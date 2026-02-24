REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Czy 1 marca to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku

Czy 1 marca to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 08:26
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
niedziela handlowa 2026 marzec kalendarz
Czy 1 marca to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Czy 1 marca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

Kiedy jest niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
  • ostatnia niedziela stycznia,
  • ostatnia niedziela kwietnia,
  • ostatnia niedziela czerwca,
  • ostatnia niedziela sierpnia,
  • niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
  • trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
    Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.

Polecamy: Personel i Zarządzanie (miesięcznik) – abonament

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?

niedziela handlowa 2026 kalendarz

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Shutterstock

Polecamy: Kodeks pracy 2026

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Niedziele handlowe w 2026 roku

Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. 25 stycznia 2026
  2. 29 marca 2026
  3. 26 kwietnia 2026
  4. 29 czerwca 2026
  5. 30 sierpnia 2026
  6. 7 grudnia 2026
  7. 13 grudnia 2026
  8. 20 grudnia 2026

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)

Powiązane
Niedziela handlowa 2025: czy 7 grudnia jest niedziela handlowa [Kalendarz]
Niedziela handlowa 2025: czy 7 grudnia jest niedziela handlowa [Kalendarz]
Zmiany w prawie pracy 2025 r.: wymiar czasu pracy, sygnaliści, dodatkowa niedziela handlowa, urlopy dla rodziców. Czy to wszystko? Nie. Co jeszcze się zmieni
Zmiany w prawie pracy 2025 r.: wymiar czasu pracy, sygnaliści, dodatkowa niedziela handlowa, urlopy dla rodziców. Czy to wszystko? Nie. Co jeszcze się zmieni
Zakaz handlu w niedziele: Czy będzie trzecia niedziela handlowa w grudniu? Jest zapowiedź złożenia poprawki w Senacie
Zakaz handlu w niedziele: Czy będzie trzecia niedziela handlowa w grudniu? Jest zapowiedź złożenia poprawki w Senacie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]
24 lut 2026

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK są co do zasady wolne od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku istnieje tylko w niektórych przypadkach skorzystania przez uczestnika PPK z tych środków. Trzeba uważać na obowiązek rozliczenia podatku przy wypłatach z PPK. Kiedy osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku? Oto przykłady.
Sąd otworzył furtkę do danych, które miały nie być jawne. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy
24 lut 2026

Publiczna instytucja odmówiła ujawnienia dokumentów, powołując się na ochronę prywatności. Sąd miał inne zdanie - i wydał wyrok, który może zmienić zasady dla tysięcy osób współpracujących z państwem i jego instytucjami. Czy Twoje dane też są zagrożone ujawnieniem?
Wpisywać benefity w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie, a w których nie wpływa to na liczbę aplikacji
24 lut 2026

Czy wpisywać benefity pozapłacowe w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie i aplikacje rosną nawet o 56%, a w których nie wpływa to na zgłoszenia kandydatów do pracy. To ważna informacja dla pracodawców i działów HR.
Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno
24 lut 2026

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Okazuje się, że tylko 13,6% wszystkich spółek GPW miało kobiety w zarządzie, a 18,7% w radzie nadzorczej. Liczby te rosną, ale zbyt wolno.

REKLAMA

Co szósty dorosły Polak jest w strachu przed zwolnieniem z pracy [BADANIE]
24 lut 2026

16,5% Polaków boi się, że w tym roku straci pracę. 71,6 nie ma takich obaw. Natomiast 11,9% nie jest pewnych, czy doświadcza tego typu lęków. Tak wynika z najnowszego badania rynkowego. Autorzy raportu podkreślają, że wyniki wskazują na podwyższony, choć nie skrajny, poziom stresu społecznego. Ich zdaniem, większe obawy mogą mieć pracownicy wykonujący zadania rutynowe, administracyjne i powtarzalne, które zaczynają przejmować narzędzia oparte na AI. Większy niepokój może występować w regionach o mniejszej dywersyfikacji rynku pracy.
Dynamiczny odpływ pracowników i nadmiar pracownic na polskim rynku pracy - skutek wojny w Ukrainie
24 lut 2026

Dynamiczny odpływ pracowników był szczególnie zauważalny w budownictwie. Z drugiej strony mieliśmy nadmiar pracownic na polskim rynku pracy. To jedne z najbardziej zauważalnych skutków wojny w Ukrainie. Co działo się w logistyce i budownictwie?
Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.

REKLAMA

Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
23 lut 2026

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?
23 lut 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA