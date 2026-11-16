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Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Mobbing » Przykłady działań prewencyjnych pracodawcy dot. mobbingu, dyskryminacji oraz naruszania godności i innych dóbr osobistych pracowników

Przykłady działań prewencyjnych pracodawcy dot. mobbingu, dyskryminacji oraz naruszania godności i innych dóbr osobistych pracowników

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16 listopada 2026, 14:24
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
mobbing dyskryminacja stop działania prewencyjne pracodawcy obowiązek przykłady
Przykłady działań prewencyjnych pracodawcy dot. mobbingu, dyskryminacji oraz naruszania godności i innych dóbr osobistych pracowników
Shutterstock

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W związku z wejściem w życie nowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz naruszania godności i innych dóbr osobistych pracowników pracodawcy mają konkretne obowiązki, które mają przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom. Podajemy konkretne przykłady działań prewencyjnych.

Mobbing, dyskryminacja oraz naruszanie godności i innych dóbr osobistych pracowników - przeciwdziałanie

Wprowadzone ostatnio do Kodeksu pracy przepisy dotyczące mobbingu, dyskryminacji oraz naruszania godności i innych dóbr osobistych pracowników doprecyzowują obowiązki pracodawców związane z zapobieganiem niepożądanym zjawiskom w pracy. Aktualnie samo skonstruowanie formalnej polityki antymobbingowej na piśmie nie jest już wystarczające. Pracodawca odpowiada bowiem nawet wówczas, kiedy warunki pracy i panująca w firmie atmosfera pozwala na występowanie wymienionych wyżej negatywnych zjawisk. Prawo wymaga, aby były czynione rzeczywiste starania zmierzające do wyeliminowania sytuacji patologicznych, a w razie ich wyrycia sprawnie podejmowano kroki zmierzające do działań naprawczych i wsparcia ofiary. Pierwszym z obowiązków związanych z nowymi przepisami jest oczywiście prewencja - przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i innym niepożądanym zachowaniom w środowisku pracy. W jaki sposób pracodawca może spełniać ową powinność?

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Zobacz również: Mobbing i dyskryminacja. Jak się bronić przed roszczeniami

Działania prewencyjne pracodawcy - przykłady

Działania prewencyjne pracodawcy to wszystko to, co robi się w celu zapobiegania występowaniu mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Najlepiej, aby były spisane w regulaminie (rodzaj działań i ich częstotliwość). Przepisy nie narzucają pracodawcy konkretnych form działań. Podmiot zatrudniający ma więc swobodę w wyborze środków służących spełnieniu obowiązku kodeksowego. Ważne, aby działania zostały dostosowane do danego środowiska pracy (z jego problemami i potrzebami) oraz podejmowane były systematycznie. Oto przykłady działań profilaktycznych:

  1. informowanie (np. szkolenia i warsztaty, które mogą odbywać się regularnie lub jednorazowo; plakaty, instrukcje, ogłoszenia, prezentacje, spotkania),
  2. wprowadzenie rozwiązań systemowych (np. przygotowane i przestrzegane polityki wewnętrzne, dostęp do terapeuty, mediatora, utworzenie funkcji rzecznika pracownika)
  3. jasna, konkretna komunikacja,
  4. właściwie przeprowadzany onboarding,
  5. diagnostyka (np. ankiety, sondaże, wywiady badające nastroje w organizacji).

Szkolenia i warsztaty

Eksperci w szczególny sposób podkreślają rolę szkoleń i warsztatów jako kluczowych środków do przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innych niepożądanych działań. Najlepiej, kiedy są cykliczne. Powinny zostać przeprowadzone w stosunku do wszystkich stron w stosunkach pracy - pracowników, przełożonych i pracodawcy. Każdy musi potrafić rozpoznać mobbing czy dyskryminację, wiedzieć jak zgłosić tego typu zjawiska, a także jak reagować.

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Badanie atmosfery w pracy

Bardzo pomocne są również anonimowe opinie pracowników wyrażane w formie ankiet, sondaży, podczas rozmów czy przesyłanych wiadomości. Należy przy tym stworzyć możliwość wypowiadania się bez ponoszenia negatywnych konsekwencji za szczerość. W interesie pracodawcy leży powzięcie informacji o prawdziwej atmosferze i relacjach w pracy. Tylko wówczas może w porę zareagować, by nie dopuszczać do sytuacji patologicznych. Należy tutaj przypomnieć, że zgodnie z nowymi przepisami pracodawca ponosi odpowiedzialność za mobbing i dyskryminację w zakładzie pracy, chociażby sam nie był mobberem lub osobą dyskryminującą. Przykład ankiety w publikacji "MOBBING I DYSKRYMINACJA. Jak się bronić przed roszczeniami?" podaje ekspertka Ewa Łukasik.

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Pełnomocnik pracowników do spraw sytuacji niepożądanych

Kolejnym ciekawym pomysłem jest powołanie instytucji pełnomocnika pracowników do spraw sytuacji niepożądanych. Najlepiej, gdy taką osobę wybiorą sami pracownicy w drodze głosowania. Wówczas będzie darzona większym zaufaniem. Zatrudnieni powinni zgłaszać do niej sytuacje, kiedy sami czują się ofiarami nieetycznych zachowań lub gdy są świadkami tego typu zdarzeń. Regulamin powinien wskazywać na dopuszczalne formy zgłoszeń.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1245)

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Źródło: INFOR
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