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Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Mobbing » Czy wszyscy pracodawcy mają 7 miesięcy na utworzenie procedur antydyskryminacyjnych? Kogo dotyczy data 5 maja 2027 r.?

Czy wszyscy pracodawcy mają 7 miesięcy na utworzenie procedur antydyskryminacyjnych? Kogo dotyczy data 5 maja 2027 r.?

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01 października 2026, 22:06
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dyskryminacja w pracy zmiana przepisów kodeks pracy 2027 obowiązki pracodawcy procedury
Czy wszyscy pracodawcy mają 7 miesięcy na utworzenie procedur antydyskryminacyjnych? Kogo dotyczy data 5 maja 2027 r.?
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Dnia 5 listopada 2026 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeku pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji. Od tego momentu pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników zyskują 6 miesięcy na na przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych przepisów oraz procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy. Termin mija 5 maja 2027 r. Czego dotyczy obowiązek wszystkich pracodawców?

Równe traktowanie w zatrudnieniu - zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 183a § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy równe traktowanie w zatrudnieniu od 5 listopada 2026 r. oznaczać będzie niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że delikatna zmiana, ale faktycznie mająca duże znaczenie, dotyczy również § 3 - Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie, niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik.

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Art. 183a. [Zakaz dyskryminacji] § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. Niejednakowe traktowanie jest dopuszczalne i nie stanowi dyskryminacji, gdy jest obiektywnie uzasadnione.

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie, niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik.

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

§ 4[1]. Dyskryminowanie istnieje także wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik, choćby przyczyna ta była mylnie z nim wiązana (dyskryminacja przez założenie) lub z uwagi na powiązanie z osobą, której ta przyczyna dotyczy (dyskryminacja przez skojarzenie).

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

  1. każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;
  2. każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Nowe rodzaje dyskryminacji od listopada 2026 r.

W wyżej zacytowanym § 4[1] ustawodawca uregulował dwa nowe rodzaje dyskryminacji - dyskryminacja przez założenie (nierówne traktowanie pracownika ze względu na cechę, którą mylnie mu się przypisuje, np. wyznanie) oraz dyskryminacja przez skojarzenie (nierówne traktowanie pracownika ze względu na cechę osoby, z którą pracownik jest powiązany, np. posiadanie dziecka z niepełnosprawnością, małżonka z partii politycznej).

Dodanie możliwych form molestowania

Nowością jest także nowe brzmienie § 5, zgodnie z którym przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady oraz każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

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Obowiązek systematycznego przeciwdziałania dyskryminacji

Nowe przepisy to także art. 18[3g] Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawców obowiązek przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a dokładnie konieczność systematycznego przeciwdziałania, w szczególności przez:

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  1. działania prewencyjne,
  2. wykrywanie naruszenia tej zasady,
  3. właściwe reagowanie na jej naruszenie,
  4. działania naprawcze,
  5. wsparcie osób dotkniętych nierównym traktowaniem.

Spełnienie powyższych wymogów prawnych może nie udać się bez opracowania procedur antydyskryminacyjnych obowiązujących w firmie. Przepisy będą wprost nakładały na pracodawców obowiązek podejmowania działań w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji, a nie tylko przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Powzięte kroki muszą zabezpieczać przed każdą formą dyskryminacji - bezpośrednią, pośrednią, także występującą w relacji horyzontalnej czyli pomiędzy pracownikami. W przypadku pracodawców zatrudniających do 9 pracowników co do zasady nie ma jednak obowiązku formalnego ustalania reguł, jak w przypadku zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Z pewnością jednak spisanie jasnych zasad i procedur także w przypadku przeciwdziałania dyskryminacji ułatwi pracodawcom udowodnienie, że wywiązują się z nowego obowiązku kodeksowego.

Ustawa nie narzuca konkretnych procedur i narzędzi, którymi ma posługiwać się pracodawca. Wypracowanie własnych metod pozostawia się w gestii każdego zatrudniającego. Ważne, aby były skuteczne, realnie spełniały swoją funkcję. Warto przede wszystkim wprowadzić stosowne zapisy do regulaminu pracy lub stworzyć nowy regulamin przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w miejscu pracy. Należy pamiętać, że pracodawcy mają na to czas do 5 maja 2027 r. - dotyczy to zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

Warto podkreślić, że nowa regulacja antydyskryminacyjna i antymobbingowa obowiązuje już od 5 listopada 2026 r. Zatem już w tym roku pracodawcy muszą przestrzegać omówionych zasad. Jak tłumaczy były GIP, Marcin Stanecki termin 5 maja 2027 r. to termin na dostosowanie istniejącego regulaminu pracy albo wydanie regulaminu z art. 94³a § 1 k.p. przez pracodawców, których obejmuje obowiązek formalnego uregulowania tych kwestii.

Art. 94[3a]. § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 10 pracowników ustala reguły, procedury oraz częstotliwość działań w obszarach przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania dyskryminacji oraz przeciwdziałania mobbingowi w regulaminie, jeżeli te reguły, procedury oraz częstotliwość działań nie są określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

§ 2. Pracodawca uzgadnia treść regulaminu, o którym mowa w § 1, z zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – z tymi organizacjami.

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści regulaminu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść regulaminu z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 25[3] ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

§ 4. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu regulaminu przez pracodawcę nie dojdzie do uzgodnienia zgodnie z § 2 albo 3, pracodawca ustala treść regulaminu, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania treści regulaminu.

§ 5. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca uzgadnia treść regulaminu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Do regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 104[3].”;

7) w art. 104[1] w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) reguły, procedury oraz częstotliwość działań w obszarach przeciwdziałania:

a) naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracowników,

b) naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz dyskryminacji w zatrudnieniu,

c) mobbingowi

– chyba że u pracodawcy wydany został regulamin, o którym mowa w art. 94[3a]'

Obowiązki pracodawców

Omawiana nowelizacja dodaje do obowiązków pracodawcy wymienionych w art. 94. Kodeksu pracy punkt 2b w nowym brzmieniu i nowy punkt 2c. Na podstawie tych przepisów pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  • 2b) przeciwdziałać wszelkiemu nierównemu traktowaniu, dyskryminacji oraz mobbingowi w zatrudnieniu;
  • 2c) przeciwdziałać naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności w obszarach zdrowia, sfery osobistej i reputacji, właściwej komunikacji w miejscu pracy, pozycji w zespole, efektów pracy oraz jej oceny, a także statusu zawodowego pracownika i jego kwalifikacji;
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1046)

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Źródło: INFOR
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