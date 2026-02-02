REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Czy 8 luty to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku

Czy 8 luty to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 11:52
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
niedziela handlowa 2026 luty kalendarz
Czy 8 luty to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Czy 8 luty to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

Kiedy jest niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
  • ostatnia niedziela stycznia,
  • ostatnia niedziela kwietnia,
  • ostatnia niedziela czerwca,
  • ostatnia niedziela sierpnia,
  • niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
  • trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
    Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.

Polecamy: Kalendarz 2026

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?

niedziela handlowa 2026 kalendarz

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Shutterstock

Polecamy: Kodeks pracy 2026

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Niedziele handlowe w 2026 roku

Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. 25 stycznia 2026
  2. 29 marca 2026
  3. 26 kwietnia 2026
  4. 29 czerwca 2026
  5. 30 sierpnia 2026
  6. 7 grudnia 2026
  7. 13 grudnia 2026
  8. 20 grudnia 2026

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)

Powiązane
Niedziela handlowa 2025: czy 7 grudnia jest niedziela handlowa [Kalendarz]
Niedziela handlowa 2025: czy 7 grudnia jest niedziela handlowa [Kalendarz]
Zmiany w prawie pracy 2025 r.: wymiar czasu pracy, sygnaliści, dodatkowa niedziela handlowa, urlopy dla rodziców. Czy to wszystko? Nie. Co jeszcze się zmieni
Zmiany w prawie pracy 2025 r.: wymiar czasu pracy, sygnaliści, dodatkowa niedziela handlowa, urlopy dla rodziców. Czy to wszystko? Nie. Co jeszcze się zmieni
Zakaz handlu w niedziele: Czy będzie trzecia niedziela handlowa w grudniu? Jest zapowiedź złożenia poprawki w Senacie
Zakaz handlu w niedziele: Czy będzie trzecia niedziela handlowa w grudniu? Jest zapowiedź złożenia poprawki w Senacie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Co w lutym na rynku pracy? Rekordowy styczeń: liczba aplikacji kandydatów wzrosła o 1/3
02 lut 2026

Styczeń 2026 roku przyniósł rekordową aktywność kandydatów na polskim rynku pracy. Na portalach justjoin.it oraz rocketjobs.pl odnotowano historycznie najwięcej aplikacji – o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane odzwierciedlają narastającą presję na rynku pracy i rosnącą determinację osób poszukujących zatrudnienia.
Nowe wynagrodzenie minimalne 2026 wpływa na PPK. Jak działa na dopłatę roczną?
30 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Dla uczestnika PPK oznacza to podwyższenie kwoty wpłat, która umożliwi mu otrzymanie dopłaty rocznej, oraz limitu uprawniającego do skorzystania z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK.
Niesprawiedliwie wynagradzany pracownik może żądać zadośćuczynienia i wyrównania wynagrodzenia. Co zmieniła dyrektywa płacowa [WYWIAD]
30 sty 2026

Niesprawiedliwie wynagradzany pracownik może żądać wyrównania wynagrodzenia i zadośćuczynienia. Co zmieniła dyrektywa płacowa? Czy poznamy wynagrodzenia kolegów i koleżanek z pracy? Co zmienia się w zasadach przyznawania podwyżek? Na nasze pytania odpowiada dyrektorka HR w ADP Polska, Anna Barbachowska.
Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi
30 sty 2026

Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje, że rośnie udział ojców korzystających z zasiłku macierzyńskiego, szczególnie w ramach urlopu rodzicielskiego. Rozwiązania wprowadzono w Polsce w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy work-life balance.

REKLAMA

Emerytura z urzędu i słynny art. 24a ustawy o FUS. Kiedy, dla kogo i dlaczego?
30 sty 2026

Już od dawna w polskim systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje ważna zasada: emerytura może zostać przyznana automatycznie, bez składania wniosku. Reguluje to art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Oto najważniejsze informacje w pigułce.
Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Kto może je otrzymać? Kiedy mija termin składania wniosków o dodatek urlopowy?
29 sty 2026

Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego (świadczenia urlopowego). Jest to dobrowolne wsparcie finansowe dla osób, które decydują się na dłuższy wypoczynek. Oto szczegóły.
Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]
29 sty 2026

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – ile wynosi w poszczególnych miesiącach? Tabela przedstawia wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który jest uzależniony od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy można stosować ryczałt?
Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
29 sty 2026

Rekordowy wzrost skarg do PIP w 2025 r. To efekt planowanej reformy Inspekcji. Liczba zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła najbardziej od lat, czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Liczba skarg nie przełożyła się jednak na liczbę kontroli.

REKLAMA

Do 4 marca 2027 r. Ukraińcy pod specjalną ochroną. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców
02 lut 2026

Zgodnie z ustawą o wygaszaniu specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy specjalna, tymczasowa ochrona potrwa tylko do 4 marca 2027 r. Później przechodzimy na rozwiązanie systemowe. Będą równe zasady dla wszystkich cudzoziemców. Ustawa wchodzi w życie już 5 marca 2026 r.
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
31 sty 2026

Celem świadczenia wychowawczego jest pomoc w opiece nad dzieckiem i zaspokojeniu jego potrzeb. Jest 800+ i teoretycznie te środki mają poprawić sytuację materialną rodziców, jednak w praktyce okazuje się, że część pieniędzy często wydaje się nie na dzieci, a na potrzeby czy zachcianki rodziców. Nie chcemy obrażać nikogo, to surowa prawda o trybie życia wielu rodzin. Czy taki sposób wydatkowania może doprowadzić do zmiany w formie wypłaty, np. na bony zamiast gotówki? Już teraz czytelnicy dyskutują na ten temat. Wielu sugeruje, by znacznie lepszym rozwiązaniem było przeznaczenie tych funduszy na konkretne potrzeby dzieci, jak korepetycje czy lekcje hobby. Pojawiają się jednak głosy przypominające, że dawniej dzieci nie otrzymywały 800-plus, a rodzice byli w stanie w trudniejszych czasach sobie poradzić finansowo.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA