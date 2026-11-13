REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Uprawnienia rodzicielskie » Muszę odebrać dziecko z przedszkola lub ze szkoły - czy pracodawca to rozumie? Ponad 6,5 mln pracowników w Polsce opiekuje się dziećmi do 15. roku życia

Muszę odebrać dziecko z przedszkola lub ze szkoły - czy pracodawca to rozumie? Ponad 6,5 mln pracowników w Polsce opiekuje się dziećmi do 15. roku życia

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2026, 12:09
muszę odebrać dziecko telefon z przedszkola szkoły chore dziecko opieka nieobecność w pracy przerwanie pracy
Muszę odebrać dziecko z przedszkola lub ze szkoły - czy pracodawca to rozumie? Ponad 6,5 mln pracowników w Polsce opiekuje się dziećmi do 15. roku życia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Muszę odebrać dziecko z przedszkola lub ze szkoły - czy pracodawca rozumie rodziców? Z danych GUS wynika, że ponad 6,5 mln pracowników w Polsce opiekuje się dziećmi do 15. roku życia, a nagłe sytuacje wymagające obecności mamy lub taty to konieczność przerwania pracy, nawet najbardziej wymagających projektów.

Muszę odebrać dziecko z przedszkola i pracy - czy pracodawca rozumie?

Ponad 6,5 miliona pracujących Polaków opiekuje się dziećmi lub wnukami w wieku do 15 lat – to dane Głównego Urzędu Statystycznego. Praca zdalna i elastyczny grafik miały rozwiązać problem godzenia życia zawodowego z rodzinnym, ale w praktyce rzadko wystarczają. Telefon ze szkoły, nagła gorączka u dziecka czy pilna wizyta u lekarza w środku dnia sprawiają, że nawet najważniejszy projekt w firmie natychmiast schodzi na dalszy plan. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada co prawda rozszerzenie prawa do dwóch dni płatnej opieki nad dzieckiem na rodziców dzieci do 18. roku życia. Jednak nawet takie rozwiązania nie wyeliminują problemu nagłych nieobecności i konieczności reorganizacji pracy zespołu.

REKLAMA

REKLAMA

Łączenie pracy i obowiązków opiekuńczych bywa dla Polaków nie lada wyzwaniem. Według danych GUS co trzecia pracująca osoba opiekująca się dziećmi przyznaje, że ma trudności z utrzymaniem równowagi między karierą a domem. Z podobnym problemem mierzy się zresztą nie tylko nasz kraj. Według raportu Eurofound „Living and Working in the EU” już 30 proc. pracowników w Unii Europejskiej przyznaje, że praca zawsze lub przez większość czasu ogranicza czas, który mogą poświęcić rodzinie.

Dostęp do pracy zdalnej czy elastyczny grafik ułatwiły życie wielu rodzicom. Pamiętajmy jednak, że nie każdy wykonuje zawód, w którym da się po prostu zamknąć laptopa i wyjść. W handlu, produkcji czy ochronie zdrowia nagła nieobecność wymaga natychmiastowego zastępstwa. Co więcej, gdy zespół jest mały albo ma mnóstwo pracy, zorganizowanie tego graniczy z cudem – wskazuje Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse.

Zastępstwo pracownika podczas nieobecności

Chore dziecko? Liczy się pomoc współpracowników. Kiedy rodzic musi pilnie zająć się dzieckiem, rzadko jest w stanie kontynuować pracę z pełną wydajnością. W takich momentach kluczową rolę odgrywają współpracownicy, którzy mogą przejąć część bieżących zadań. Problem polega na tym, że gotowość zespołu do bezinteresownej pomocy ma swoje granice. Z badań Enpulse wynika, że coraz więcej pracowników deklaruje brak wsparcia ze strony współpracowników. W 2023 roku wskazywało na to 7 proc. respondentów, podczas gdy w 2025 roku odsetek ten wyniósł już 15 proc.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

To wcale nie znaczy, że ludzie w zespołach stali się mniej życzliwi. Po prostu sami są dociążeni zadaniami i brakuje im przestrzeni na pomoc innym. Gdy ktoś sam ledwo wyrabia się ze swoimi terminami, przejęcie pracy po koledze bywa ponad jego siły. Z czasem pojawia się irytacja – nawet jeśli wszyscy po ludzku rozumieją, że rodzic musiał pilnie odebrać dziecko – zauważa Magda Pietkiewicz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy pracodawca rozumie?

Nagła nieobecność jednej osoby to zawsze wyzwanie organizacyjne: oznacza spiętrzenie zadań dla reszty, ryzyko opóźnień, a nierzadko konieczność korekty planów całego zespołu. Deklarowane przez firmę zrozumienie dla sytuacji rodzica to jedno, a twarda konieczność dowiezienia wyników to drugie. W codziennej praktyce te cele rzadko idą w parze, a o tym, czy w zespole wybuchną konflikty, w największym stopniu decyduje postawa kadry zarządzającej.

Jeśli szef daje do zrozumienia, że wyjście po dziecko to problem, pracownik po prostu zacznie bać się o to pytać, a reszta zespołu poczuje, że płaci cenę za cudze nieobecności. Dlatego mądry menedżer musi znaleźć złoty środek - nie może poprzestać na wyrazach współczucia, a jednocześnie nie może zrzucać wszystkiego na barki pozostałych. Musi tak ułożyć pracę, by zachować jej ciągłość i nie zajechać tych samych osób. Inaczej pretensje w zespole będą tylko kwestią czasu – tłumaczy Magda Pietkiewicz.

Opieka to nie tylko dzieci

Problem z godzeniem pracy i życia prywatnego powoli przestaje dotyczyć wyłącznie rodziców. Zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo sprawiają, że przed niemal identycznym wyzwaniem staje dziś zupełnie nowa, rosnąca grupa pracowników. GUS szacuje, że w 2025 roku ponad milion pracujących Polaków opiekowało się krewnymi w wieku co najmniej 15 lat, którzy potrzebowali wsparcia ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa zapewnienie opieki bliskim może stawać się coraz większym wyzwaniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Wsparcie dla pracujących opiekunów przestaje być wyłącznie kwestią dobrej woli szefa czy empatii kolegów z biurka obok. To sprawdzian dojrzałości całej organizacji. Zamiast udawać, że sprawy osobiste da się całkowicie odciąć od zawodowych, firmy muszą nauczyć się zarządzać nieplanowanymi nieobecnościami w sposób przemyślany i partnerski. W przeciwnym razie koszt braku systemowych rozwiązań po cichu poniosą sami pracownicy – własnym zdrowiem, wypaleniem i narastającą w zespołach frustracją – podsumowuje Magda Pietkiewicz.

Źródło: Enpulse

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
Rynek pracy: Czy demografia i technologia zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników?
Rynek pracy: Czy demografia i technologia zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników?
Polacy muszą pracować po 50. roku życia. Demografia grozi zapaścią rynku pracy
Polacy muszą pracować po 50. roku życia. Demografia grozi zapaścią rynku pracy
Drugi etat Polaków po wyjściu z pracy: opieka nad seniorem. Rodzicielstwo przesuwa się w czasie, a osób starszych przybywa. Problem narasta
Drugi etat Polaków po wyjściu z pracy: opieka nad seniorem. Rodzicielstwo przesuwa się w czasie, a osób starszych przybywa. Problem narasta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Muszę odebrać dziecko z przedszkola lub ze szkoły - czy pracodawca to rozumie? Ponad 6,5 mln pracowników w Polsce opiekuje się dziećmi do 15. roku życia
13 lis 2026

Muszę odebrać dziecko z przedszkola lub ze szkoły - czy pracodawca rozumie rodziców? Z danych GUS wynika, że ponad 6,5 mln pracowników w Polsce opiekuje się dziećmi do 15. roku życia, a nagłe sytuacje wymagające obecności mamy lub taty to konieczność przerwania pracy, nawet najbardziej wymagających projektów.
Ważna granica 6 miesięcy zatrudnienia pracownika tymczasowego. Wówczas pracodawca musi umożliwić wykorzystanie urlopu, także na żądanie
12 lis 2026

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego są odmienne od generalnych reguł prawa pracy. Ważna jest tutaj granica 6 miesięcy zatrudnienia. Od tego momentu pracodawca musi umożliwić wykorzystanie urlopu, także 4 dni na żądanie pracownika. Co pracodawca powinien ustalić z agencją pracy tymczasowej? Kto udziela dni wolnych, a kto wypłaca ekwiwalent?
Zanim przyjdzie PIP. Kim jest społeczny inspektor pracy i jakie ma uprawnienia?
12 lis 2026

Społeczna inspekcja pracy kontroluje przestrzeganie całego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp. Choć podlega zakładowym organizacjom związkowym, a nie pracodawcy, to dzięki stałej obecności w zakładzie społeczny inspektor pracy może wykryć zagrożenia i uchybienia, zanim zrobi to inspektor PIP. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia ma społeczna inspekcja pracy (SIP), czym różni się od Państwowej Inspekcji Pracy i czego pracodawca może od niej oczekiwać.
Karty żywieniowe do 450 zł miesięcznie bez składek ZUS. Jakie warunki musi spełnić pracodawca?
12 lis 2026

Karty żywieniowe do 450 zł miesięcznie na każdego pracownika bez składek ZUS. Kiedy i jakie posiłki dla pracowników zwolnione są ze składek ZUS? Jakie warunki musi spełnić pracodawca? Przedstawione zagadnienie i interpretacje ZUS w tym zakresie tłumaczy ekspert Marcin Stanecki.

REKLAMA

„Tak się nie pracuje!” - rusza kampania i badanie absurdów w pracy oczami pracowników
12 lis 2026

Procedury, które zamiast pomagać komplikują pracę. Spotkania, na których nikt niczego nie ustala. Wielopoziomowe akceptacje prostych decyzji. Odpowiedzialność bez realnego wpływu na rozwiązania. Takie sytuacje mogą wydawać się pojedynczymi problemami, ale w wielu organizacjach stają się codziennością. - Chcę sprawdzić, jak te absurdy wyglądają z perspektywy pracowników, dlaczego wciąż się utrzymują i jakie mają konsekwencje. Z zebranych doświadczeń powstanie Polska Mapa Absurdów w Pracy 2026, czyli raport prezentujący 10 najczęściej wskazywanych zjawisk oraz rekomendacje, czym zastąpić nieskuteczne praktyki”- mówi Magda Maroń, ekspertka HR oraz współczesnej kultury pracy, pomysłodawczyni kampanii.
Tydzień pracy tylko do czwartku czy 26 dni dodatkowego urlopu – jak przepisy nowego kodeksu pracy skrócą czas pracy
12 lis 2026

Jeszcze sześć tygodni potrwa firmowany przez ministerstwo pracy pilotaż skróconego czasu pracy. 78 pracodawców i około 5 tys. pracowników testuje skrócenie czasu pracy, umownie określane jako czterodniowy tydzień pracy. Czy przesądzi on, że wkrótce wszystkie piątki będą wolne od pracy tak jak dziś wolne są wszystkie soboty – mamy pracować krócej, ale za te same pieniądze.
Czy ignorowanie pracownika podczas spotkań, przerywanie mu i uciszanie może stanowić mobbing?
10 lis 2026

W związku ze zmianami Kodeksu pracy, które weszły w życie 5 listopada 2026 r. powstaje wiele pytań o nową definicję mobbingu. Czy mieści się w niej ignorowanie pracownika podczas spotkań, przerywanie mu i uciszanie?
Godziwe i wypłacane na czas wynagrodzenie warunkiem sine qua non dla osób po 45. roku życia
12 lis 2026

Pokolenie X to osoby między 45 a 59 rokiem życia, zwane także generacją sandwich. To pracownicy, którzy muszą łączyć pracę z opieką nad dorastającymi dziećmi i starzejącymi się rodzicami. Czego oczekują od pracy? Work-life balance jest dla nich mniej ważny. Są w momencie życia, kiedy godziwe i wypłacane na czas wynagrodzenie staje się warunkiem sine qua non.

REKLAMA

Pracownicy pokolenia Z w zdecydowanej większości myślą o zmianie pracy przez napięcia międzypokoleniowe. Z czego wynikają konflikty?
12 lis 2026

Aż 71% pracowników pokolenia Z myślało o zmianie pracy przez napięcia międzypokoleniowe w miejscu zatrudnienia. To coraz liczniejsza grupa na rynku pracy i warto przeciwdziałać odpływowi talentów. W tym celu należy zbadać, z czego wynikają konflikty. Jak pracodawca może poprawić współpracę międzypokoleniową w firmie?
Jeśli odejdą, będzie katastrofa. Chodzi o pracowników od 45. do 59. roku życia
11 lis 2026

Jeśli ci pracownicy odejdą z firmy, będzie katastrofa. Chodzi o osoby od 45. do 59. roku życia. To pokolenie X czyli najliczniejsza i najbardziej znacząca grupa na rynku pracy. Jak ją rozumieć i wspierać jako pracodawca?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA