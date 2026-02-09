REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Zatrudnianie i zwalnianie » Ile lat przed emeryturą zaczyna się ochrona przedemerytalna?

Ile lat przed emeryturą zaczyna się ochrona przedemerytalna?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 20:50
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
ile lat przed emeryturą jest ochrona przed zwolnieniem nie można zwolnić pracownika
Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika? Pracodawca nie może zwolnić pracownika - ochrona przedemerytalna
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile lat przed emeryturą zaczyna się ochrona przedemerytalna? Nie można zwolnić pracownika, jeżeli niewiele brakuje mu do osiągnięcia wieku emerytalnego. Chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę.

rozwiń >

Przed emeryturą jest ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

W oddziale II "Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę" rozdziału II Kodeksu pracy "Umowa o pracę" znajduje się art. 39, który nakłada na pracowników ochronę przedemerytalną. Oznacza to, że pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu zostało niewiele do emerytury. Dokładnie chodzi tutaj o wypowiedzenie umowy o pracę - pracodawca nie może złożyć go w ostatnich 4 latach przed emeryturą pracownika. Natomiast wypowiedzenie złożone wcześniej, ale wywierające skutek już podczas tego 4-letniego okresu jest skuteczne. Pracodawca nie narusza w ten sposób art. 39 Kodeksu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Zobacz również:

Ile lat przed emeryturą nie można zwolnić pracownika?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi lub pracownicy, którym do emerytury zostały nie więcej niż 4 lata:

Art. 39.[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Warto zwrócić uwagę na drugi człon zdania zawartego w art. 39 KP: "jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". Chodzi o to, że osiągnięcie wieku emerytalnego wiąże się dla danej osoby z uzyskaniem prawa do emerytury ze względu na cały dotychczasowy okres zatrudnienia.

Czy pracodawca musi przedłużyć umowę, która kończy się w okresie ochronnym?

Czy pracodawca musi przedłużyć umowę na czas określony, której czas upływa w okresie ochronnym? Nie. Jeśli osoba, której brakuje do emerytury np. 4 lata, związana jest umową na czas określony 2 lat, pracodawca nie musi przedłużać tej umowy do osiągnięcia wieku emerytalnego. W tym przypadku dojdzie do rozwiązania umowy z upływem czasu na jaki została zawarta.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Polecamy: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2025

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Ile lat przed emeryturą kobieta jest chroniona?

W Polsce mamy różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Kobiety szybciej przechodzą na emeryturę. Ich wiek emerytalny to 60 lat. Natomiast mężczyźni muszą pracować o 5 lat dłużej czyli do 65 roku życia (art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Między innymi dzięki temu uprawnieniu są później do wyższych emerytur.

Różne więc są momenty objęcia ochroną przedemerytalną pracowników i pracownic. Nie można zwolnić kobiety, która ma 56 lat i więcej. Jeśli chodzi o mężczyznę, pracodawcy nie wolno zwolnić go od 61. roku życia.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenia
Autopromocja

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenie

Sprawdź

Jak liczyć lata ochrony pracownika przed emeryturą?

Najlepiej obliczenia przedstawić na przykładzie:

Przykład

Marianna 1 października 2029 r. będzie miała 60 lat. Czy już w tym roku obejmie ją ochrona przedemerytalna? Tak. Od 1 października 2025 r. pracodawca nie może zwolnić pracownicy ze względu na art. 39 Kodeksu pracy.

Zobacz również:
Ważne

Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2025 r., sygn. I PSKP 18/24

W kontekście ochrony przedemerytalnej warto wspomnieć wyrok Sądu Najwyższego z tego roku o sygn. I PSKP 18/24. Z orzeczenia SN wynika jednoznacznie, że ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 KP obejmuje pracownika, który obiektywnie spełnia przesłanki do nabycia emerytury pomostowej z osiągnięciem wieku emerytalnego niższego od powszechnego wieku emerytalnego, nawet jeśli okoliczność ta została potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Dla oceny naruszenia zakazu wypowiedzenia umowy o pracę decydujące znaczenie ma obiektywne istnienie przesłanek ochrony w momencie wypowiedzenia, a nie stan wiedzy pracodawcy o tych okolicznościach, przy czym późniejsze ujawnienie tych okoliczności może mieć wpływ jedynie na zakres roszczeń odszkodowawczych pracownika. (Źródło: InforLex)

Ochrona przed emeryturą a zwolnienia grupowe

W przypadku zwolnień grupowych pracownicy objęci ochroną przedemerytalną chronieni są przed wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę. Przepisy pozwalają jednak na przedstawienie im wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające).

Zobacz również:
Powiązane
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
Ochrona przedemerytalna - ile lat?
Ochrona przedemerytalna - ile lat?
Ochrona przedemerytalna pracownika, jak działa, na czym polega, czy zawsze chroni przed zwolnieniem i wypowiedzeniem umowy
Ochrona przedemerytalna pracownika, jak działa, na czym polega, czy zawsze chroni przed zwolnieniem i wypowiedzeniem umowy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracownik w areszcie - czy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę?
09 lut 2026

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę trafił do aresztu. Czy pracodawca może rozwiązać umowę z powodu tymczasowego aresztowania? Jakie są przepisy Kodeksu pracy w tym przedmiocie?
Wzrośnie wysokość obowiązkowych wpłat za niezatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
09 lut 2026

W czwartym kwartale 2025 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Konsekwencją wzrostu są wyższe wpłaty na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 osób. Jaki będzie wzrost comiesięcznych wpłat w okresie od marca do maja 2025 roku?
Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano
09 lut 2026

Koniec dywagacji, domysłów i szacunkowego obliczania. GUS ogłosił 9 lutego ostatni wskaźnik istotny dla obliczenia waloryzacji emerytur w 2026 r. To oznacza, że już wprost wiadomo, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 r. Wiemy też, ile będzie wynosić czternastka oraz emerytura minimalna.
Od 643,85 zł do 919,78 zł. Pracownicy młodociani zarobią więcej
09 lut 2026

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł – ogłosił GUS. Oznacza to, że 1 marca 2026 r. wzrosną minimalne wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Podwyżka dotyczy uczniów branżowych szkół I stopnia odbywających naukę zawodu oraz osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy.

REKLAMA

Plan działań na 2026 r. na rzecz OzN: strategia upowszechniania modelu zatrudnienia wspomaganego, działania informacyjno-promocyjne oraz ogólnopolska kampania skierowana do pracodawców z otwartego rynku pracy i osób z niepełnosprawnością
09 lut 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne, drugie już spotkanie Rady Interesariuszy projektu „Standaryzacja modelu zatrudnienia wspomaganego w Polsce”. To kluczowy etap tworzenia trwałego, ogólnopolskiego systemu, który pomoże tysiącom osób z niepełnosprawnościami znaleźć i utrzymać pracę na otwartym rynku pracy. Co zatem dla OzN w 2026 r.?
Marzniesz w pracy? PIP uruchamia specjalną infolinię. Sprawdź, kiedy możesz legalnie przerwać pracę i zachować pensję
09 lut 2026

Z powodu przedłużających się mrozów i licznych skarg, Państwowa Inspekcja Pracy wkroczyła do akcji. Jeśli w twoim zakładzie pracy lub biurze jest rażąco zimno, możesz to zgłosić pod nowo uruchomiony numer telefonu. Zobacz, jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy i w jakich sytuacjach masz pełne prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków, nie tracąc przy tym wynagrodzenia.
5000 zł leży na stole. Prosty trik z umową, dzięki któremu wyciśniesz z minimalnej pensji dodatkową wypłatę
09 lut 2026

Jest luty 2026 roku, a Ty wciąż zarabiasz minimalną miesiączną? Jeśli tak, to dobrowolnie rezygnujesz z pieniędzy, które prawnie Ci się należą. Styczeń już przepadł, ale gra wciąż toczy się o ponad 5 tysięcy złotych ekstra w skali roku. To specyficzny układ kalendarza i jeden kluczowy zapis w Twojej umowie. Większość pracowników nie ma o tym pojęcia, a pracodawcy milczą. Wyjaśniamy, jak zamienić zwykłą pensję w system, który gwarantuje ukrytą trzynastkę bez ani jednej nadgodziny.
Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?
09 lut 2026

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

REKLAMA

Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Jakie kody i kwoty w 2026 r.?
08 lut 2026

Możliwość wykonywania pracy jest niezwykle istotna w przypadku wielu osób z niepełnosprawnościami. Aby zachęcić pracodawców do zatrudniania takich pracowników, pracodawca może korzystać z dostępnych instrumentów takich jak dofinansowanie do etatu czy obniżenie wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Spore znaczenie mają tu niektóre schorzenia.
Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?
06 lut 2026

Współcześnie wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni częściej biorą wolne od pracy w związku ze złą kondycją psychiczną. Jakie pracodawcy mają sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne zatrudnionych?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA