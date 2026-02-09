Ile lat przed emeryturą zaczyna się ochrona przedemerytalna?
REKLAMA
REKLAMA
Ile lat przed emeryturą zaczyna się ochrona przedemerytalna? Nie można zwolnić pracownika, jeżeli niewiele brakuje mu do osiągnięcia wieku emerytalnego. Chodzi o wypowiedzenie umowy o pracę.
- Przed emeryturą jest ochrona pracownika przed wypowiedzeniem
- Ile lat przed emeryturą nie można zwolnić pracownika?
- Czy pracodawca musi przedłużyć umowę, która kończy się w okresie ochronnym?
- Ile lat przed emeryturą kobieta jest chroniona?
- Jak liczyć lata ochrony pracownika przed emeryturą?
- Ochrona przed emeryturą a zwolnienia grupowe
Przed emeryturą jest ochrona pracownika przed wypowiedzeniem
W oddziale II "Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę" rozdziału II Kodeksu pracy "Umowa o pracę" znajduje się art. 39, który nakłada na pracowników ochronę przedemerytalną. Oznacza to, że pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu zostało niewiele do emerytury. Dokładnie chodzi tutaj o wypowiedzenie umowy o pracę - pracodawca nie może złożyć go w ostatnich 4 latach przed emeryturą pracownika. Natomiast wypowiedzenie złożone wcześniej, ale wywierające skutek już podczas tego 4-letniego okresu jest skuteczne. Pracodawca nie narusza w ten sposób art. 39 Kodeksu pracy.
REKLAMA
REKLAMA
Ile lat przed emeryturą nie można zwolnić pracownika?
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi lub pracownicy, którym do emerytury zostały nie więcej niż 4 lata:
Art. 39.[Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
Warto zwrócić uwagę na drugi człon zdania zawartego w art. 39 KP: "jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". Chodzi o to, że osiągnięcie wieku emerytalnego wiąże się dla danej osoby z uzyskaniem prawa do emerytury ze względu na cały dotychczasowy okres zatrudnienia.
Czy pracodawca musi przedłużyć umowę, która kończy się w okresie ochronnym?
Czy pracodawca musi przedłużyć umowę na czas określony, której czas upływa w okresie ochronnym? Nie. Jeśli osoba, której brakuje do emerytury np. 4 lata, związana jest umową na czas określony 2 lat, pracodawca nie musi przedłużać tej umowy do osiągnięcia wieku emerytalnego. W tym przypadku dojdzie do rozwiązania umowy z upływem czasu na jaki została zawarta.
REKLAMA
Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Polecamy: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2025
Ile lat przed emeryturą kobieta jest chroniona?
W Polsce mamy różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Kobiety szybciej przechodzą na emeryturę. Ich wiek emerytalny to 60 lat. Natomiast mężczyźni muszą pracować o 5 lat dłużej czyli do 65 roku życia (art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Między innymi dzięki temu uprawnieniu są później do wyższych emerytur.
Różne więc są momenty objęcia ochroną przedemerytalną pracowników i pracownic. Nie można zwolnić kobiety, która ma 56 lat i więcej. Jeśli chodzi o mężczyznę, pracodawcy nie wolno zwolnić go od 61. roku życia.
Polecamy: Kodeks pracy 2026
Jak liczyć lata ochrony pracownika przed emeryturą?
Najlepiej obliczenia przedstawić na przykładzie:
Marianna 1 października 2029 r. będzie miała 60 lat. Czy już w tym roku obejmie ją ochrona przedemerytalna? Tak. Od 1 października 2025 r. pracodawca nie może zwolnić pracownicy ze względu na art. 39 Kodeksu pracy.
Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2025 r., sygn. I PSKP 18/24
W kontekście ochrony przedemerytalnej warto wspomnieć wyrok Sądu Najwyższego z tego roku o sygn. I PSKP 18/24. Z orzeczenia SN wynika jednoznacznie, że ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 KP obejmuje pracownika, który obiektywnie spełnia przesłanki do nabycia emerytury pomostowej z osiągnięciem wieku emerytalnego niższego od powszechnego wieku emerytalnego, nawet jeśli okoliczność ta została potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Dla oceny naruszenia zakazu wypowiedzenia umowy o pracę decydujące znaczenie ma obiektywne istnienie przesłanek ochrony w momencie wypowiedzenia, a nie stan wiedzy pracodawcy o tych okolicznościach, przy czym późniejsze ujawnienie tych okoliczności może mieć wpływ jedynie na zakres roszczeń odszkodowawczych pracownika. (Źródło: InforLex)
Ochrona przed emeryturą a zwolnienia grupowe
W przypadku zwolnień grupowych pracownicy objęci ochroną przedemerytalną chronieni są przed wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę. Przepisy pozwalają jednak na przedstawienie im wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające).
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA