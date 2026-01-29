Czy 1 luty to niedziela handlowa? Kalendarz wszystkich niedziel handlowych w 2026 roku

Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Czy 1 luty to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

Kiedy jest niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

ostatnia niedziela stycznia,

ostatnia niedziela kwietnia,

ostatnia niedziela czerwca,

ostatnia niedziela sierpnia,

niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,

trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?

Niedziele handlowe w 2026 roku

Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

25 stycznia 2026 29 marca 2026 26 kwietnia 2026 29 czerwca 2026 30 sierpnia 2026 7 grudnia 2026 13 grudnia 2026 20 grudnia 2026

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.