Zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy

Zakaz dyskryminacji w pracy uregulowany jest w przepisach ogólnych Kodeksu pracy, a dokładniej w art. 113: Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna. Dyskryminacją jest takie nierówne traktowanie pracownika, które prowadzi do pogorszenia jego sytuacji ze względu na jego cechę lub właściwość, w szczególności wymienioną w Kodeksie pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Wymienione w ustawie kodeksowej przesłanki to jedynie przykłady. Mniej korzystne traktowanie pracownika z powodu innego kryterium także może zostać uznane za dyskryminację. Przykładami innych powodów dyskryminacji pracowników mogą być: stan cywilny (zarówno bycie w związku małżeńskiej, jak i bycie singlem), posiadanie lub nieposiadanie dzieci, plan założenia rodziny, status społeczny, status majątkowy, wygląd, miejsce zamieszkania, styl życia, sposób mówienia (np. gwara śląska). Czy pomijanie kobiet przy awansach z powodu ich nieobecności w pracy podyktowanej ciążą i urlopami związanymi z urodzeniem dziecka (urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy) wyczerpuje znamiona dyskryminacji w pracy?

Zobacz także: Mobbing i dyskryminacja. Jak się bronić przed roszczeniami

Pomijanie pracownic przy awansach z powodu nieobecności w pracy związanej z ciążą i urlopem macierzyńskim

Rodzicielstwo może być jednym z kryteriów dyskryminacyjnych. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego. Przykładem jest wyrok z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt III PK 50/18, OSNP 2020/5/42), z którego wynika, że gorsze traktowanie pracownicy w sferze zatrudnienia, jak pomijanie przy awansach, z powodu nieobecności w pracy wynikającej z ciąży i urlopu macierzyńskiego to nieusprawiedliwiona dyskryminacja bezpośrednia. Drugim przykładem może być wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r. (sygn. akt II PK 357/14, OSNP 2017/10/122): jeśli powódka po powrocie z urlopu rodzicielskiego otrzymała znacząco niższe wynagrodzenia zasadnicze niż pozostali pracownicy zatrudnieni na takich samych stanowiskach, mimo że nie różniła się istotnie poziomem kwalifikacji, wykształcenia, stażem pracy od tych osób i wykonywała taki sam zakres obowiązków jak oni, a pracodawca nie wskazał innych obiektywnych przyczyn zróżnicowania zarobków (np. jakości świadczonej pracy), to uzasadnione jest twierdzenie o dyskryminacji powódki w zakresie warunków wynagradzania. Nierówne traktowanie pracownika w zatrudnieniu z powodu skorzystania przez niego z urlopu wychowawczego, polegające na nieuzasadnionym ustaleniu po powrocie z tego urlopu znacznie niższego wynagrodzenia zasadniczego w porównaniu do pracowników zatrudnionych na takich samych stanowiskach, stanowi dyskryminację ze względu na rodzicielstwo.

REKLAMA