Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Czy niedziela 25 stycznia jest handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 r.

Czy niedziela 25 stycznia jest handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 r.

24 stycznia 2026, 08:28
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
niedziela handlowa 2026 styczeń kalendarz
Czy niedziela 25 stycznia jest handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku
Shutterstock

Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Czy 25 stycznia jest niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

Kiedy jest niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

  • ostatnia niedziela stycznia,
  • ostatnia niedziela kwietnia,
  • ostatnia niedziela czerwca,
  • ostatnia niedziela sierpnia,
  • niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
  • trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

    Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.

Polecamy: Kalendarz 2026

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?

niedziela handlowa 2026 kalendarz

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Shutterstock

Polecamy: Kalendarz 2026

Niedziele handlowe w 2026 roku

Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. 25 stycznia 2026
  2. 29 marca 2026
  3. 26 kwietnia 2026
  4. 29 czerwca 2026
  5. 30 sierpnia 2026
  6. 7 grudnia 2026
  7. 13 grudnia 2026
  8. 20 grudnia 2026

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)

