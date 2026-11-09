Ustawa antymobbingowa weszła w życie. Od 5 listopada prawo jest po stronie pracownika - nie zgadzaj się na nękanie w pracy

Ustawa antymobbingowa weszła w życie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że od 5 listopada 2026 r. prawo jest po stronie pracownika. Nie można zgadzać się na nękanie w pracy.

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Ustawa antymobbingowa weszła w życie

5 listopada 2026 r. to ważny dzień dla milionów pracownic i pracowników w Polsce. Wchodzi w życie ustawa antymobbingowa przygotowana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To krok w stronę kultury pracy opartej na szacunku, bezpieczeństwie i wzajemnej odpowiedzialności. Nie musisz godzić się na nękanie w pracy – od 5 listopada 2026 r. prawo jest po Twojej stronie.

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- Przez ponad 20 lat zmieniła się kultura pracy, czas, żeby prawo nadążyło za tą zmianą. Zachowania, które jeszcze 20 lat temu uchodziły, a które są szkodliwe, krzywdzące czy wręcz przemocowe, dziś nie są akceptowane. I bardzo dobrze - idziemy do przodu i zostawiamy za sobą czasy przyzwalania, cichej zgody na mobbing i toksyczną kulturę pracy w Polsce. - mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Pracownik nie musi dowodzić, że mobbing wywołał skutki, a mobber działał umyślnie

Dotychczasowa definicja mobbingu była skomplikowana, a pracownik musiał udowodnić, że uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie wywołało u niego określone skutki zdrowotne czy społeczne. Musiał też dowieść, że pracodawca działał umyślnie, z intencją poniżenia czy izolacji pracownika.

Według nowych przepisów mobbing to uporczywe nękanie pracownika, czyli zachowania nawracające, powtarzające się lub stałe. Intencja sprawcy i skutki nie mają znaczenia, liczy się samo zachowanie. Sprawcą może być przełożony, współpracownik, podwładny, a nawet grupa osób - katalog potencjalnych sprawców ma w świetle ustawy charakter otwarty. Mobbing może mieć formę fizyczną, werbalną lub pozawerbalną, w rozmowie, w mailu czy online. Mobbingiem jest też nakazywanie innym takich zachowań lub zachęcanie do nich.

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Ważne Ustawa jasno określa także, co mobbingiem nie jest – np. uzasadniona i wyrażona we właściwej formie krytyka czy ocena pracy. Dzięki temu ustawa chroni również przed fałszywymi oskarżeniami.

Wyższe zadośćuczynienie za mobbing

Co ważne, wejście w życie ustawy oznacza wyższe zadośćuczynienie – minimum 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca z kolei może dochodzić od sprawcy mobbingu naprawienia wyrządzonej szkody.

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Nowe obowiązki pracodawców dotyczące mobbingu

Lepiej zapobiegać, dlatego stawiamy na prewencję. Każdy pracodawca będzie musiał określić reguły, procedury i częstotliwość działań przeciwdziałających mobbingowi, naruszaniu zasady równego traktowania, dyskryminacji oraz naruszaniu dóbr osobistych. Zasady te mają znaleźć się w dokumencie wewnątrzzakładowym – w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub specjalnym regulaminie antymobbingowym. Wybór metod i narzędzi odbędzie się w dialogu ze stroną pracowniczą i związkami zawodowymi – w taki sposób, żeby odpowiadały potrzebom pracowników w określonym zakładzie pracy.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 osób muszą wydać regulamin antymobbingowy, chyba że określili te zasady w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy. Mniejsi pracodawcy nie muszą wprowadzać formalnego regulaminu, ale nadal są zobowiązani przeciwdziałać mobbingowi i innym naruszeniom oraz poinformować pracowników, jak to robią. Na dostosowanie wewnętrznych regulacji pracodawcy mają 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Nowelizacja Kodeksu pracy - zmiany 2026

Co jeszcze się zmienia? Ustawa wzmacnia też ochronę przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem:

Nowe przepisy obejmą sytuacje, które mają miejsce obecnie. Jeśli mobbing zaczął się przed 5 listopada i trwa dalej, stosuje się nowe zasady. Zapewnia się ochronę przed odwetem za upominanie się o swoje prawa. W sprawach o nierówne traktowanie ciężar dowodu spoczywa po stronie pracodawcy. Sąd nie oddali pozwu tylko dlatego, że okazało się, że to nie mobbing, a np. dyskryminacja.

Zmiany na rynku pracy w 2026 r.

Ustawa antymobbingowa jest jednym z elementów kompleksowej reformy prawa pracy, którą prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej celem jest nowoczesny rynek pracy z jasnymi zasadami, uczciwą konkurencją i skuteczną ochroną pracowników. Poza ustawą antymobbingową, na nowy porządek na rynku pracy składają się m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy – większy budżet, nowi inspektorzy, kontrole zdalne i wyższe kary. PIP zyskała możliwość przekształcania fikcyjnych umów cywilnych w umowy o pracę. To także ustawa stażowa – okresy pracy na umowach zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej są wliczane do stażu pracy. Dłuższy staż to więcej uprawnień: urlop, dodatki i awanse. Do tego dochodzą przygotowane w MRPiPS projekty ustaw o zakazie darmowych staży i wdrażający dyrektywę platformową. Polska nie powinna konkurować niskimi kosztami pracy, dlatego testujemy też nowe rozwiązania, jak pilotaż skróconego czasu pracy bez obniżania wynagrodzeń.

Źródło: MRPiPS