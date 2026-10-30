Co najmniej 6 nadgodzin tygodniowo, za które pracodawcy nie płacą. Niewidzialna praca, która kosztuje tylko pracownika

Na świecie i w Polsce również pracujemy co najmniej 6 godzin tygodniowo po godzinach, za co pracodawcy nie płacą. To tzw. niewidzialna praca w nadgodzinach, która kosztuje tylko pracownika. Jakie wyzwania stoją po stronie podmiotów zatrudniających?

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Niewidzialna praca po godzinach

Praca po godzinach pozostaje codziennością pracowników na całym świecie – wynika z najnowszego raportu ADP Research „People at Work 2026”. Aż 38% badanych deklaruje, że zostaje po pracy co najmniej 6 godzin tygodniowo, wliczając w to czas poświęcany na obowiązki podczas przerw na lunch czy poza standardowym grafikiem.

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31% pracowników w Polsce spędza w pracy co najmniej sześć niepłatnych nadgodzin tygodniowo ; na świecie robi to średnio 38% zatrudnionych.

; na świecie robi to średnio 38% zatrudnionych. Zjawisko dotyczy najczęściej menedżerów najwyższego szczebla, pracowników średnich przedsiębiorstw oraz najmłodszych roczników.

Niepłatne nadgodziny idą w parze z obniżoną produktywnością, wyższym poziomem stresu, a także planami zmiany pracy.

Niepłatne nadgodziny w Polsce- nawet 16 tygodniowo

Zjawisko niepłatnych nadgodzin jest widoczne również w Polsce. Co najmniej sześć dodatkowych, darmowych godzin tygodniowo deklaruje 31% polskich pracowników. To nieco poniżej średniej światowej, niepokoić jednak może w tej liczbie fakt, że 11% badanych pracuje dodatkowo ponad 16 godzin w tygodniu – czyli dwie godziny dziennie.

Ile to kosztuje pracowników?

W skali globalnej pracownicy spędzający dodatkowy, niewliczany do wynagrodzenia czas w pracy, deklarują wyższy poziom stresu, niższą efektywność oraz większą chęć zmiany zatrudnienia. Zdaniem ekspertów z ADP, organizacje nie mogą opierać swojej wydajności na poświęceniu pracowników – zamiast tego powinny skupić się na wdrożeniu zrównoważonego modelu, łączącego cele biznesowe z dbałością o pracowników.

Wyzwania dla pracodawców

– Dla pracodawców kluczowym wyzwaniem jest stworzenie środowiska, w którym wysoka efektywność wynika z mądrej organizacji pracy, jasnych priorytetów i właściwych zasobów, a nie z kultury ciągłej dostępności czy presji na zostawanie po godzinach w imię zaangażowania – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska. – Dane z naszego nowego raportu pokazują, że wielu organizacjom to się udaje. Sięgając wstecz, nastąpił progres. W 2021 roku co najmniej sześć dodatkowych godzin tygodniowo dotyczyło aż 36% polskich pracowników. W wielu firmach udało się przynajmniej ograniczyć to zjawisko. Nadal jednak nieodpłatna praca w części przypadków wymyka się statystykom i nie jest liczona. Jeśli organizacje nie widzą, w jakich okolicznościach pracownicy siedzą po godzinach, pojawia się problem z identyfikacją źródeł przeciążenia, niedoborów kadrowych czy błędów procesowych. Precyzyjne planowanie, wspierane dokładnymi danymi o czasie pracy, to początek bardziej zrównoważonych warunków zatrudnienia. I to właśnie pokazuje wartość zbierania danych przez HR i ich dalszej integracji w jednym firmowym ekosystemie oraz bardziej złożonej analizy.

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Kto pracuje po godzinach?

Jesteś młodym kierownikiem? Zostaniesz po godzinach. Na świecie darmowe nadgodziny są domeną kadry zarządzającej. Co najmniej sześć niepłatnych godzin tygodniowo wyrabia aż 50% kadry kierowniczej i 49% wyższych menedżerów (w kategorii szeregowych pracowników to 26%). Z kolei 16 i więcej niepłatnych godzin w tygodniu deklaruje 20% menedżerów. Ten trend jest obserwowany także w Polsce. Problem nie omija jednak młodszych roczników. W kohorcie 18-26 lat dodatkowe sześć godzin tygodniowo wyrabia 42% pracowników. To najwięcej spośród wszystkich grup wiekowych. W przedziale 27–39 lat odsetek ten wynosi 41%, a wśród osób w wieku 40–54 lat – 38%.

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Najwięcej darmowej pracy w średnich firmach

W realiach polskich nieodpłatna praca najczęściej występuje w sektorze średnich przedsiębiorstw (od 250 do tysiąca pracowników). Więcej niż co trzeci tam zatrudniony (36%) deklaruje dodatkową pracę wymiarze ponad sześciu godzin tygodniowo. W dalszej kolejności plasują się pracownicy mniejszych firm (do 249 osób), gdzie dotyczy to 31% badanych. Najrzadziej zdarza się to w firmach liczących powyżej tysiąca osób (25%). Problem dotyka po równo pracowników umysłowych i wykwalifikowanych pracowników fizycznych (po 35%), a najrzadziej pracowników wykonujących proste, powtarzalne prace (19%). Jeśli jednak spojrzymy na tych, którzy pracują najwięcej – czyli co najmniej 16 godzin ponad tygodniowy wymiar pracy – okazuje się, że najczęściej dotyczy to menedżerów najwyższego szczebla (19%), pracowników umysłowych (14%) i osób w wieku 40-54 lata (13%). Wyniki te pokazują, jak ważne jest zrozumienie, w jakich obszarach organizacji koncentruje się darmowa praca.

– Z jednej strony rośnie liczba firm, które pilnują czasu pracy i skrupulatnie rozliczają nadgodziny. Równowaga między pracą a odpoczynkiem w wielu przypadkach nie jest pustym hasłem. Z drugiej, w porównaniu do szczytu pandemii w 2021 roku wzrosła w Polsce liczba osób, które pracują najwięcej – mówi Anna Barbachowska. – Pytanie, czy firmy mylą długi czas pracy z wyższą wydajnością, czy źródła tego są inne. Nasze ustalenia sugerują, że gdy praca nieodpłatna staje się rutyną, może to prowadzić do ukrytych kosztów w postaci wzrostu stresu, niższej postrzeganej produktywności i większego ryzyka rotacji.

O metodologii raportu "People at work 2026": Raport „People at Work 2026” zawiera wyniki badania ilościowego przeprowadzonego przez ADP Research w ramach corocznego Global Workforce Survey, w którym wzięło udział ponad 39 tys. pracujących dorosłych na 36 rynkach. Celem badania było poznanie nastrojów pracowników na świecie i przeanalizowanie, jak radzą sobie oni ze złożonością zmieniającego się świata. Raport przedstawia dane dotyczące nastrojów pracowników, przefiltrowane według regionu geograficznego, rodzaju pracy i innych aspektów, stanowiąc precyzyjny i szczegółowy obraz globalnego świata pracy. Wyniki który może być wykorzystany do lepszego zrozumienia ich zasobów i stymulowania rozwoju poprzez podejmowanie decyzji dotyczących talentów w oparciu o dane.

W Global Workforce Survey zebrano odpowiedzi w okresie od 21 lipca do 4 sierpnia 2025 r. z losowej próby, podzielonej według wieku i płci, aby umożliwić regionalne i rynkowe porównanie nastrojów pracowników. Respondenci pochodzili z różnych branż, mieli różne wykształcenie, wykonywali pracę stacjonarną i zdalną, prezentowali różne stopnie zaawansowania i różne zestawy kompetencji. Rekrutowali się zarówno spośród stanowisk kierowniczych, jak i indywidualnych, z organizacji różnej wielkości.

Źródło: ADP Polska