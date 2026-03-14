Czas pracy » Czy 15 marca to niedziela handlowa? Wszystkie niedziele handlowe w 2026 roku

Czy 15 marca to niedziela handlowa? Wszystkie niedziele handlowe w 2026 roku

14 marca 2026, 21:10
Emilia Panufnik
Czy 15 marca to niedziela handlowa? Wszystkie niedziele handlowe w 2026 roku
Czy 15 marca to niedziela handlowa? Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

Kiedy jest niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

  • ostatnia niedziela stycznia,
  • ostatnia niedziela kwietnia,
  • ostatnia niedziela czerwca,
  • ostatnia niedziela sierpnia,
  • niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
  • trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
    Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Niedziele handlowe w 2026 roku

Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

  1. 25 stycznia 2026
  2. 29 marca 2026
  3. 26 kwietnia 2026
  4. 29 czerwca 2026
  5. 30 sierpnia 2026
  6. 7 grudnia 2026
  7. 13 grudnia 2026
  8. 20 grudnia 2026

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)

Kadry
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
13 mar 2026

Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.
Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.

13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? [Terminy]
12 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
12 mar 2026

Osoby w wieku przedemerytalnym starają się oszczędzać dodatkowe pieniądze na czas emerytury. Odkładana kwota zależy od zarobków. Sprawdź, gdzie osoby 50+ trzymają swoje oszczędności.

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
12 mar 2026

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.
Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
12 mar 2026

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?
