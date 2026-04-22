REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?

Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 15:24
Emilia Panufnik
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.

Boże Ciało 2026 - data

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich w Polsce. To święto ruchome, co znaczy, że każdego roku wypada w innym dniu kalendarza, ale zawsze jest to czwartek. Corocznie wylicza się je na czwartek przypadający po święcie Trójcy Świętej (31 maja 2026 r.). Święto Bożego Ciała przypada więc na 60 dni po Wielkanocy. W 2026 roku Boże Ciało wypada na początku miesiąca - 4 czerwca. Obchodzi się je ku czci obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Wiąże się z procesjami ulicznymi do 4 stacji zgodnie z liczbą Ewangelii.

REKLAMA

REKLAMA

Boże Ciało 2026 - kalendarz

Shutterstock

Ważne

Data Bożego Ciała to 4 czerwca 2026 r.

Boże Ciało 2026 – czy jest wolne od pracy?

Czy Boże Ciało jest wolne od pracy? Tak, dzień ten wylicza ustawa o dniach wolnych od pracy jako jedno z 14 świąt. Oto wszystkie dni ustawowo wolne od pracy:

  • wszystkie niedziele roku
  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  • pierwszy dzień Wielkanocy
  • drugi dzień Wielkanocy
  • 1 maja – Święto Pracy
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • Zielone Świątki
  • Boże Ciało (4 czerwca 2026 r.)
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Święto Bożego Ciała zawsze wypada w czwartek. Co roku więc należy zawnioskować o jeden dzień urlopu wypoczynkowego na piątek. Wówczas można cieszyć się 4-dniowym, długim weekendem czerwcowym. W przypadku zaplanowania wyjazdu, warto wcześniej złożyć wniosek urlopowy. To bardzo oblegany przez pracowników termin urlopowy. Jeśli będzie w tym czasie zbyt mało pracowników w firmie, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia normalnego toku pracy może odmówić urlopu w tym dniu.

Czy trzeba iść do kościoła?

Długi weekend czerwcowy to zaraz po majówce najpopularniejszy długi weekend w roku. Pogoda zwykle sprzyja wyjazdom i pracownicy chętnie z niej korzystają. Czy 4 czerwca 2026 r. trzeba iść do kościoła? Boże Ciało to święto nakazane, dlatego trzeba pojawić się na mszy świętej.

REKLAMA

Zobacz również:
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
Jak skutecznie zawalczyć o podwyżkę?
22 kwi 2026

Każdy z nas chciałby godziwie zarabiać. Jednak co oznacza owa: "godziwość". Dla pracownika godziwość może być zgoła czymś innym niż dla pracodawcy. Dla jednej osoby godziwe będzie minimalne wynagrodzenie a dla drugiej już nie 4800 zł a 8000 zł. Sprawa jest bardzo indywidualna i zależna od stanowiska, kwalifikacji, doświadczenia, stażu pracy i wielu innych czynników. To ważny aspekt, bo najnowsze badania pokazują, że samoocena 3 na 4 Polaków zależy od wysokości wynagrodzenia. Jak zatem skutecznie zawalczyć o podwyżkę? Szczególnie w dobie zbliżającego się terminu implementacji dyrektywy o jawności płac.
Jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom? Firmy przestały traktować AI tylko jak nowinkę [WYWIAD]
22 kwi 2026

Wdrażanie sztucznej inteligencji to dziś nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim transformacji ról zawodowych i zarządzania ryzykiem prawnym. O tym, jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom, rozmawiamy z Moniką Droździak, Supply Chain & Logistic Director w Sodexo Polska, w oparciu o raport „Gotowość na AI 2026".

REKLAMA

Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
22 kwi 2026

Wielu zastanawia się czy zgodne z prawem jest zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego? Czy narusza to zasady współżycia społecznego i jest nadużyciem prawa podmiotowego? Rzeczywiście sprawa może wydawać się kontrowersyjna, ale judykatura wypowiada się dość jasno. Generalnie, ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne. W tym kontekście mówi się o nadmiernym uprzywilejowaniu płacowym pracownika. Ale co w takim razie z zasadą swobody umów? Temat jest niezwykle wielowątkowy.

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA [Rozporządzenie]
21 kwi 2026

Nowe wzory aż 23 dokumentów ZUS zaczynają obowiązywać od 30 kwietnia i 1 maja 2026 r., np. np. DRA, ZSWA, ZWUA, RCA. Rozporządzenie określa aktualne formularze w załącznikach. Czy w terminach kwietniowych i majowych składa się dokumenty według nowych wzorów?
Niesamowite, ilu pracowników nie otrzymuje wypłaty w terminie. Co można z tym zrobić?
21 kwi 2026

To niesamowite, że aż około 80% Polaków nie zawsze otrzymuje wynagrodzenia za pracę w terminie. Okazuje się, że najczęściej opóźnienia w wypłacie pensji występują w małych firmach. Co można z tym zrobić?
Co się dzieje w sprawie szybszego zatrudniania cudzoziemców? Pracodawcy mają problem z interpretacją nowych przepisów
22 kwi 2026

Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców w Polsce dotyczy tylko wybranych firm. Fast trucki za granicą mają na celu ułatwienie pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Czy Polska pójdzie za przykładem Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii? Co się dzieje w sprawie szybszego zatrudniania cudzoziemców? Pracodawcy mają problem z interpretacją nowych przepisów. Oto najnowsze informacje.

REKLAMA

Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
21 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej.
1 lipca wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
22 kwi 2026

W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA