Niedziela handlowa 2027: kalendarz. Czy w styczniu będzie niedziela z otwartymi sklepami?
REKLAMA
REKLAMA
Czy w styczniu 2027 r. będzie niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych w 2027 roku - sklepy będą otwarte 8 razy. Cztery razy będzie to ostatnia niedziela miesiąca, a cztery kolejne niedziele wypadają przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Kiedy zrobimy zakupy?
- Kiedy wypada niedziela handlowa?
- Niedziela handlowa 2027 - kalendarz
- Niedziela handlowa przed Wielkanocą 2027
- Niedziele handlowe w 2026 roku
- Zakaz handlu a niedziela handlowa
Kiedy wypada niedziela handlowa?
Polskie prawo reguluje zasadę, zgodnie z którą handel w niedziele i święta jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przywołany akt prawny przewiduje jednak 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. To właśnie tzw. niedziele handlowe. Kiedy wypada więc niedziela handlowa? W każdym kolejnym roku jest nią:
REKLAMA
REKLAMA
Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
- ostatnia niedziela stycznia,
- ostatnia niedziela kwietnia,
- ostatnia niedziela czerwca,
- ostatnia niedziela sierpnia,
- niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
- trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
Znając powyższe wyjątki od reguły, można w prosty sposób sprawdzić w kalendarzu, kiedy dokładnie wypada każda kolejna niedziela handlowa 2027 roku.
Niedziela handlowa 2027 - kalendarz
Cztery z ośmiu niedziel handlowych to zawsze ostatnie niedziele danego miesiąca - stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Nieco inaczej jest w przypadku miesięcy, w których wypadają najważniejsze święta w roku - Wielkanoc oraz Boże Narodzenie. To zawsze okres wzmożonych zakupów i zapotrzebowania na otwarte sklepy. Wielkanoc w 2027 roku przypada na dzień 28 marca, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień Wielkanocy i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie to niedziele handlowe. Kiedy dokładnie w 2027 r. wypadają niedziele handlowe? Oto kalendarz:
Polecamy: Kalendarz 2027
REKLAMA
Niedziela handlowa przed Wielkanocą 2027
Wielkanoc to święto ruchome, dlatego co roku zmienia się data niedzieli handlowej wypadającej przed tym świętem. W 2027 r. Wielkanoc odbędzie się 28 marca w niedzielę, a drugi dzień 29 marca w poniedziałek. W związku z powyższym sklepy będą otwarte w niedzielę 21 marca 2027 r.
Niedziele handlowe w 2026 roku
Zgodnie z kalendarzem w 2027 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:
- 31 stycznia 2027
- 21 marca 2027
- 25 kwietnia 2027
- 27 czerwca 2027
- 29 sierpnia 2027
- 5 grudnia 2027
- 12 grudnia 2027
- 19 grudnia 2027
Pierwsza niedziela handlowa w 2027 r. będzie już w styczniu, a na kolejną poczekamy aż do 21 marca czyli przed Wielkanocą. Najdłuższa przerwa be niedziel handlowych wypada zawsze pomiędzy sierpniem a grudniem.
Zakaz handlu a niedziela handlowa
Zakaz handlu w niedziele wpływa na czas pracy wielu pracowników z branży. Wprowadzano go w Polsce stopniowo, zaczynając od dnia 1 marca 2018 r. Ograniczenie spotkało się z falą krytyki. W marcu 2027 r. minie 9 lat obowiązywania zakazu, a wciąż trwają dyskusje na temat jego zniesienia.
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 301)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA