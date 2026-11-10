REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Uprawnienia rodzicielskie » Kiedy korzystniej dla pracownika wnioskować o opiekę na dziecko do lat 14 w godzinach, a kiedy w dniach?

Kiedy korzystniej dla pracownika wnioskować o opiekę na dziecko do lat 14 w godzinach, a kiedy w dniach?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2026, 11:49
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
opieka nad dzieckiem zdrowym do 14 lat na godziny 2 dni 16 godzin
Kiedy korzystniej dla pracownika wnioskować o opiekę na dziecko do lat 14 w godzinach, a kiedy w dniach?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Opieka na dziecko do lat 14 - kiedy lepiej wziąć na godziny zamiast 2 dni? Dlaczego? Kiedy natomiast korzystniej prosić o dzień lub 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym? Sprawdź czy jesteś w jednej z tych sytuacji.

Opieka nad dzieckiem do lat 14

Opieka na dziecko zdrowe do 14 lat przysługuje rodzicom będącym pracownikami. Opieka na dziecko do 14 lat uregulowana jest w art. 188 Kodeksu pracy i jest swoistym zwolnieniem od pracy. Wymiar tego zwolnienia wynosi 2 dni lub 16 godzin. W danym roku kalendarzowym przysługuje tylko jednemu z rodziców. Muszą więc porozumieć się co do tego, kto skorzysta z tego prawa. Osoba, która pierwsza złoży wniosek o wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem zdrowym, będzie miała prawo do pełnej puli 2 dni lub 16 godzin zwolnienia.

REKLAMA

REKLAMA

Przykład

Matka złożyła w styczniu 2026 roku wniosek o 1 dzień opieki na dziecko zdrowe z art. 188 KP. W czerwcu 2026 roku ojciec złożył wniosek o drugi dzień zwolnienia na opiekę na dziecko. Nie otrzyma tego zwolnienia, ponieważ matka jako pierwsza w 2026 roku skorzystała z tego uprawnienia. Drugi dzień będzie przysługiwał więc również matce.

Czym różni się wykorzystanie tego zwolnienia w dniach i w godzinach? Dlaczego to takie ważne?

Opieka na dziecko na godziny

To od rodzica zależy , czy wykorzysta wymiar opieki na dziecko w dniach, czy w godzinach. Decyduje o tym w pierwszym wniosku złożonym w danym roku kalendarzowym. Jeśli matka napisze wniosek o zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym w wymiarze 4 godzin, w drugim wniosku nie będzie mogła wnioskować o opiekę w wymiarze dziennym.

Przykład

Matka złożyła wniosek o 4 godziny opieki nad dzieckiem zdrowym. Kolejny wniosek zawierał prośbę o 1 dzień opieki na dziecko. Wniosek ten jest niepoprawny. Powinna zawnioskować o 8 godzin opieki na dziecko (jeśli dobowy wymiar czasu pracy w danym dniu wynosi 8 godzin).

Jeśli więc nie możesz zdecydować się, czy wykorzystywać opiekę w dniach czy w godzinach, a pracujesz w podstawowym systemie czasu pracy, lepiej zdecydować się na godziny. Zawsze zamiast dnia można wpisać 8 godzin, a nie blokujesz sobie w ten sposób późniejszego skorzystania tylko z kilku godzin opieki w danym dniu.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Jak zwróciła uwagę ekspertka mgr inż. Karina Czermak wykorzystywanie opieki na godziny to także korzystniejsza opcja w przypadku pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niepełnosprawni z niższym wymiarem czasu pracy również mają prawo do 2 dni lub 16 godzin opieki na dziecko. Jeśli zgodnie z harmonogramem czasu pracy wykonują pracę 7 godzin w ciągu doby to zyskują, wnioskując o opiekę na dziecko zdrowe w godzinach. Gdyby taka osoba zawnioskowała o 2 dni wolnego, wykorzystałaby de facto tylko 14 godzin zwolnienia od pracy. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opieka na dziecko - 2 dni

Inna sytuacja występuje w przypadku pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy. Kiedy zgodnie z grafikiem dobowy wymiar czasu pracy wynosi w niektóre dni 12 godzin, wniosek o opiekę na dziecko w wymiarze dobowym oznacza 12 godzin zwolnienia od pracy. Wykorzystując w ten sposób 2 dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do 14 lat, pracownik ma faktycznie aż 24 godziny wolnego.

Kodeks pracy:
Art. 188 § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
§ 4. Przepisy § 1 i 3 w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1245)

Powiązane
Siła wyższa w pracy 2026: 2 dni wolnego za 50% pensji. Jak obliczyć wynagrodzenie i kiedy korzystać?
Siła wyższa w pracy 2026: 2 dni wolnego za 50% pensji. Jak obliczyć wynagrodzenie i kiedy korzystać?
Oddaję krew i nie będzie mnie w pracy 2 dni. Czy pracodawca musi się zgodzić?
Oddaję krew i nie będzie mnie w pracy 2 dni. Czy pracodawca musi się zgodzić?
8 godzin urlopu na badania - komu przysługuje?
8 godzin urlopu na badania - komu przysługuje?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Środa 11 listopada kusi, by wziąć 2 dni L4 i mieć 5 dni wolnego. Ostrzeżenie przed tzw. mostkowaniem
10 lis 2026

W tym roku 11 listopada, a więc Święto Niepodległości Polski wypada w środę. Taka sytuacja kusi część pracowników do wzięcia 2 dni L4 w celu zapewnienia sobie 5 dni wolnego od pracy. Ekspert ostrzega więc pracodawców przed tzw. mostkowaniem.
Pracodawcy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Wynagrodzenia rosną 6% rocznie czyli szybciej niż inflacja
10 lis 2026

Sytuację na polskim rynku pracy w październiku 2026 r. ocenia główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka. Obecnie pracodawcy nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Z drugiej strony wynagrodzenia rosną 6% rocznie czyli szybciej niż inflacja.
Praca dla pracowników po 50. roku życia, seniorów i emerytów: jakiego zatrudnienia szukają silversi? Warto wykorzystać potencjał starszych
10 lis 2026

Jakiej pracy szukają pracownicy po 50. roku życia, seniorzy i emeryci? Co silversi wpisują w wyszukiwarkach? To duża podpowiedź dla pracodawców. Warto wykorzystać potencjał starszych Polaków na rynku pracy.
Polakom brakuje dni wolnych od pracy. Oddaliby część zarobków za dodatkowy czas dla siebie
09 lis 2026

Z badania "Dni wolne od pracy w Polsce" wynika, że Polakom brakuje odpoczynku. Oddaliby część zarobków za dodatkowy czas dla siebie. Ile wynagrodzenia jesteśmy w stanie poświęcić na więcej urlopu?

REKLAMA

Kontrola warunków pracy w magazynach Amazona w Niemczech i w Polsce. Jakie są konsekwencje zarządzania algorytmicznego dla praw pracowniczych?
09 lis 2026

Parlament Europejski skontrolował warunki pracy w magazynach Amazona w Niemczech i w Polsce. Ustalenia mają szczególne znaczenie dla debaty o poprawie jakości pracy w Unii Europejskiej oraz zapowiadanego przez Komisję Europejską aktu prawnego dotyczącego wysokiej jakości miejsc pracy (Quality Jobs Act). Jakie są konsekwencje zarządzania algorytmicznego dla praw pracowniczych?
Duże zmiany w formularzach ZUS po 11 latach. Jakie informacje i dokumenty są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku od 24 października 2026 r.?
09 lis 2026

Pierwsze, duże zmiany w przepisach po 11 latach: od 24 października 2026 r. obowiązują nowe zasady dotyczące informacji i dokumentów, jakie są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku przez ZUS. Celem jest zmniejszenie liczby pism i uproszczenie formalności.
Ustawa antymobbingowa weszła w życie. Od 5 listopada prawo jest po stronie pracownika - nie zgadzaj się na nękanie w pracy
09 lis 2026

Ustawa antymobbingowa weszła w życie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że od 5 listopada 2026 r. prawo jest po stronie pracownika. Nie można zgadzać się na nękanie w pracy.
Rośnie liczba skarg na umowy zlecenie oraz B2B. Ministerstwo podsumowało pierwsze wyniki inspekcji
06 lis 2026

Po pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowelizacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało pierwsze liczby, dotyczące kontroli form zatrudnienia. Do PIP wpłynęło już ponad 1300 skarg na niewłaściwe stosowanie umów cywilnoprawnych, inspektorzy wydali ponad 600 poleceń przekształcenia takich umów na umowy o pracę, a pracodawcy wykonali 535 z nich.

REKLAMA

Nie widzę przeszkód, dowożę wyniki. Dlaczego pracodawcy wciąż boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? [Gość INFOR.PL]
06 lis 2026

Ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami żyje w Polsce, ale wciąż zbyt rzadko dostrzegamy je w przestrzeni publicznej i w miejscu pracy. Tymczasem wiele z nich ma wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i ambicje. Dlaczego więc pracodawcy nadal obawiają się ich zatrudniania? O stereotypach, barierach rekrutacyjnych i potencjale niewykorzystanym przez polski rynek pracy opowiada Helena Szczuka - Kalenský z Fundacji Avalon w programie Gość INFOR.PL.
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji od 5 listopada. Jakie nowe obowiązki ma pracodawca?
05 lis 2026

Od 5 listopada 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące mobbingu, dyskryminacji i ochrony godności pracowników. Nowelizacja Kodeksu pracy zmienia definicję mobbingu, podnosi minimalne zadośćuczynienie i precyzuje obowiązki pracodawców. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników muszą formalnie określić zasady, procedury oraz częstotliwość działań przeciwdziałających niepożądanym zachowaniom. Zmiany wymagają przeglądu nie tylko wewnętrznych regulaminów, lecz także codziennych praktyk zarządzania zespołami.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA