Na stwardnienie rozsiane w Polsce choruje około około 57 tys. osób. Najczęściej diagnozę słyszy się pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. Ważne, aby widzieć wówczas, że to nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. Co powinni wiedzieć pracodawcy? Jakiego wsparcia potrzebują pracownicy z SM? Jakie uprawnienia i świadczenia im przysługują?

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Stwardnienie rozsiane nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności zawodowej

Diagnozę stwardnienia rozsianego (SM) najczęściej słyszą osoby między 20. a 40. rokiem życia. Dla wielu z nich to czas zdobywania doświadczenia zawodowego, zmiany stanowiska lub rozwijania własnej firmy. Dostępne terapie mogą ograniczać aktywność choroby i spowalniać narastanie niepełnosprawności. Odpowiednia organizacja pracy i wsparcie pracodawcy pomagają natomiast dostosować obowiązki do możliwości danej osoby. Kampania Każdy talent na wagę złota - Inkluzywni w Zatrudnianiu” zwraca uwagę na znaczenie współpracy i wzajemnego zrozumienia w tworzeniu warunków pracy odpowiadających potrzebom pracowników z chorobami przewlekłymi.

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Według informacji Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego liczbę osób żyjących z SM w Polsce szacuje się na około 57 tys., a chorobę rozpoznaje się u nawet 2,5 tys. osób rocznie. Przebieg choroby jest u każdego inny, stąd określenie „choroba o tysiącu twarzy". W SM układ odpornościowy atakuje mielinę, osłonkę włókien nerwowych. Powoduje to stany zapalne i zaburzenia przesyłania sygnałów w układzie nerwowym, a z czasem uszkodzenie samych włókien. Choroba jest nieuleczalna, ale odpowiednia terapia może istotnie zahamować jej postęp.

- Nie wszystkie objawy stwardnienia rozsianego są widoczne. Współpracownicy czy przełożeni mogą nie wiedzieć, że dana osoba mierzy się z przewlekłym zmęczeniem, ma trudności z koncentracją albo źle znosi wysoką temperaturę. Dlatego tak ważne są wiedza o chorobie i rozmowa oparta na wzajemnym zrozumieniu. Pomagają ustalić, czego pracownik potrzebuje i jak można dostosować warunki pracy, żeby mógł dalej wykonywać swoje obowiązki - mówi Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Diagnoza nie definiuje możliwości pracownika

Leczenie zmienia perspektywy osób z SM. Dostępne terapie modyfikujące przebieg choroby mogą ograniczać liczbę rzutów i spowalniać narastanie niepełnosprawności. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pacjenci odzyskują pełną sprawność lub nie potrzebują wsparcia w pracy. Sama informacja o rozpoznaniu nie pozwala ocenić, czy ktoś może nadal wykonywać swój zawód. Znaczenie mają objawy, wymagania stanowiska i warunki, w jakich odbywa się praca. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku orzeka lekarz medycyny pracy.

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Dotyczy to również pracy fizycznej. - Nie można udzielić jednej odpowiedzi dla wszystkich osób z SM. Przy ocenie zdolności do pracy trzeba uwzględnić między innymi jej intensywność, występujące zagrożenia oraz stan zdrowia pracownika. Trudności z równowagą, osłabienie czy nietolerancja wysokiej temperatury mogą mieć inne znaczenie na różnych stanowiskach - przekonuje Tomasz Połeć. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest więc ustalenie, czy pracownik może bezpiecznie wykonywać swoje zadania i jakie zmiany mogłyby mu w tym pomóc. Diagnoza nie zastępuje takiej oceny.

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Czasem potrzebna jest zmiana organizacji pracy

Możliwość późniejszego rozpoczęcia dnia, praca zdalna przy zadaniach, które na to pozwalają, dostosowanie stanowiska czy bardziej przewidywalny harmonogram to rozwiązania, które warto omówić z pracownikiem. Nie wszystkie będą potrzebne i nie wszystkie sprawdzą się w danej firmie. Dlatego rozmowa powinna dotyczyć konkretnych trudności, zamiast opierać się na wyobrażeniach o chorobie.

Wsparcie może obejmować także poufne konsultacje psychologiczne, jeśli pracownik chce z nich skorzystać. Równie istotne jest ustalenie, do kogo może zgłosić się w razie pogorszenia samopoczucia lub potrzeby zmiany organizacji obowiązków. Takie ustalenia pomagają uniknąć sytuacji, w której każda wizyta lekarska czy prośba o dostosowanie godzin wymaga ponownego tłumaczenia swojej sytuacji.

W przypadku potrzeb wynikających z niepełnosprawności część dostosowań stanowi obowiązek pracodawcy. Przepisy przewidują zapewnienie niezbędnych racjonalnych usprawnień, o ile nie wiążą się one z nieproporcjonalnie wysokim obciążeniem. Mogą one dotyczyć wyposażenia, organizacji zadań, czasu pracy, a także udziału w rekrutacji i szkoleniach.

- Po diagnozie człowiek nie traci z dnia na dzień wiedzy, doświadczenia ani ambicji zawodowych. Może natomiast potrzebować innych warunków, żeby móc dalej wykorzystywać swoje kompetencje. Dlatego w kampanii “Inkluzywni w zatrudnianiu” zachęcamy pracodawców do rozmowy. Co pracownik może nadal robić? Co sprawia mu trudność? Czy możemy inaczej zaplanować zadania lub dostosować stanowisko? Nie zawsze znajdziemy proste rozwiązanie, ale warto go poszukać, zanim uznamy, że dalsza współpraca jest niemożliwa. Za hasłem “Każdy talent na wagę złota” stoi także odpowiedzialność za osoby, które już są częścią naszych zespołów - podkreśla Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

L4 z powodu SM. Kiedy można je otrzymać?

Stwardnienie rozsiane może być przyczyną zwolnienia lekarskiego, jeżeli stan zdrowia powoduje czasową niezdolność do pracy. O wystawieniu L4 i długości zwolnienia decyduje uprawniony lekarz na podstawie oceny zdrowia pacjenta. Samo rozpoznanie choroby nie oznacza automatycznie niezdolności do wykonywania obowiązków. Po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej dłużej niż 30 dni pracownik musi przejść badania kontrolne przed powrotem do pracy. Ich celem jest ustalenie, czy może wykonywać obowiązki na dotychczasowym stanowisku.

Co przysługuje osobie ze stwardnieniem rozsianym? Uprawnienia i świadczenia

Nie ma jednego pakietu świadczeń przyznawanego na podstawie diagnozy SM. Uprawnienia zależą między innymi od orzeczenia o niepełnosprawności, oceny niezdolności do pracy lub ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo do dodatkowej, wliczanej do czasu pracy przerwy trwającej 15 minut. Przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać co do zasady 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Zastosowanie skróconych norm nie obniża wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Osób z niepełnosprawnością dotyczy również zakaz pracy nocnej i w nadgodzinach, z wyjątkami określonymi w ustawie.

Przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje też co do zasady 10 dodatkowych dni roboczych urlopu rocznie. Prawo do pierwszego takiego urlopu powstaje po przepracowaniu roku po zaliczeniu do jednego z tych stopni. Przepisy przewidują ponadto płatne zwolnienia na badania specjalistyczne i zabiegi, jeżeli nie mogą odbyć się poza godzinami pracy oraz na udział w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek lekarza. Dodatkowy urlop i zwolnienie na turnus nie mogą łącznie przekroczyć 21 dni roboczych w roku. Limit ten nie obejmuje zwolnień na badania i zabiegi.

W zależności od indywidualnej sytuacji osoba z SM może ubiegać się również o:

Rentę z tytułu niezdolności do pracy - Jej przyznanie wymaga stwierdzenia niezdolności do pracy w postępowaniu ZUS oraz spełnienia pozostałych warunków, dotyczących między innymi okresów ubezpieczenia. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z prawem do renty.

Jej przyznanie wymaga stwierdzenia niezdolności do pracy w postępowaniu ZUS oraz spełnienia pozostałych warunków, dotyczących między innymi okresów ubezpieczenia. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z prawem do renty. Świadczenie wspierające - Mogą je otrzymać pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością spełniające ustawowe warunki. Konieczna jest decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia od 70 do 100 punktów, a następnie złożenie wniosku do ZUS.

Mogą je otrzymać pełnoletnie osoby z niepełnosprawnością spełniające ustawowe warunki. Konieczna jest decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia od 70 do 100 punktów, a następnie złożenie wniosku do ZUS. Zasiłek pielęgnacyjny - Wynosi 215,84 zł miesięcznie. Może przysługiwać między innymi osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a przy stopniu umiarkowanym pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. Przyznanie świadczenia zależy także od spełnienia pozostałych ustawowych warunków.

Pracodawca również może skorzystać ze wsparcia

Firma zatrudniająca osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON. Podstawowe miesięczne kwoty w przeliczeniu na pełny etat wynoszą do 2760 zł przy stopniu znacznym, do 1550 zł przy umiarkowanym i do 575 zł przy lekkim. Uzyskanie wsparcia wymaga spełnienia określonych warunków, a jego wysokość zależy między innymi od wymiaru etatu i kosztów płacy.

Dla pracownika równie ważna może być jednak pewność, że zgłoszenie trudności rozpocznie rozmowę o rozwiązaniach. W praktyce oznacza to sprawdzenie możliwości dostosowania pracy, ustalenie zasad powrotu po nieobecności i zachowanie dostępu do rozwoju zawodowego. Takie podejście promuje kampania „Inkluzywni w Zatrudnianiu”, zachęcając pracodawców i pracowników do wspólnego szukania rozwiązań, które pozwalają łączyć pracę z troską o zdrowie.

Źródła:

Szacunki PTSR (ok. 60 tys.) oraz dane Ministerstwa Zdrowia (58,8 tys.), przekazane w materiałach PTSR. Strona PTSR podaje też ok. 57 tys. za MZ: https://analizy.mz.gov.pl/html/zpa_sm/chorobowosc.html. [Ostatni dostęp: 22.10.2026 r.].

PTSR, „Czym jest SM?": https://ptsr.org.pl/czym-jest-sm (dane o liczbie chorych na świecie za Atlas of MS: https://www.atlasofms.org/map/global/epidemiology/number-of-people-with-ms). [Ostatni dostęp: 22.10.2026 r.].

PTSR, „Uprawnienia dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności": https://ptsr.org.pl/uprawnienia-dla-pracownika-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci (za: ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Kodeks pracy). [Ostatni dostęp: 22.10.2026 r.].

PTSR, „5] PTSR, „Uprawnienia dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności": https://ptsr.org.pl/uprawnienia-dla-pracownika-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci (za: ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, Kodeks pracy). [Ostatni dostęp: 22.10.2026 r.].

PTSR, „Świadczenia i dofinansowania”: https://ptsr.org.pl/swiadczenia-i-dofinansowania. [Ostatni dostęp: 22.10.2026 r.].

PTSR, „Pracodawca osoby z niepełnosprawnością": https://ptsr.org.pl/pracodawca-osoby-z-niepelnosprawnoscia (stan na 2026 r.; kwoty do weryfikacji na pfron.org.pl). [Ostatni dostęp: 22.10.2026 r.].

O kampanii: „Każdy Talent na Wagę Złota – Inkluzywni w zatrudnianiu” to inicjatywa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców realizowana we współpracy z partnerami biznesowymi, organizacjami społecznymi, środowiskiem akademickim oraz ekspertami rynku pracy. Celem projektu, który wystartował oficjalnie 30 czerwca, jest zwiększanie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, promowanie inkluzywnego zatrudniania oraz wypracowywanie rozwiązań wspierających bardziej dostępny, nowoczesny i różnorodny rynek pracy.

Źródło: Koalicja Inkluzywni w zatrudnianiu