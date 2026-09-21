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Do 5 maja 2027 r. wszyscy pracodawcy muszą stworzyć procedury antydyskryminacyjne

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21 września 2026, 04:00
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Do 5 maja 2027 r. wszyscy pracodawcy muszą stworzyć procedury antydyskryminacyjne
Shutterstock

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Dnia 5 listopada 2026 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeku pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji. Od tego momentu pracodawcy zyskują 6 miesięcy na na przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych przepisów oraz procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy. Termin mija 5 maja 2027 r. Czy to obowiązek wszystkich podmiotów zatrudniających?

Równe traktowanie w zatrudnieniu - zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 183a § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy równe traktowanie w zatrudnieniu od 5 listopada 2026 r. oznaczać będzie niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że delikatna zmiana, ale faktycznie mająca duże znaczenie, dotyczy również § 3 - Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie, niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik.

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Art. 183a. [Zakaz dyskryminacji] § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. Niejednakowe traktowanie jest dopuszczalne i nie stanowi dyskryminacji, gdy jest obiektywnie uzasadnione.

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie, niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik.

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

§ 4[1]. Dyskryminowanie istnieje także wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik, choćby przyczyna ta była mylnie z nim wiązana (dyskryminacja przez założenie) lub z uwagi na powiązanie z osobą, której ta przyczyna dotyczy (dyskryminacja przez skojarzenie).

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

  1. każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;
  2. każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Nowe rodzaje dyskryminacji od listopada 2026 r.

W wyżej zacytowanym § 4[1] ustawodawca uregulował dwa nowe rodzaje dyskryminacji - dyskryminacja przez założenie (nierówne traktowanie pracownika ze względu na cechę, którą mylnie mu się przypisuje, np. wyznanie) oraz dyskryminacja przez skojarzenie (nierówne traktowanie pracownika ze względu na cechę osoby, z którą pracownik jest powiązany, np. posiadanie dziecka z niepełnosprawnością, małżonka z partii politycznej).

Dodanie możliwych form molestowania

Nowością jest także nowe brzmienie § 5, zgodnie z którym przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady oraz każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

Procedury antydyskryminacyjne

Nowe przepisy to także art. 18[3g] Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawców obowiązek przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a dokładnie konieczność systematycznego przeciwdziałania, w szczególności przez:

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  1. działania prewencyjne,
  2. wykrywanie naruszenia tej zasady,
  3. właściwe reagowanie na jej naruszenie,
  4. działania naprawcze,
  5. wsparcie osób dotkniętych nierównym traktowaniem.

Spełnienie powyższych wymogów prawnych nie uda się bez opracowania procedur antydyskryminacyjnych obowiązujących w firmie. Przepisy będą wprost nakładały na pracodawców obowiązek podejmowania działań w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji, a nie tylko przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Powzięte kroki muszą zabezpieczać przed każdą formą dyskryminacji - bezpośrednią, pośrednią, także występującą w relacji horyzontalnej czyli pomiędzy pracownikami.

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Ustawa nie narzuca konkretnych procedur i narzędzi, którymi ma posługiwać się pracodawca. Wypracowanie własnych metod pozostawia się w gestii każdego zatrudniającego. Ważne, aby były skuteczne, realnie spełniały swoją funkcję. Warto przede wszystkim wprowadzić stosowne zapisy do regulaminu pracy lub stworzyć nowy regulamin przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w miejscu pracy. Należy pamiętać, że pracodawcy mają na to czas do 5 maja 2027 r.

Obowiązki pracodawców

Omawiana nowelizacja dodaje do obowiązków pracodawcy wymienionych w art. 94. Kodeksu pracy punkt 2b w nowym brzmieniu i nowy punkt 2c. Na podstawie tych przepisów pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  • 2b) przeciwdziałać wszelkiemu nierównemu traktowaniu, dyskryminacji oraz mobbingowi w zatrudnieniu;
  • 2c) przeciwdziałać naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności w obszarach zdrowia, sfery osobistej i reputacji, właściwej komunikacji w miejscu pracy, pozycji w zespole, efektów pracy oraz jej oceny, a także statusu zawodowego pracownika i jego kwalifikacji;
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1046)

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Źródło: INFOR
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