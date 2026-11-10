Czy ignorowanie pracownika podczas spotkań, przerywanie mu i uciszanie może stanowić mobbing?

W związku ze zmianami Kodeksu pracy, które weszły w życie 5 listopada 2026 r. powstaje wiele pytań o nową definicję mobbingu. Czy mieści się w niej ignorowanie pracownika podczas spotkań, przerywanie mu i uciszanie?

Mobbing od 5 listopada 2026 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 943 § 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza zachowania polegające na uporczywym nękaniu pracownika. Uporczywe znaczy powtarzalne, nawracające lub stałe. W związku z tym za mobbing nie ustaje się zachowań incydentalnych, nawet jeśli naruszają dobra osobiste pracownika. § 4 wymienia przykłady przejawów mobbingu, które mogą występować samodzielnie lub łącznie, ale zawsze do uznania za mobbing muszą przyjmować postać uporczywego nękania. Należą do nich: upokarzanie, uwłaczanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika, nieuzasadniona krytyka, poniżanie lub ośmieszanie pracownika, utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami lub dostępu do koniecznych informacji oraz izolowanie pracownika lub eliminowanie go z zespołu.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz także: Mobbing i dyskryminacja. Jak się bronić przed roszczeniami

Ignorowanie pracownika podczas spotkań, przerywanie mu i uciszanie - czy to mobbing?

Czy zatem zgodnie z nową definicją mobbingu będzie nim ignorowanie pracownika podczas spotkań, przerywanie mu i uciszanie? Podpowiedzią jest tutaj dalsze brzmienie art. 943 Kodeksu pracy - mobbingiem mogą być zachowania składające się z fizycznych, werbalnych lub pozawerbalnych elementów. Taką pozawerbalną formą jest ignorowanie pracownika i przerywanie mu, a uciszanie - werbalną. Jeśli to jedyny rodzaj nękania pracownika przez np. pracodawcę czy przełożonego, dla uznania jej za mobbing musi spełniać przesłankę uporczywości. Jak wyjaśnia Kodeks pracy, to zachowania powtarzalne, nawracające lub stałe.

Wydaje się zatem, że ignorowanie pracownika, przerywanie mu i uciszanie go podczas spotkań jak najbardziej może zostać uznane za mobbing. Nalezy jednak pamiętać, że o tym, czy doszło do mobbingu, każdorazowo decyduje charakter sprawy. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne okoliczności rozstrzyganego przypadku - rodzaj zachowań wobec pracownika, a także jego sytuację.

REKLAMA

Autorka publikacji "Mobbing i dyksryminacja. Jak się bronić przed roszczeniami" Ewa Łukasik przerywanie, uciszanie lub ignorowanie pracownika podczas spotkań jako ograniczanie możliwości wypowiedzi uznaje za atak na komunikację i przepływ informacji. To z kolei zalicza do jednych z najczęstszych przejawów mobbingu pionowego czyli hierarchicznego występującego w relacji pracodawca - pracownik. Tutaj mobber wykorzystuje siłę swojej pozycji i związane z nią możliwości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Izolowanie pracownika może być mobbingiem

Nadinspektor pracy Beata Sikora-Nowakowska podczas szkolenia prowadzonego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach do pozawerbalnych przejawów mobbingu w omawianym kontekście zaliczyła również: demonstrowanie lekceważenia pracownika, jak np. przewracanie oczami, głębokie wzdychanie, odwracanie się plecami podczas rozmowy; pomijanie w zgromadzeniach związanych z pracą (spotkania integracyjne, zebrania, kolegia); celowe pomijanie w pozdrowieniach, unikanie kontaktu wzrokowego, demonstracyjne milczenie; izolowanie od zespołu, jak np. wyznaczanie odizolowanego stanowiska pracy, niedopuszczanie do głosu na naradach, stałe przerywanie wypowiedzi, ignorowanie obecności.