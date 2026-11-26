Dni wolne 2027: kalendarz świąt. Dwa święta wolne od pracy znowu wypadają w sobotę
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Dni wolne od pracy w 2027 roku to wszystkie niedziele. a także święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jest ich w Polsce 14, z czego w tym roku 4 wypadają w niedzielę, a 2 w sobotę. Czy to znaczy, że pracodawca odda inny dzień wolny od pracy? Oto kalendarz dni wolnych od pracy w 2027 roku.
- Dni wolne od pracy 2027 - święta
- Dni wolne 2027: tabela
- Kalendarz 2027: dni wolne od pracy
- Dni wolne wypadające w niedziele w 2027 roku
- Święta wypadające w soboty 2027
Dni wolne od pracy 2027 - święta
W 2027 roku w Polsce dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. Reguluje to ustawa o dniach wolnych od pracy. Większość świąt wypada w stałe dni każdego roku, a inne to tzw. święta ruchome (Wielkanoc, Zielone Świątki i Boże Ciało). Oto wszystkie święta ustawowo wolne od pracy w Polsce:
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- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkanocy (święto ruchome)
- drugi dzień Wielkanocy (święto ruchome)
- 1 maja – Święto Pracy
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- Zielone Świątki (święto ruchome)
- Boże Ciało (święto ruchome)
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Poniżej w tabeli znajdują się wszystkie daty świąt wolnych od pracy w 2027 roku. To także dni wolne od zajęć lekcyjnych w szkole.
Dni wolne 2027: tabela
Wszystkie święta, które są dniami wolnymi od pracy w 2027 roku:
Święto ustawowe
Dzień wolny od pracy 2027 (data)
Dzień tygodnia
Nowy Rok
1 stycznia 2027 r.
piątek
Święto Trzech Króli
6 stycznia 2027 r.
środa
pierwszy dzień Wielkiej Nocy
28 marca 2027 r.
niedziela
drugi dzień Wielkiej Nocy
29 marca 2027 r.
poniedziałek
Święto Pracy
1 maja 2027 r.
sobota
Święto Narodowe Trzeciego Maja
3 maja 2027 r.
poniedziałek
Zielone Świątki
16 maja 2027 r.
niedziela
Boże Ciało
27 maja 2027 r.
czwartek
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia 2027 r.
niedziela
Wszystkich Świętych
1 listopada 2027 r.
poniedziałek
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2027 r.
czwartek
Wigilia Bożego Narodzenia
24 grudnia 2027 r.
piątek
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
25 grudnia 2027 r.
sobota
drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
26 grudnia 2027 r.
niedziela
Jak wynika z tabeli najwięcej świąt w 2027 r. wypada w maju - aż 3 święta: 1, 3, 16 i 27 maja. Miesiące bez świąt ustawowo wolnych od pracy to: luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik.
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Kalendarz 2027: dni wolne od pracy
Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w 2027 roku:
Zobacz także: Kalendarz 2027
Dni wolne wypadające w niedziele w 2027 roku
W 2027 r. aż 4 święta wypadają w niedziele i należą do nich:
- 28 marca 2027 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela),
- 16 maja 2027 r. - Zesłanie Ducha Świętego czyli Zielone Świątki (niedziela),
- 15 sierpnia 2027 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (niedziela),
- 26 grudnia 2027 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela).
Święta wypadające w soboty 2027
W przyszłym roku, podobnie jak w 2026 r., dwa święta wypadają w sobotę. W związku z tym pracodawcy mają obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w danym okresie rozliczeniowym. Reguluje to art. 130 § 2 Kodeksu pracy. W 2027 r. dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy ustalić w maju i grudniu, ponieważ w sobotę wypada:
- 1 maja - Święto Pracy (sobota)
- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota).
W świetle prawa pracy pracodawca nie ma obowiązku "oddawania" innego dnia wolnego za święta wypadające w niedziele. W związku z powyższym w 2027 r. będzie faktycznie 10 dni wolnych od pracy (dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku - 8 świąt wypadających w środku tygodnia oraz 2 dni wolne za święta wypadające w sobotę).
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)
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