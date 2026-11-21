Dni wolne od pracy w 2027 roku to wszystkie niedziele. a także święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jest ich w Polsce 14, z czego w tym roku 4 wypadają w niedzielę, a 2 w sobotę. Czy to znaczy, że pracodawca odda inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz dni wolnych od pracy w 2027 roku.

Dni wolne od pracy 2027 - święta

W 2027 roku w Polsce dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. Reguluje to ustawa o dniach wolnych od pracy. Większość świąt wypada w stałe dni każdego roku, a inne to tzw. święta ruchome (Wielkanoc, Zielone Świątki i Boże Ciało). Oto wszystkie święta ustawowo wolne od pracy w Polsce:

REKLAMA

REKLAMA

1 stycznia – Nowy Rok 6 stycznia – Święto Trzech Króli pierwszy dzień Wielkanocy (święto ruchome) drugi dzień Wielkanocy (święto ruchome) 1 maja – Święto Pracy 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja Zielone Świątki (święto ruchome) Boże Ciało (święto ruchome) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada – Wszystkich Świętych 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Poniżej w tabeli znajdują się wszystkie daty świąt wolnych od pracy w 2027 roku. To także dni wolne od zajęć lekcyjnych w szkole.

Dni wolne 2027: tabela

Wszystkie święta, które są dniami wolnymi od pracy w 2027 roku:

Święto ustawowe Dzień wolny od pracy 2027 (data) Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia 2027 r. piątek Święto Trzech Króli 6 stycznia 2027 r. środa pierwszy dzień Wielkiej Nocy 28 marca 2027 r. niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 29 marca 2027 r. poniedziałek Święto Pracy 1 maja 2027 r. sobota Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2027 r. poniedziałek Zielone Świątki 16 maja 2027 r. niedziela Boże Ciało 27 maja 2027 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2027 r. niedziela Wszystkich Świętych 1 listopada 2027 r. poniedziałek Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2027 r. czwartek Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia 2027 r. piątek pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2027 r. sobota drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2027 r. niedziela

Jak wynika z tabeli najwięcej świąt w 2027 r. wypada w maju - aż 3 święta: 1, 3, 16 i 27 maja. Miesiące bez świąt ustawowo wolnych od pracy to: luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik.

REKLAMA

Kalendarz 2027: dni wolne od pracy

Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w 2027 roku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

dni wolne 2027 kalendarz święta Dni wolne 2027 - kalendarz świąt Shutterstock

Zobacz także: Kalendarz 2027

Dni wolne wypadające w niedziele w 2027 roku

W 2027 r. aż 4 święta wypadają w niedziele i należą do nich:

28 marca 2027 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela), 16 maja 2027 r. - Zesłanie Ducha Świętego czyli Zielone Świątki (niedziela), 15 sierpnia 2027 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela), 26 grudnia 2027 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela).

Święta wypadające w soboty 2027

W przyszłym roku, podobnie jak w 2026 r., dwa święta wypadają w sobotę. W związku z tym pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w danym okresie rozliczeniowym. Reguluje to art. 130 § 2 Kodeksu pracy. W 2027 r. dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy ustalić w maju i grudniu, ponieważ w sobotę wypada:

1 maja - Święto Pracy (sobota)

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota).

W świetle prawa pracy pracodawca nie ma obowiązku "oddawania" innego dnia wolnego za święta wypadające w niedziele. W związku z powyższym w 2027 r. będzie faktycznie 10 dni wolnych od pracy (dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku - 8 świąt wypadających w środku tygodnia oraz 2 dni wolne za święta wypadające w sobotę).