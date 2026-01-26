REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Odpowiedzialność, prawa i obowiązki » Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie

Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 15:50
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
z-06 gus sprawozdanie roczne
Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie (Z-06, Z-10 do pobrania)
GUS

REKLAMA

REKLAMA

Kadry i płace mają liczne obowiązki na przełomie roku. Do jednych z nich należą roczne obowiązki sprawozdawcze GUS (Z-06, Z-10). Co trzeba zrobić jeszcze w styczniu 2026 roku? Za późnienie grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

Obowiązki sprawozdawcze względem GUS

GUS podkreśla kluczową rolę sprawozdawczości statystycznej w funkcjonowaniu państwa. Dane pozyskiwane od firm, organizacji oraz gospodarstw domowych stanowią fundament dla decyzji gospodarczych, polityki społecznej i analizy trendów rynkowych. Statystyka publiczna to coś więcej niż liczby – to narzędzie pozwalające zrozumieć kondycję kraju i planować jego przyszłość. Rzetelne sprawozdania są niezbędne do tworzenia dokładnych zestawień, które służą zarówno administracji rządowej, jak i sektorowi prywatnemu oraz naukowemu.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Dane gromadzone przez GUS pozwalają uzyskać pełny obraz sytuacji społeczno-gospodarczej Polski. Są one wykorzystywane do:

  • Planowania polityki państwa: Rząd i samorządy podejmują kluczowe decyzje w oparciu o twarde dane dotyczące demografii, gospodarki i infrastruktury.
  • Monitorowania stabilności rynkowej: Analizy cen producentów (inflacja), poziomu produkcji czy inwestycji pozwalają na szybką reakcję na zmiany rynkowe.
  • Analizy rynku pracy: Statystyki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń są punktem odniesienia dla przedsiębiorców i pracowników.

Proces zbierania informacji ma ściśle określone priorytety, do których należą:

  1. Tworzenie rzetelnych zestawień: Od zatrudnienia i produkcji po działalność badawczo-rozwojową (B+R).
  2. Dostarczanie wiedzy obywatelom: Udostępnianie danych naukowcom, mediom i społeczeństwu w celu budowania świadomości ekonomicznej.
  3. Porównywalność danych: Monitorowanie zmian w czasie, co pozwala na identyfikację trendów długofalowych.
  4. Doskonalenie metodologii: Badania jakościowe pozwalają na zwiększanie precyzji przyszłych analiz.

Roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w kadrach – styczeń 2026

Warto przypomnieć, że przekazywanie danych jest obowiązkowe dla wylosowanych podmiotów gospodarczych, organizacji oraz – w wybranych przypadkach – gospodarstw domowych. Każda wypełniona ankieta lub sprawozdanie to bezpośredni wkład w tworzenie transparentnego i dobrze zarządzanego państwa.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

W styczniu 2026 r. kadrowcy maja wiele obowiązków sprawozdawczych, a do nich należy także sprawozdawczość dla GUS. Roczne sprawozdania GUS w kadrach dotyczą głównie wybranych firm, najczęściej spotykane to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Z-03 (Kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach): Dane o liczbie pracujących, strukturze zatrudnienia, wynagrodzeniach.
  • Z-05 (Kwartalne sprawozdanie o popycie na pracę): Informacje o wolnych miejscach pracy.
  • Z-10 (Roczne sprawozdanie o warunkach pracy): Dane dotyczące warunków pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych - składa się do 15 lutego 2026 r.
  • Z-06 (Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy): Sprawozdanie roczne, które czasem przekazuje się w formie bardziej szczegółowej na początku roku - składa się do 19 stycznia 2026 r. dla niektórych jednostek lub do 2 lutego 2026 r. dla większości przedsiębiorstw.

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze GUS - miesięczne

Obowiązki dodatkowe/miesięczne:

  • DG-1 (Meldunek o działalności gospodarczej): Dane o działalności firmy, termin do 5. dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.
  • Ankiety Koniunktury (np. AK-P, AK-U/m): Dotyczą oceny sytuacji gospodarczej i planów przedsiębiorstwa, często w oparciu o dane kadrowe
  • Sprawdzenie obowiązku: Każda jednostka może sprawdzić listę przypisanych formularzy na stronie GUS po podaniu numeru REGON.
  • Terminy: Dokładne daty dla konkretnych formularzy w roku 2026 znajdują się w harmonogramie udostępnionym przez GUS w systemie sprawozdawczym.
  • Sankcje: Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego lub podanie nieprawdziwych danych podlega karze grzywny lub w skrajnych przypadkach ograniczeniu wolności.

Sprawozdania GUS - kary

Jakie kary można otrzymać za niezłożenie lub opóźnienie sprawozdania?

