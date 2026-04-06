REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Czy 12 kwietnia to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku

Czy 12 kwietnia to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 kwietnia 2026, 23:17
Emilia Panufnik
niedziela handlowa 2026 kwiecień kalendarz
Czy 12 kwietnia to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy 12 kwietnia to niedziela handlowa? Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

Kiedy jest niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
  • ostatnia niedziela stycznia,
  • ostatnia niedziela kwietnia,
  • ostatnia niedziela czerwca,
  • ostatnia niedziela sierpnia,
  • niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
  • trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
    Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?

Shutterstock

REKLAMA

Niedziele handlowe w 2026 roku

Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. 25 stycznia 2026
  2. 29 marca 2026
  3. 26 kwietnia 2026
  4. 29 czerwca 2026
  5. 30 sierpnia 2026
  6. 7 grudnia 2026
  7. 13 grudnia 2026
  8. 20 grudnia 2026

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Kadry
Tydzień po Wielkanocy - nowe święto. Czy za niedzielę 12.04.2026 będzie dodatkowy dzień wolny od pracy i kolejny długi weekend
06 kwi 2026

Nowe święto państwowe stało się faktem, bo prezydent podpisał ustawę, która je wprowadza. 12 kwietnia od 2026 roku będzie Dniem Inwalidy Wojennego. A skoro święto państwowe, to czy kolejny i dodatkowy dzień wolny od pracy. W przyszłości, bo w tym roku 12 kwietnia to niedziela.
Praca w Wielkanoc 2026. Jakie dodatki i co z pracą osób różnych wyznań?
02 kwi 2026

Podpowiadamy jakie są zasady otrzymywania dodatków, rekompensat czy udzielania dni wolnych za pracę w Wielkanoc 2026. Rozważamy też jak wygląda sytuacja zawodowa osób, z różnych wyznań, które nie świętują Świąt Wielkanocnych - czy muszą iść do pracy, a może mają wolne?
Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i lista przywilejów
04 kwi 2026

Kod 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza taki symbol? Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe przywileje? Jaką pomoc z PFRON i MOPS można uzyskać w 2026 r.? Kto ma szansę na kartę parkingową? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Nowa usługa ZUS? Potwierdzanie autentyczności zaświadczenia o okresach ubezpieczenia
01 kwi 2026

Przepisy umożliwiające wliczanie do staży pracy innych okresów niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obowiązują od początku roku. ZUS jest zasypywany wnioskami o zaświadczenia potwierdzające okresy ubezpieczenia wliczane do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie zus.pl informację o uruchomieniu usługi pozwalającej zweryfikować autentyczność takich zaświadczeń.

REKLAMA

PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
01 kwi 2026

Rusza nabór wniosków o nowe wsparcie mieszkaniowe w programie „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) – dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski będzie można składać już od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. Taka pomoc jest ważna, bo rozwiązuje kilka realnych barier, które dla wielu OzN są „blokadą startu” w dorosłość i pracę. Poniżej podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są warunki programu.
Czym będzie mobbing i dyskryminacja? Zmiana Kodeksu pracy w toku
31 mar 2026

Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy dotyczące skuteczniejszej ochrony pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy mają wdrożyć prostszą i bardziej transparentną definicję mobbingu, ujednolicają formy nękania, wprowadzają tzw. "model racjonalnej ofiary", zgodnie z którym ocena zachowania będzie dokonywana nie tylko z perspektywy subiektywnych odczuć pracownika, lecz także przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności sprawy. Podwyższeniu ulegnie minimalne zadośćuczynienie za mobbing i wprowadzona zostanie lepsza ochrona przed działaniami odwetowymi. Miało miejsce już I czytanie w Sejmie - czas na kolejny ruch.
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.
Kwiecień 2026 - kalendarz do druku
30 mar 2026

Pobierz kalendarz kwietnia 2026 roku do druku z miejscem na notatki. Kwiecień 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy i jedna niedziela handlowa. Jakie inne ważne dni występują w tym miesiącu?

REKLAMA

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd
30 mar 2026

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd. Dlaczego pracodawcy powinni zmienić swoją politykę w tym zakresie?
Czy w Wielki Piątek się pracuje w Polsce? Posłowie zdecydowali co z 3 kwietnia 2026
31 mar 2026

Wielki Piątek co roku wywołuje to samo pytanie. Trzeba iść do pracy, czy jednak pojawi się dodatkowy dzień wolny? W 2026 roku Wielki Piątek wypada 3 kwietnia. Temat wrócił do Sejmu. Jak zakończyły się obrady? Jest szansa na wolne w Wielki Piątek 2026?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA