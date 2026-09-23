Czy padaczka jest przeciwwskazaniem do pracy? Czy są zawody wykluczające pracowników z epilepsją?

W Polsce z padaczką żyje około 300–400 tysięcy osób, które normalnie mogą pracować. Nie ma listy zawodów wykluczających pracowników z padaczką. Niestety czasami osoby te spotykają się z niezrozumieniem choroby przez współpracowników i pracodawców. Jak stworzyć miejsce pracy przyjazne chorym na epilepsję?

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Padaczka w Polsce

Padaczka to przewlekła choroba neurologiczna, w której występuje predyspozycja do powtarzających się napadów padaczkowych. Napady mogą wyglądać bardzo różnie – nie zawsze są to drgawki i utrata przytomności. Szacuje się, że w Polsce z padaczką żyje około 300–400 tysięcy osób.

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Padaczka a przeciwwskazania do pracy zawodowej

Czy padaczka to przeciwwskazanie do pracy? Nie. Sama diagnoza padaczki nie oznacza przeciwwskazania do pracy. O zdolności do wykonywania konkretnej pracy decyduje przede wszystkim stan zdrowia danej osoby, charakter napadów i rodzaj wykonywanych obowiązków.

Alicja Lisowska prezeska i założycielka Fundacji EPI-BOHATER, która działa na rzecz osób chorujących na padaczkę Alicja Lisowska - prezeska i założycielka Fundacji EPI-BOHATER, która działa na rzecz osób chorujących na padaczkę Źródło zewnętrzne

Padaczka a praca zawodowa

Czy z padaczką można normalnie pracować? Tak. Zdecydowana większość osób z padaczką może pracować zawodowo, często bez żadnych szczególnych ograniczeń. Padaczka nie powinna automatycznie oznaczać wykluczenia z rynku pracy.

Jakie zawody wykluczają padaczkę?

Nie ma jednej listy zawodów, które automatycznie wykluczają każdą osobę z padaczką. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim zawodów, w których ewentualny napad może stworzyć poważne zagrożenie dla pracownika lub innych osób – np. niektórych prac na wysokości, przy szczególnie niebezpiecznych maszynach czy w określonych zawodach związanych z transportem. Ostateczna decyzja zależy od rodzaju stanowiska i oceny lekarza medycyny pracy.

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Zwolnienie lekarskie z powodu padaczki

Czy można dostać zwolnienie lekarskie z powodu padaczki? Tak. Padaczka może być podstawą czasowej niezdolności do pracy, jeżeli stan zdrowia lub występujące napady uniemożliwiają bezpieczne wykonywanie obowiązków. Zwolnienie wystawia lekarz, jeśli uzna je za medycznie uzasadnione.

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Czy trzeba poinformować pracodawcę o chorobie?

Nie zawsze. Pracownik co do zasady nie ma obowiązku ujawniania pracodawcy całej swojej dokumentacji medycznej. Jeśli jednak padaczka ma znaczenie dla bezpieczeństwa pracy albo wymaga określonych dostosowań, warto – za zgodą pracownika – przekazać niezbędne informacje. Szczególnie ważne jest, aby pracodawca i współpracownicy wiedzieli, jak prawidłowo zareagować w przypadku napadu, jeśli istnieje takie ryzyko.

Miejsce pracy przyjazne osobom chorym na padaczkę

Jak stworzyć miejsce pracy przyjazne osobom chorym na padaczkę? Najważniejsze są wiedza, bezpieczeństwo i brak stygmatyzacji. Warto edukować pracowników, przygotować prostą procedurę postępowania podczas napadu i – jeśli jest taka potrzeba – wprowadzić indywidualne dostosowania stanowiska lub organizacji pracy.

Właśnie dlatego Fundacja EPI-BOHATER angażuje się w kampanię „Każdy Talent na Wagę Złota – Inkluzywni w zatrudnianiu” – chcemy pokazywać pracodawcom, że osoba z padaczką może być wartościowym i kompetentnym pracownikiem, a często potrzebuje przede wszystkim zrozumienia, wiedzy i odpowiednich warunków pracy.

Jak reagować w przypadku napadu?

Zachowaj spokój i zadbaj o bezpieczeństwo osoby. Usuń przedmioty, o które może się uderzyć, zabezpiecz głowę i – jeśli to możliwe – ułóż ją na boku po ustaniu drgawek. Nie wkładaj niczego do ust, nie przytrzymuj na siłę i nie podawaj jedzenia ani picia podczas napadu. Jeżeli napad trwa dłużej niż 5 minut, napady powtarzają się bez odzyskania przytomności, doszło do poważnego urazu lub sytuacja jest nietypowa – należy wezwać pomoc medyczną.

Najważniejsze: napad padaczkowy może wyglądać różnie, dlatego warto znać podstawowe zasady pierwszej pomocy i nie reagować paniką ani strachem.

Celem kampanii „Każdy Talent na Wagę Złota – Inkluzywni w Zatrudnianiu” jest budowanie bardziej dostępnego rynku pracy oraz zachęcanie pracodawców do tworzenia środowiska, w którym każdy pracownik może w pełni wykorzystać swój potencjał, niezależnie od indywidualnych potrzeb czy napotykanych barier. Jednym z kluczowych elementów kampanii jest Manifest Koalicji „Inkluzywni w Zatrudnianiu” – wspólne zobowiązanie firm i organizacji na rzecz bardziej inkluzywnego rynku pracy. Do jego podpisania zapraszamy wszystkich pracodawców, którzy chcą aktywnie wspierać równe szanse i wdrażać rozwiązania ułatwiające pracownikom pełne uczestnictwo w życiu zawodowym. Manifest oraz więcej informacji o kampanii dostępne są na stronie: https://inkluzywniwzatrudnianiu.pl/.

Autorka: Alicja Lisowska, prezeska i założycielka Fundacji EPI-BOHATER, która działa na rzecz osób chorujących na padaczkę