazuje 56,4% obcokrajowców, jednak dotyczy to głównie osób ze średniego przedziału zarobkowego (4806 – 6000 PLN brutto miesięcznie), spośród których niemal jedna czwarta (24,5%) przesyła rodzinie od 25 do 50% dochodu. Osoby o najniższych zarobkach nie są w stanie generować nadwyżek z powodu wysokich kosztów utrzymania.

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Szklany sufit zawodowy - cudzoziemcy wykonują prace poniżej swoich kwalifikacji

Co zatrzymuje imigrantów nad Wisłą, skoro zarobki ustępują tym oferowanym w Niemczech czy Skandynawii? Odpowiedzi rozkładają się na cztery niemal równe filary: bezpośrednie wynagrodzenie wskazuje 27,8% z nich, ale tuż za nim plasują się przyszłe możliwości rozwoju (23,3%), ogólna stabilność życiowa (21,8%) oraz obecność rodziny (21,1%). Wymowny jest fakt, że żaden z respondentów nie wskazał publicznej ochrony zdrowia jako czynnika motywującego do pozostania.

Zbudowanie „strefy komfortu” nie oznacza jednak braku problemów. Aż 70,7% respondentów widzi w Polsce większe szanse życiowe i finansowe niż w ojczyźnie, w tej grupie dla 40,6% badanych jest to zaledwie „trochę więcej” możliwości. Umiarkowany entuzjazm wynika z tzw. szklanego sufitu zawodowego – cudzoziemcy masowo wykonują prace poniżej swoich realnych kwalifikacji. Najważniejszą barierą uniemożliwiającą pełną asymilację i awans pozostaje nieznajomość języka polskiego (54,9%). W połączeniu z wciąż widocznymi obawami co do stosunku społeczeństwa (które wyraża 43,6% respondentów) oraz skomplikowanymi kwestiami legalizacyjnymi w urzędach (39,1%), czynniki skutkują powstaniem izolacji społecznej. Zaledwie 15,8% badanych uważa, że integruje się bez żadnych przeszkód.

Mikroagresje w miejscu pracy

Zjawisko to potęgują mikroagresje w miejscu pracy. Niemal połowa ankietowanych (46,7%) doświadczyła protekcjonalnego lub nietaktownego traktowania ze względu na narodowość, które przybiera zazwyczaj formę drobnych uszczypliwości. Co istotne, 28,6% pracowników przyznaje, że nie zauważa tego typu zachowań, co jest często jedynie wynikiem wspomnianej bariery językowej i braku pełnego zrozumienia rzucanych na hali produkcyjnej żartów.

Sufit płacowy

– Atrakcyjność Polski można postrzegać jako kompromis pomiędzy poziomem dochodów a stabilnością i przewidywalnością życia. Bliskość kulturowa, możliwość stopniowej adaptacji oraz rosnące doświadczenie na polskim rynku pracy mogą sprawiać, że po pewnym czasie kolejna migracja przestaje być dla pracownika oczywistym wyborem. Nie oznacza to jednak, że Polska może traktować retencję cudzoziemców jako coś oczywistego. Największym wyzwaniem może okazać się sufit płacowy. Jeżeli różnica w wynagrodzeniu pomiędzy Polską a innym krajem będzie wystarczająco duża, nawet silne zakorzenienie może nie wystarczyć do zatrzymania pracownika – mówi Samulska-Ugorska.

Nowe zadania dla pracodawców i działów HR

Wyniki badania wyraźnie nakreślają nowe zadania dla polskich pracodawców i działów HR. Wygrywanie na rynku wyłącznie „bezpieczeństwem” to taktyka o krótkim terminie ważności. Jeśli pracodawcy nie pomogą w łamaniu barier językowych i administracyjnych, polski rynek może ostatecznie stracić wykwalifikowane kadry, na których osiedleniu polska gospodarka zyskuje dziś najwięcej.

– Z perspektywy pracodawców wchodzimy w zupełnie nowy etap zarządzania zespołami wielokulturowymi. Samo zapewnienie pracy i załatwienie formalności legalizacyjnych wystarczało na samym początku migracyjnej ścieżki. Z czasem ambicje i oczekiwania pracowników rosną – szukają wyższego wynagrodzenia, stabilnych form zatrudnienia oraz realnych możliwości rozwoju. Polskie firmy muszą sprawić, aby korzyści z pozostania w Polsce przeważały nad kosztami kolejnej migracji na Zachód. Wynik 65,4% to potężny kredyt zaufania. Dla większości badanych Polska nie jest poczekalnią, ale miejscem, które zaspokaja dziś ich życiowe potrzeby. Od dobrych strategii i działań w obszarze HR zależy, czy zdołamy ten potencjał zatrzymać na stałe – mówi Natalia Myskova, Prezes Zarządu Smart Solutions HR.

O badaniu: Dane zaprezentowane w materiale pochodzą z wewnętrznego badania ankietowego zrealizowanego przez agencję zatrudnienia Smart Solutions HR na celowej próbie 133 cudzoziemców pracujących w Polsce (93% z nich to osoby pochodzące z Ukrainy). Badanie ma charakter jakościowego insightu operacyjnego, skupiającego się na doświadczeniach, motywacjach i realnych barierach pracowników agencyjnych. Choć wyniki nie stanowią makroekonomicznej próby reprezentatywnej dla całej populacji imigrantów w kraju, dostarczają precyzyjnego obrazu nastrojów panujących bezpośrednio na pierwszej linii polskiej gospodarki – w sektorach produkcji, magazynów i logistyki. Dostęp do szczegółowych wyników badania na stronie: https://www.smartsolutions-hr.pl/jak-dzi%c5%9b-wygl%c4%85da-rzeczywisto%c5%9b%c4%87-pracownik%c3%b3w-zagranicznych-w-polsce-raport/

Źródło: Smart Solutions