REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Odpowiedzialność, prawa i obowiązki » Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 lutego 2026, 16:49
dyskryminacja wiek praca seniorzy hr współpraca międzypokoleniowa
dyskryminacja wiek praca seniorzy hr współpraca międzypokoleniowa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani w pracy ze względu na wiek. Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Trzydziestolatkowie też doświadczają dyskryminacji. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?

Polacy pracują coraz dłużej

Z najnowszego badania SD Worx wynika, że niemal co czwarty pracownik w Polsce (24,6 proc.) zetknął się z dyskryminacją ze względu na wiek, podczas gdy tylko 51,2 proc. firm aktywnie wspierało współpracę między pokoleniami. Najnowsze analizy Głównego Urzędu Statystycznego informują, że liczba ludności Polski na koniec 2025 r. spadła o 157 tys. (w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r.). Jest nas więc obecnie jedynie 37,332 mln. Z kolei ostatnie dane opublikowane przez Eurostat z 2024 roku pokazują, że Europejczycy żyją dłużej, niż w poprzednich latach. W Polsce średnia ta wyniosła 78,7 lat.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Mieszkańcy Polski nie tylko dożywają coraz sędziwszego wieku, lecz także dłużej pozostają aktywni zawodowo. Z ostatnich statystyk ZUS na ten temat, wynika że w grudniu 2024 roku liczba pracujących emerytów wyniosła 872,6 tys. To pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzrosła o 51,7 proc. Powyższe wyniki oznaczają, że niemal co siódmy emeryt w Polsce podejmował pracę zarobkową.

Dyskryminacja w pracy ze względu na wiek

Problem ten jest jak najbardziej realny, bo najnowsze dane z rynku pracy alarmują, że już dziś różnice wieku w firmach przyczyniają się do zjawiska ageizmu. Z badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx, wiodącego europejskiego dostawcę rozwiązań HR, wśród 5 625 menedżerów HR i 16 000 zatrudnionych z 16 krajów Europy, wynika, że niemal co czwarty polski pracownik (24,6 proc.) i co piąty Europejczyk (21,5 proc.) deklaruje, że osobiście doświadczył lub był świadkiem dyskryminacji w pracy ze względu na wiek. Co ciekawe przyznaje to niemal dwa razy więcej Polek (17,8 proc.), niż Polaków (9,6 proc.). Najczęściej wskazują to osoby w wieku 25-34 lat (21,7 proc.). Zaraz za tą grupą, sygnalizują tak również osoby w wieku 25 lat i młodsze (15,5 proc.), a kolejno w wieku 35-49 (12,1 proc.), 50-64 (8,7 proc.) i powyżej 65 lat (8,5 proc.).

Choć polskie organizacje mają w tej materii sporo do zrobienia, to jednak w ocenach zatrudnianych przez siebie osób, ich dotychczasowe działania wypadają lepiej niż te podejmowane przez europejskie firmy. Z danych zebranych przez SD Worx wynika, że tylko połowa (51,2 proc.) polskich respondentów (przy średniej europejskiej 39,3 proc.) uważa, że ich organizacja stosuje praktyki mające na celu promowanie współpracy międzypokoleniowej. A 49,8 proc. Polek i Polaków (przy średniej europejskiej 35,3 proc.) uważa, że ich firma stosuje praktyki mające na celu wspieranie starszych pracowników. To pokazuje, że ageizm wciąż jest realnym i niedostatecznie adresowanym wyzwaniem na rynku pracy, dotykającym zarówno starszych, jak i młodszych pracowników.

REKLAMA

Polecamy: Personel i Zarządzanie (miesięcznik) – abonament

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dynamika międzypokoleniowa - wyzwanie HR

To, ile pracy nad polityką zatrudniania jeszcze przed polskimi firmami potwierdzają też wyniki badań przeprowadzonych przez SD Worx wśród kadry menedżerskiej. W Polsce zaledwie 8 proc. z tej grupy (wobec 12,2 proc. w Europie) uważa politykę wobec starzenia się społeczeństwa i seniorów (np. zakończenie kariery zawodowej przez osoby starsze) za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań HR-owych, a 9,7 proc. polskich i 11,1 proc. europejskich szefów uważa dynamikę międzypokoleniową w miejscu pracy za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań HR.

Źródło: SD Worx

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Pracownicy po 50. roku życia nie przejdą na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego: nie stać nas na taki luksus
Pracownicy po 50. roku życia nie przejdą na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego: nie stać nas na taki luksus
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
Wiek pracownika jest istotny przy zapisaniu się do PPK. Osoby po 50. roku życia obowiązuje inna zasada
Wiek pracownika jest istotny przy zapisaniu się do PPK. Osoby po 50. roku życia obowiązuje inna zasada
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
12 lut 2026

Reforma PIP to rewolucja dla B2B - dnia 26 stycznia 2026 r. MRPiPS opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza dla osób pracujących na B2B? Jakie są kluczowe zmiany względem wersji projektu ustawy z października 2025 r.?
Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?
12 lut 2026

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani w pracy ze względu na wiek. Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Trzydziestolatkowie też doświadczają dyskryminacji. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?
5 nowych zasad dla pracodawców w 2026 r.: jawność wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji
12 lut 2026

5 nowych zasad obowiązuje pracodawców w 2026 r. Dotyczą jawności wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Jawne wynagrodzenie oznacza pełną informację, a nie tylko stawkę podstawową. Co więcej, informacja o wynagrodzeniu musi być możliwa do udokumentowania, a moment jej przekazania wpływa na legalność procesu. Nowością jest także neutralność ogłoszeń o pracę. Jak ją zachować?
Pracodawca odpowiada za nietrzeźwego pracownika. Jak prewencyjnie kontrolować trzeźwość w pracy?
12 lut 2026

Pracodawca odpowiada za nietrzeźwego pracownika. Konsekwencje mogą być prawne, finansowe i reputacyjne. Jak prewencyjnie kontrolować trzeźwość w pracy? Oto metody formalne i techniczne.

REKLAMA

Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia [RAPORT]
12 lut 2026

W warunkach ograniczonej dynamiki zatrudnienia w wielu działach korporacyjnych, obsługa klienta i operacje należą do nielicznych obszarów, które utrzymują stabilny poziom rekrutacji. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 2025” przygotowanego przez Grafton Recruitment, firmy rozwijają funkcje, które mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną oraz jakość obsługi klienta. Wzrost znaczenia tych ról przekłada się na atrakcyjność wynagrodzeń przy jednoczesnym wzroście wymagań kompetencyjnych.
Będzie SODIR 3.0 - PFRON wprowadza zmiany w systemie obsługi dofinansowań i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
12 lut 2026

Będzie nowa wersja SODIR 3.0. PFRON wprowadza zmiany w systemie obsługi dofinansowań i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Aktualny SODIR 2.0 działa już 20 lat. Co znajdzie się nowego w systemie?
Przewlekły stres powoduje wypalenie zawodowe. Pracownicy narzekają na nadmiar obowiązków, presję czasu oraz odpowiedzialność zawodową
12 lut 2026

Przewlekły stres to codzienność wielu pracowników w Polsce, w skrajnych przypadkach może skutkować wypaleniem zawodowym. Wypalenie zawodowe wpływa na obniżone poczucie własnych osiągnięć oraz utrata wiary we własne umiejętności i sens wykonywanej pracy.
Nowe przepisy dot. wypłaty wynagrodzenia 2026: zmiany w Kodeksie pracy
11 lut 2026

W 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Zmiana w Kodeksie pracy odnosi się konkretnie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czyli tzw. ekwiwalentu urlopowego.

REKLAMA

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki, a listonosz kosztuje. Dlaczego lepiej wybrać przelew?
11 lut 2026

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki aż jednej trzeciej uprawnionych, tymczasem listonosz kosztuje aż 30 mln zł co roku. KRUS przekonuje seniorów do założenia konta w banku i wypłacie emerytury i renty w formie przelewu. Dlaczego warto to zrobić?
11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego: prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia
11 lut 2026

Dzień 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia. Z czego to wynika i co mogą zrobić z tym pracodawcy? Co ważne, ten dzień możemy też rozpatrywać z perspektywy religijnej - np. opieki nad chorymi. Dzień ten ustanowiony został w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA