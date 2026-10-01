Czy wszyscy pracodawcy mają 7 miesięcy na utworzenie procedur antydyskryminacyjnych? Kogo dotyczy data 5 maja 2027 r.?
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Dnia 5 listopada 2026 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeku pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji. Od tego momentu pracodawcy zatrudniający co najmniej 10 pracowników zyskują 6 miesięcy na na przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych przepisów oraz procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy. Termin mija 5 maja 2027 r. Czego dotyczy obowiązek wszystkich pracodawców?
- Równe traktowanie w zatrudnieniu - zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy
- Nowe rodzaje dyskryminacji od listopada 2026 r.
- Dodanie możliwych form molestowania
- Obowiązek systematycznego przeciwdziałania dyskryminacji
- Obowiązki pracodawców
Równe traktowanie w zatrudnieniu - zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 183a § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy równe traktowanie w zatrudnieniu od 5 listopada 2026 r. oznaczać będzie niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że delikatna zmiana, ale faktycznie mająca duże znaczenie, dotyczy również § 3 - Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie, niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik.
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Art. 183a. [Zakaz dyskryminacji] § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. Niejednakowe traktowanie jest dopuszczalne i nie stanowi dyskryminacji, gdy jest obiektywnie uzasadnione.
§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie, niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik.
§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.
§ 4[1]. Dyskryminowanie istnieje także wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 jest traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż jest, był lub byłby traktowany inny pracownik, choćby przyczyna ta była mylnie z nim wiązana (dyskryminacja przez założenie) lub z uwagi na powiązanie z osobą, której ta przyczyna dotyczy (dyskryminacja przez skojarzenie).
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:
- każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;
- każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).
§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).
§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.
Nowe rodzaje dyskryminacji od listopada 2026 r.
W wyżej zacytowanym § 4[1] ustawodawca uregulował dwa nowe rodzaje dyskryminacji - dyskryminacja przez założenie (nierówne traktowanie pracownika ze względu na cechę, którą mylnie mu się przypisuje, np. wyznanie) oraz dyskryminacja przez skojarzenie (nierówne traktowanie pracownika ze względu na cechę osoby, z którą pracownik jest powiązany, np. posiadanie dziecka z niepełnosprawnością, małżonka z partii politycznej).
Dodanie możliwych form molestowania
Nowością jest także nowe brzmienie § 5, zgodnie z którym przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady oraz każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).
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Obowiązek systematycznego przeciwdziałania dyskryminacji
Nowe przepisy to także art. 18[3g] Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawców obowiązek przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a dokładnie konieczność systematycznego przeciwdziałania, w szczególności przez:
- działania prewencyjne,
- wykrywanie naruszenia tej zasady,
- właściwe reagowanie na jej naruszenie,
- działania naprawcze,
- wsparcie osób dotkniętych nierównym traktowaniem.
Spełnienie powyższych wymogów prawnych może nie udać się bez opracowania procedur antydyskryminacyjnych obowiązujących w firmie. Przepisy będą wprost nakładały na pracodawców obowiązek podejmowania działań w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji, a nie tylko przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Powzięte kroki muszą zabezpieczać przed każdą formą dyskryminacji - bezpośrednią, pośrednią, także występującą w relacji horyzontalnej czyli pomiędzy pracownikami. W przypadku pracodawców zatrudniających do 9 pracowników co do zasady nie ma jednak obowiązku formalnego ustalania reguł, jak w przypadku zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Z pewnością jednak spisanie jasnych zasad i procedur także w przypadku przeciwdziałania dyskryminacji ułatwi pracodawcom udowodnienie, że wywiązują się z nowego obowiązku kodeksowego.
Ustawa nie narzuca konkretnych procedur i narzędzi, którymi ma posługiwać się pracodawca. Wypracowanie własnych metod pozostawia się w gestii każdego zatrudniającego. Ważne, aby były skuteczne, realnie spełniały swoją funkcję. Warto przede wszystkim wprowadzić stosowne zapisy do regulaminu pracy lub stworzyć nowy regulamin przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w miejscu pracy. Należy pamiętać, że pracodawcy mają na to czas do 5 maja 2027 r. - dotyczy to zatrudniających co najmniej 10 pracowników.
Warto podkreślić, że nowa regulacja antydyskryminacyjna i antymobbingowa obowiązuje już od 5 listopada 2026 r. Zatem już w tym roku pracodawcy muszą przestrzegać omówionych zasad. Jak tłumaczy były GIP, Marcin Stanecki termin 5 maja 2027 r. to termin na dostosowanie istniejącego regulaminu pracy albo wydanie regulaminu z art. 94³a § 1 k.p. przez pracodawców, których obejmuje obowiązek formalnego uregulowania tych kwestii.
„Art. 94[3a]. § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 10 pracowników ustala reguły, procedury oraz częstotliwość działań w obszarach przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania dyskryminacji oraz przeciwdziałania mobbingowi w regulaminie, jeżeli te reguły, procedury oraz częstotliwość działań nie są określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.
§ 2. Pracodawca uzgadnia treść regulaminu, o którym mowa w § 1, z zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – z tymi organizacjami.
§ 3. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści regulaminu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść regulaminu z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 25[3] ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy.
§ 4. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu regulaminu przez pracodawcę nie dojdzie do uzgodnienia zgodnie z § 2 albo 3, pracodawca ustala treść regulaminu, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania treści regulaminu.
§ 5. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca uzgadnia treść regulaminu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 6. Do regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 104[3].”;
7) w art. 104[1] w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) reguły, procedury oraz częstotliwość działań w obszarach przeciwdziałania:
a) naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracowników,
b) naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz dyskryminacji w zatrudnieniu,
c) mobbingowi
– chyba że u pracodawcy wydany został regulamin, o którym mowa w art. 94[3a]'
Obowiązki pracodawców
Omawiana nowelizacja dodaje do obowiązków pracodawcy wymienionych w art. 94. Kodeksu pracy punkt 2b w nowym brzmieniu i nowy punkt 2c. Na podstawie tych przepisów pracodawca jest obowiązany w szczególności:
- 2b) przeciwdziałać wszelkiemu nierównemu traktowaniu, dyskryminacji oraz mobbingowi w zatrudnieniu;
- 2c) przeciwdziałać naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności w obszarach zdrowia, sfery osobistej i reputacji, właściwej komunikacji w miejscu pracy, pozycji w zespole, efektów pracy oraz jej oceny, a także statusu zawodowego pracownika i jego kwalifikacji;
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Ustawa z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1046)
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