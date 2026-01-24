Czy niedziela 25 stycznia jest handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 r.
Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Czy 25 stycznia jest niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.
- Kiedy jest niedziela handlowa?
- Niedziela handlowa 2026 - kalendarz
- Niedziele handlowe w 2026 roku
- Zakaz handlu a niedziela handlowa
Kiedy jest niedziela handlowa?
W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:
- ostatnia niedziela stycznia,
- ostatnia niedziela kwietnia,
- ostatnia niedziela czerwca,
- ostatnia niedziela sierpnia,
- niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
- trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.
Niedziela handlowa 2026 - kalendarz
Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?
Niedziele handlowe w 2026 roku
Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:
- 25 stycznia 2026
- 29 marca 2026
- 26 kwietnia 2026
- 29 czerwca 2026
- 30 sierpnia 2026
- 7 grudnia 2026
- 13 grudnia 2026
- 20 grudnia 2026
Zakaz handlu a niedziela handlowa
Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)
