Zmiana czasu na zimowy w październiku 2026 r. wpływa na czas pracy

Kiedy w październiku 2026 r. jest zmiana czasu na zimowy? O której godzinie przestawiamy zegarki? To stała zasada, która dotyczy każdego roku. Zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy. Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia?

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Zmiana czasu na zimowy

Dlaczego zmienia się czas na zimowy? Zaczęło się od zmian czasu na letni w celu dostosowania życia ludzkiego do jak najefektywniejszego wykorzystania światła słonecznego - pora snu w porze nocnej i pora aktywności fizycznej w porze dziennej. Miało to prowadzić do oszczędności energii elektrycznej. Po angielsku czas letni to DST czyli Daylight Saving Time. Z tych samych przyczyn jesienią wraca się do czasu standardowego, środkowoeuropejskiego, czyli tzw. zimowego. Dni stają się krótsze i chodzi o to, by wydłużyć czas, kiedy nie trzeba zapalać światła wieczorem.

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Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2026 roku?

Zmiana czasu z letniego na zimowy zawsze następuje jesienią - to każdego roku ostatnia niedziela października. W 2026 roku zmiany czasu na zimowy dokonuje się więc 25 października, a dokładnie w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października.

O której godzinie przestawiamy zegarki?

O której godzinie przestawia się zegarki w noc zmiany czasu? W październiku czas przestawia się do tyłu czyli wskazówki zegara cofa się z godz. 3:00 na godz. 2:00 w nocy. W świetle § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 czas letni środkowoeuropejski odwołuje się dnia 25 października 2026 roku o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)). Następnie w ust. 2 i 3 czytamy:

„2. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.”

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Zmiana czasu na zimowy - śpimy krócej czy dłużej?

W nocy zmiany czasu na zimowy śpimy krócej czy dłużej? Zmiana czasu na zimowy oznacza, że śpimy dłużej o jedną godzinę. Jest to tzw. dodatkowa godzina snu.

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Zmiana czasu na zimowy a praca w nocy z 24 na 25 października 2026 r.

Zmiana czasu z letniego na zimowy to pole do wątpliwości dla pracowników wykonujących pracę nocą w weekendy. Czy cofając wskazówki zegara z 3:00 na 2:00 w nocy, powstają nadgodziny? Jak należy rekompensować pracownikowi tę dodatkową godzinę pracy? Sytuacja ta dotyczy tylko pracowników wykonujących swoją pracę w porze nocnej. Zgodnie z ogólną zasadą prawa pracy, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną, a więc powinien otrzymać również pieniądze za tę dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu.

Jeśli pracownik w tej dobie pracowniczej wykonuje pracę przez 12 godzin, 16 godzin lub 24 godziny i wskutek zmiany czasu dochodzi mu dodatkowa godzina pracy, świadczy pracę w godzinach nadliczbowych. Odpowiednio za 13, 17 i 25 godzin pracy wypłaca się mu normalne wynagrodzenie oraz odpowiednio za 13.,17. i 25. godzinę pracy otrzymuje dodatek lub czas wolny. Natomiast gdy dochodzi do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty 100% dodatku do wynagrodzenia. Wyjątkiem jest udzielenie za te nadgodziny czasu wolnego.

Co więcej, takiemu pracownikowi należy się dodatek za pracę w nocy za każdą przepracowaną godzinę. Jeśli normalnie pracuje w nocy 8 godzin, czy w nocy z 24 na 25 października 2026 r. otrzyma dodatek nocny za 9 godzin pracy? Nie, ponieważ pora nocna obejmuje tylko 8 godzin i tylko za ten czas należy się dodatek. Każdy pracodawca powinien doprecyzować w regulaminie pracy, które 8 godzin w przedziale 21:00-7:00 stanowią w jego zakładzie pracy porę nocną.