  • Grzywna: 200 zł do 5000 zł.
  • Podstawa prawna: Art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Jakie kary można otrzymać za podanie nieprawdziwych danych?

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenia
Autopromocja

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenie

Sprawdź

  • Grzywna: Także jest wymierzana.
  • Ograniczenie lub pozbawienie wolności: Do 2 lat.
  • Podstawa prawna: Art. 58 ustawy o statystyce publicznej.

Ponadto:

  • Podejście GUS: Urząd zazwyczaj najpierw kontaktuje się z podmiotem, wzywając do złożenia sprawozdania lub wyjaśnienia rozbieżności.
  • Konsekwencje dodatkowe: Niezłożenie sprawozdań może utrudnić uzyskanie przyszłych dotacji (np. związanych z ulgami B+R)

Warto sprawdzić wcześniej, jakie obowiązki sprawozdawcze dotyczą naszego przedsiębiorstwa i na czas wysłać formularze, co pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji.

Zobacz również:
Powiązane
Od 1 grudnia 2025 r. zmiany w zatrudnieniu: nowe wykazy, wzory oświadczeń, koszty dla pracodawców [5 kluczowych rozporządzeń w mocy]
Od 1 grudnia 2025 r. zmiany w zatrudnieniu: nowe wykazy, wzory oświadczeń, koszty dla pracodawców [5 kluczowych rozporządzeń w mocy]
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
Alarmujące dane GUS: albo bezpiecznie, albo szybko. Dramatycznie rośnie liczba poważnych wypadków przy pracy
Alarmujące dane GUS: albo bezpiecznie, albo szybko. Dramatycznie rośnie liczba poważnych wypadków przy pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kadry: roczne obowiązki sprawozdawcze GUS w styczniu 2026 r. Do 5 tys. zł kary za opóźnienie
26 sty 2026

Kadry i płace mają liczne obowiązki na przełomie roku. Do jednych z nich należą roczne obowiązki sprawozdawcze GUS (Z-06, Z-10). Co trzeba zrobić jeszcze w styczniu 2026 roku? Za późnienie grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

ZUS zasypany wnioskami o wydanie zaświadczenia. Pracownicy walczą o swoje uprawnienia
26 sty 2026

ZUS wydał już ponad pół miliona zaświadczeń o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Dłuższy staż pracy przekłada się na uprawnienia pracownicze – np. dłuższy urlop wypoczynkowy, dłuższy okres wypowiedzenia czy wcześniejsze prawo do nagrody jubileuszowej.
Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]
26 sty 2026

Od 7 stycznia 2026 r. pracodawcy mogą zawierać niektóre umowy związane z pracą elektronicznie: umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług i zlecenie. Powstał specjalny system MRPiPS. Jakie daje możliwości podmiotom zatrudniającym?
Prawo do nagrody jubileuszowej mają również emeryci. MRPiPS potwierdza, że nie można odmówić im wypłaty
26 sty 2026

Czy emeryt ma prawo do nagrody jubileuszowej? Oczywiście mowa o emerycie, który decyduje się kontynuować swoją pracę zawodową. Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy nie budzą większych wątpliwości, do MRPiPS trafiła petycja, która dotyczyła tego zagadnienia.

REKLAMA

Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 5 kwietnia będzie dniem wolnym?
26 sty 2026

Pod sam koniec ubiegłego roku do sejmu trafiła petycja o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Komisja ds. Petycji zajmuje się sprawą od połowy grudnia. Autor wskazuje m.in., że w większości krajów UE ten dzień jest wolny, a dzieci i tak mają wtedy wolne od szkoły. Czy po wolnej Wigilii przyjdzie czas na kolejny dzień wolny? Sprawdzamy argumenty.
Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]
26 sty 2026

Luty 2026 – kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz za darmo i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. W tym miesiącu wypadają takie święta jak Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) czy Dzień Zakochanych (Walentynki). Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku w formacie pdf.
Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Nieszablonowo, ale z kompetencjami - praktyczne wskazówki
26 sty 2026

Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Przyjrzyjmy się sytuacji na rynku pracy pod koniec 2025 r. Jak poszukiwać pracy nieszablonowo, ale z kompetencjami - oto praktyczne wskazówki ekspertki.
Stażowe - kiedy ZUS odmawia wydania zaświadczenia. Ważny komunikat ZUS z 26 stycznia 2026 r.
26 sty 2026

W dniu 26 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał informację prasową, która odnosi się do procedury wnioskowania i wydawania zaświadczenia dotyczącego tzw. stażowe. ZUS wskazuje też, kiedy odmawia wydania zaświadczenia - warto wiedzieć jakich błędów uniknąć. Bo jak wynika z informacji ZUS: Do tej pory ZUS odmówił wydania 49 569 zaświadczeń.

REKLAMA

Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
26 sty 2026

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA