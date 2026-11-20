Czy w styczniu 2027 r. będzie niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych w 2027 roku - sklepy będą otwarte 8 razy. Cztery razy będzie to ostatnia niedziela miesiąca, a cztery kolejne niedziele wypadają przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Kiedy zrobimy zakupy?

Kiedy wypada niedziela handlowa?

Polskie prawo reguluje zasadę, zgodnie z którą handel w niedziele i święta jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przywołany akt prawny przewiduje jednak 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. To właśnie tzw. niedziele handlowe. Kiedy wypada więc niedziela handlowa? W każdym kolejnym roku jest nią:

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ostatnia niedziela stycznia,

ostatnia niedziela kwietnia,

ostatnia niedziela czerwca,

ostatnia niedziela sierpnia,

niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,

trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

Znając powyższe wyjątki od reguły, można w prosty sposób sprawdzić w kalendarzu, kiedy dokładnie wypada każda kolejna niedziela handlowa 2027 roku.

Niedziela handlowa 2027 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych to zawsze ostatnie niedziele danego miesiąca - stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Nieco inaczej jest w przypadku miesięcy, w których wypadają najważniejsze święta w roku - Wielkanoc oraz Boże Narodzenie. To zawsze okres wzmożonych zakupów i zapotrzebowania na otwarte sklepy. Wielkanoc w 2027 roku przypada na dzień 28 marca, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień Wielkanocy i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie to niedziele handlowe. Kiedy dokładnie w 2027 r. wypadają niedziele handlowe? Oto kalendarz:

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Niedziela handlowa przed Wielkanocą 2027

Wielkanoc to święto ruchome, dlatego co roku zmienia się data niedzieli handlowej wypadającej przed tym świętem. W 2027 r. Wielkanoc odbędzie się 28 marca w niedzielę, a drugi dzień 29 marca w poniedziałek. W związku z powyższym sklepy będą otwarte w niedzielę 21 marca 2027 r.

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Niedziele handlowe w 2026 roku

Zgodnie z kalendarzem w 2027 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

31 stycznia 2027 21 marca 2027 25 kwietnia 2027 27 czerwca 2027 29 sierpnia 2027 5 grudnia 2027 12 grudnia 2027 19 grudnia 2027

Pierwsza niedziela handlowa w 2027 r. będzie już w styczniu, a na kolejną poczekamy aż do 21 marca czyli przed Wielkanocą. Najdłuższa przerwa be niedziel handlowych wypada zawsze pomiędzy sierpniem a grudniem.

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele wpływa na czas pracy wielu pracowników z branży. Wprowadzano go w Polsce stopniowo, zaczynając od dnia 1 marca 2018 r. Ograniczenie spotkało się z falą krytyki. W marcu 2027 r. minie 9 lat obowiązywania zakazu, a wciąż trwają dyskusje na temat jego zniesienia.