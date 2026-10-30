REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Co najmniej 6 nadgodzin tygodniowo, za które pracodawcy nie płacą. Niewidzialna praca, która kosztuje tylko pracownika

Co najmniej 6 nadgodzin tygodniowo, za które pracodawcy nie płacą. Niewidzialna praca, która kosztuje tylko pracownika

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 października 2026, 09:59
darmowa praca po godzinach nadgodziny pracodawca nie płaci kadra zarządzająca
Co najmniej 6 nadgodzin tygodniowo, za które pracodawcy nie płacą. Niewidzialna praca, która kosztuje tylko pracownika
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na świecie i w Polsce również pracujemy co najmniej 6 godzin tygodniowo po godzinach, za co pracodawcy nie płacą. To tzw. niewidzialna praca w nadgodzinach, która kosztuje tylko pracownika. Jakie wyzwania stoją po stronie podmiotów zatrudniających?

rozwiń >

Niewidzialna praca po godzinach

Praca po godzinach pozostaje codziennością pracowników na całym świecie – wynika z najnowszego raportu ADP Research „People at Work 2026”. Aż 38% badanych deklaruje, że zostaje po pracy co najmniej 6 godzin tygodniowo, wliczając w to czas poświęcany na obowiązki podczas przerw na lunch czy poza standardowym grafikiem.

REKLAMA

REKLAMA

  • 31% pracowników w Polsce spędza w pracy co najmniej sześć niepłatnych nadgodzin tygodniowo; na świecie robi to średnio 38% zatrudnionych.
  • Zjawisko dotyczy najczęściej menedżerów najwyższego szczebla, pracowników średnich przedsiębiorstw oraz najmłodszych roczników.
  • Niepłatne nadgodziny idą w parze z obniżoną produktywnością, wyższym poziomem stresu, a także planami zmiany pracy.

Niepłatne nadgodziny w Polsce- nawet 16 tygodniowo

Zjawisko niepłatnych nadgodzin jest widoczne również w Polsce. Co najmniej sześć dodatkowych, darmowych godzin tygodniowo deklaruje 31% polskich pracowników. To nieco poniżej średniej światowej, niepokoić jednak może w tej liczbie fakt, że 11% badanych pracuje dodatkowo ponad 16 godzin w tygodniu – czyli dwie godziny dziennie.

Ile to kosztuje pracowników?

W skali globalnej pracownicy spędzający dodatkowy, niewliczany do wynagrodzenia czas w pracy, deklarują wyższy poziom stresu, niższą efektywność oraz większą chęć zmiany zatrudnienia. Zdaniem ekspertów z ADP, organizacje nie mogą opierać swojej wydajności na poświęceniu pracowników – zamiast tego powinny skupić się na wdrożeniu zrównoważonego modelu, łączącego cele biznesowe z dbałością o pracowników.

Wyzwania dla pracodawców

Dla pracodawców kluczowym wyzwaniem jest stworzenie środowiska, w którym wysoka efektywność wynika z mądrej organizacji pracy, jasnych priorytetów i właściwych zasobów, a nie z kultury ciągłej dostępności czy presji na zostawanie po godzinach w imię zaangażowania – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska. – Dane z naszego nowego raportu pokazują, że wielu organizacjom to się udaje. Sięgając wstecz, nastąpił progres. W 2021 roku co najmniej sześć dodatkowych godzin tygodniowo dotyczyło aż 36% polskich pracowników. W wielu firmach udało się przynajmniej ograniczyć to zjawisko. Nadal jednak nieodpłatna praca w części przypadków wymyka się statystykom i nie jest liczona. Jeśli organizacje nie widzą, w jakich okolicznościach pracownicy siedzą po godzinach, pojawia się problem z identyfikacją źródeł przeciążenia, niedoborów kadrowych czy błędów procesowych. Precyzyjne planowanie, wspierane dokładnymi danymi o czasie pracy, to początek bardziej zrównoważonych warunków zatrudnienia. I to właśnie pokazuje wartość zbierania danych przez HR i ich dalszej integracji w jednym firmowym ekosystemie oraz bardziej złożonej analizy.

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Kto pracuje po godzinach?

Jesteś młodym kierownikiem? Zostaniesz po godzinach. Na świecie darmowe nadgodziny są domeną kadry zarządzającej. Co najmniej sześć niepłatnych godzin tygodniowo wyrabia aż 50% kadry kierowniczej i 49% wyższych menedżerów (w kategorii szeregowych pracowników to 26%). Z kolei 16 i więcej niepłatnych godzin w tygodniu deklaruje 20% menedżerów. Ten trend jest obserwowany także w Polsce. Problem nie omija jednak młodszych roczników. W kohorcie 18-26 lat dodatkowe sześć godzin tygodniowo wyrabia 42% pracowników. To najwięcej spośród wszystkich grup wiekowych. W przedziale 27–39 lat odsetek ten wynosi 41%, a wśród osób w wieku 40–54 lat – 38%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najwięcej darmowej pracy w średnich firmach

W realiach polskich nieodpłatna praca najczęściej występuje w sektorze średnich przedsiębiorstw (od 250 do tysiąca pracowników). Więcej niż co trzeci tam zatrudniony (36%) deklaruje dodatkową pracę wymiarze ponad sześciu godzin tygodniowo. W dalszej kolejności plasują się pracownicy mniejszych firm (do 249 osób), gdzie dotyczy to 31% badanych. Najrzadziej zdarza się to w firmach liczących powyżej tysiąca osób (25%). Problem dotyka po równo pracowników umysłowych i wykwalifikowanych pracowników fizycznych (po 35%), a najrzadziej pracowników wykonujących proste, powtarzalne prace (19%). Jeśli jednak spojrzymy na tych, którzy pracują najwięcej – czyli co najmniej 16 godzin ponad tygodniowy wymiar pracy – okazuje się, że najczęściej dotyczy to menedżerów najwyższego szczebla (19%), pracowników umysłowych (14%) i osób w wieku 40-54 lata (13%). Wyniki te pokazują, jak ważne jest zrozumienie, w jakich obszarach organizacji koncentruje się darmowa praca.

Z jednej strony rośnie liczba firm, które pilnują czasu pracy i skrupulatnie rozliczają nadgodziny. Równowaga między pracą a odpoczynkiem w wielu przypadkach nie jest pustym hasłem. Z drugiej, w porównaniu do szczytu pandemii w 2021 roku wzrosła w Polsce liczba osób, które pracują najwięcej – mówi Anna Barbachowska. – Pytanie, czy firmy mylą długi czas pracy z wyższą wydajnością, czy źródła tego są inne. Nasze ustalenia sugerują, że gdy praca nieodpłatna staje się rutyną, może to prowadzić do ukrytych kosztów w postaci wzrostu stresu, niższej postrzeganej produktywności i większego ryzyka rotacji.

O metodologii raportu "People at work 2026": Raport „People at Work 2026” zawiera wyniki badania ilościowego przeprowadzonego przez ADP Research w ramach corocznego Global Workforce Survey, w którym wzięło udział ponad 39 tys. pracujących dorosłych na 36 rynkach. Celem badania było poznanie nastrojów pracowników na świecie i przeanalizowanie, jak radzą sobie oni ze złożonością zmieniającego się świata. Raport przedstawia dane dotyczące nastrojów pracowników, przefiltrowane według regionu geograficznego, rodzaju pracy i innych aspektów, stanowiąc precyzyjny i szczegółowy obraz globalnego świata pracy. Wyniki który może być wykorzystany do lepszego zrozumienia ich zasobów i stymulowania rozwoju poprzez podejmowanie decyzji dotyczących talentów w oparciu o dane.

W Global Workforce Survey zebrano odpowiedzi w okresie od 21 lipca do 4 sierpnia 2025 r. z losowej próby, podzielonej według wieku i płci, aby umożliwić regionalne i rynkowe porównanie nastrojów pracowników. Respondenci pochodzili z różnych branż, mieli różne wykształcenie, wykonywali pracę stacjonarną i zdalną, prezentowali różne stopnie zaawansowania i różne zestawy kompetencji. Rekrutowali się zarówno spośród stanowisk kierowniczych, jak i indywidualnych, z organizacji różnej wielkości.

Źródło: ADP Polska

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Powiązane
Listopad 2026: dni wolne od pracy i godziny pracy
Listopad 2026: dni wolne od pracy i godziny pracy
Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych. Co z dodatkiem do wynagrodzenia?
Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych. Co z dodatkiem do wynagrodzenia?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności a praca w godzinach nadliczbowych
Umiarkowany stopień niepełnosprawności a praca w godzinach nadliczbowych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowe zasady liczenia stażu to lepsza sytuacja osób pracujących poza etatem. Co powinny wpisywać w CV?
30 paź 2026

Nowe zasady liczenia stażu pracy to zdecydowanie lepsza sytuacja osób pracujących poza etatem czyli freelancerów. Osoby dotychczas pracujące na zleceniach czy prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na dodatkowe uprawnienia pracownicze. Co powinny wpisywać w CV, aby zostały zauważone, a ich doświadczenie docenione?
Co najmniej 6 nadgodzin tygodniowo, za które pracodawcy nie płacą. Niewidzialna praca, która kosztuje tylko pracownika
30 paź 2026

Na świecie i w Polsce również pracujemy co najmniej 6 godzin tygodniowo po godzinach, za co pracodawcy nie płacą. To tzw. niewidzialna praca w nadgodzinach, która kosztuje tylko pracownika. Jakie wyzwania stoją po stronie podmiotów zatrudniających?
Ta sama praca, inna pensja. Gdzie w Polsce opłaca się pracować na produkcji?
29 paź 2026

Nie tylko kwalifikacje decydują o wysokości wynagrodzenia. Na stanowiskach produkcyjnych często jest to również lokalizacja. Przykładowo, kierownik zmiany w Poznaniu może zarobić 9100-11200 zł brutto, a w Gnieźnie 7900-9000 zł brutto.
Dzień wolny od pracy na pogrzeb. Czy śmierć teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?
29 paź 2026

Śmierć bliskiej osoby to okoliczność, która daje prawo do urlopu. Właściwie jest to zwolnienie od pracy z tytułu zgonu i pogrzebu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego od pracy? Pobierz i wydrukuj wzór wniosku o urlop okolicznościowy.

REKLAMA

Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. Boją się zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia
29 paź 2026

Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. To zjawisko zwane jest prezenteizmem czyli wykonywaniem obowiązków zawodowych pomimo stanu, który wymaga odpoczynku. Boją się przede wszystkim zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia. Co zmieniłoby ich podejście do wypoczynku w czasie niezdolności do pracy?
Czy kandydat musi informować pracodawcę o swojej chorobie? Fakty i mity dotyczące procesu rekrutacji
29 paź 2026

Rozmowa kwalifikacyjna to okazja, by zaprezentować swoje doświadczenie i umiejętności. Co jednak, jeśli zamiast pytań o kompetencje pojawiają się te dotyczące stanu zdrowia, niepełnosprawności czy wcześniejszych zwolnień lekarskich? Wielu kandydatów zastanawia się, czy musi ujawniać takie informacje, obawiając się, że odmowa odpowiedzi przekreśli ich szanse na zatrudnienie. Tymczasem przepisy jasno określają granice pytań rekrutacyjnych. Wyjaśniamy, czego pracodawca może wymagać, a które kwestie powinny pozostać prywatną sprawą kandydata.
IV Kongres Inclu(vi)sion - (Od)blokowany potencjał i III Wirtualne Targi Pracy już 3 grudnia 2026 r.
29 paź 2026

Jak uwalniać potencjał jednostek, zespołów i organizacji? Będzie to tematem IV Kongresu Inclu(vi)sion oraz III Wirtualnych Targów Pracy. Wydarzenie odbędzie się w formule online 3 grudnia 2026 roku, w godzinach 11:00–16:00, pod hasłem „(Od)blokowany potencjał”.
AI większym zagrożeniem dla przyszłości zawodowej niż inflacja i koszty życia. Młodzi pracownicy korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy
29 paź 2026

Dla polskich młodych pracowników AI jest większym zagrożeniem dla ich przyszłości zawodowej niż inflacja, koszty życia czy sytuacja geopolityczna. Polacy bardziej niż inni Europejczycy obawiają się wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. Co więcej, zatrudnieni często korzystają z AI poza formalnymi procedurami firmy. Czy zmieniają ścieżki kariery przez AI?

REKLAMA

Czy można zachować CV kandydata na potrzeby kolejnych rekrutacji?
29 paź 2026

Osoba starająca się o pracę przedstawiając się w czasie rekrutacji przekazuje potencjalnemu pracodawcy szereg danych osobowych. I choć zależy jej na tym, by znaleźć pracę, powinna zwracać szczególną uwagę na to, w jakim celu i na jak długo udostępnia swoje dane.
Pracownicy oszukiwani przez AI: dochodzimy do momentu, kiedy możliwe jest nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta
28 paź 2026

Pracownicy oszukiwani są przez AI. Problemem są trudności wykrywania deepfake'ów. Dochodzimy do takiego momentu w rozwoju technologicznym, kiedy możliwe staje się nawet sklonowanie głosu i wyglądu współpracownika lub kontrahenta.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA