REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta? Kiedy jest Wielki Tydzień?

Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta? Kiedy jest Wielki Tydzień?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 11:58
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
wielkanoc 2026 kiedy wypada
Wielkanoc 2026 - kiedy jest Wielki Tydzień? kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Kiedy zaczął się Wielki Post?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Jaka jest data świąt katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy zaczął się Wielki Post, a więc była Środa Popielcowa? Kiedy będzie Wielki Tydzień? Oto kalendarz świąt wielkanocnych w 2026 r.

rozwiń >

Wielkanoc 2026 – kiedy wypada?

Wielkanoc w 2026 roku wypada na początku kwietnia. Pierwszy dzień Wielkanocy to zawsze niedziela. Tym razem będzie to 5 kwietnia. Drugi dzień Wielkanocy to zawsze poniedziałek. W 2026 r. będzie to 6 kwietnia.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

W tym roku Wielkanoc wypada w dniach 5-6 kwietnia 2026 r. (niedziela-poniedziałek).

Dlaczego data Wielkanocy jest każdego roku inna?

O dacie Wielkanocy postanowiono już w Cesarstwie Rzymskim, a dokładnie podczas soboru nicejskiego w 325 roku naszej ery. To zawsze pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Przedział dat świąt wielkanocnych sięga więc od 22 marca do 25 kwietnia.

Kiedy jest Wielki Tydzień? Kalendarium świąt wielkanocnych 2026

To zdecydowanie najważniejsze święto religii chrześcijańskiej. Poprzedza je Triduum Paschalne rozpoczynające się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej 2 kwietnia 2026 r., następnie obchodzi się Wielki Piątek jako Dzień Męki Pańskiej 3 kwietnia 2026 r. i kończy się na Wielkiej Sobocie Liturgii Wigilii Paschalnej 4 kwietnia 2026 r. Wielki Post w 2026 roku rozpoczyna się Środą Popielcową wypadającą 18 lutego.

Środa Popielcowa

18 lutego 2026

Wielki Czwartek

2 kwietnia 2026

Wielki Piątek

3 kwietnia 2026

Wielka Sobota

4 kwietnia 2026

Wielkanoc – pierwszy dzień

5 kwietnia 2026 (niedziela)

Wielkanoc – drugi dzień

6 kwietnia 2026 (poniedziałek)

Wielkanoc – kalendarz 2026

Zgodnie z kalendarzem  najbliższe Święta Wielkanocne przypadają na 5 i 6 kwietnia 2026 roku.

REKLAMA

wielkanoc 2026 kalendarz

Wielkanoc 2026 - kalendarz

Shutterstock

Wielkanoc 2026 – dni wolne od pracy

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy zarówno  pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak i drugi dzień Wielkiej Nocy to dni wolne od pracy.  Oto lista wszystkich 14. świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w niedzielę (tak jak pierwszy dzień Wielkanocy), nie obniża wymiaru czasu pracy o 8 godzin. To znaczy, że pracodawca nie musi oddawać pracownikom innego dnia wolnego od pracy za ten dzień świąteczny. Kodeks pracy stanowi, że tylko święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża czas pracy (art. 130 § 2 KP). Poniedziałek Wielkanocny obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jest to oczywiście dzień wolny od pracy. W związku z tym  w kwietniu jest 21 dni roboczych, a w przeliczeniu na godziny to 168 godzin pracy.

Niedziela handlowa przed Wielkanocą 2026

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i inne dni niedziela występująca bezpośrednio przed Wielkanocą to niedziela handlowa. W tym roku niedziela handlowa przed Wielkanocą wypada 29 marca 2026 r. Kolejne niedziela handlowa będzie na koniec kwietnia – 26 kwietnia 2026 r.

Wielkanoc prawosławna w 2026 roku

Kiedy jest Wielkanoc prawosławna w 2026 roku? Prawosławne święta wielkanocne obchodzone są zazwyczaj później niż katolickie. Różnica w datach wynika z tego, że katolicy korzystają z kalendarza gregoriańskiego, a prawosławni z juliańskiego. Zdarza się, iż data Wielkanocy katolickiej i Wielkanocy prawosławnej pokrywają się ze sobą. Tak było w 2025 roku - Wielkanoc prawosławna wypadała tego samego dnia co katolicka czyli 20 kwietnia 2025 r. W 2026 r. Wielkanoc prawosławna wypada 12 kwietnia.

Ważne

Wielkanoc prawosławna 2026 wypada tydzień po katolickiej - 12 kwietnia.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Powiązane
Miód w diecie i na stołach sprawdza się nie tylko na Wielkanoc. O czym warto pamiętać po świętach
Miód w diecie i na stołach sprawdza się nie tylko na Wielkanoc. O czym warto pamiętać po świętach
Złodzieje nie świętują: zabezpiecz dom czy mieszkanie przed wyjazdem na Wielkanoc. Jadąc uważaj, trwa policyjna akcja: Wielkanoc 2025
Złodzieje nie świętują: zabezpiecz dom czy mieszkanie przed wyjazdem na Wielkanoc. Jadąc uważaj, trwa policyjna akcja: Wielkanoc 2025
Wielkanocne wydatki Polaków a realne potrzeby, czyli słynne: nie jedz bo to na Święta - zjedz bo się zmarnuje. A co piciem? Policja ostrzega, że trwa akcja: Bezpieczna Wielkanoc 2025
Wielkanocne wydatki Polaków a realne potrzeby, czyli słynne: nie jedz bo to na Święta - zjedz bo się zmarnuje. A co piciem? Policja ostrzega, że trwa akcja: Bezpieczna Wielkanoc 2025
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
ZUS walczy z nadużyciami na L4: Ponad milion złotych do zwrotu. Kiedy firmy mogą przeprowadzać własne kontrole?
19 lut 2026

Ponad milion złotych – tyle w ubiegłym roku musieli zwrócić mieszkańcy woj. lubuskiego, którzy niewłaściwie korzystali ze zwolnienia lekarskiego lub otrzymali je mimo braku wskazań medycznych - poinformowała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Agata Muchowska.
Nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców - zielonalinia.gov.pl. Co się zmieniło?
19 lut 2026

Jest nowa wersja portalu dla poszukujących pracy i pracodawców: zielonalinia.gov.pl. Czy zmienił się zakres świadczonych usług? Jak korzystać ze Strefy Użytkownika?
Można samemu pobrać i wydrukować PIT za 2025 r. Kiedy będzie zwrot podatku? Terminy 2026
19 lut 2026

ZUS wysłał już wszystkie PITy za 2025 r. Można samemu pobrać i wydrukować deklarację podatkową. Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku w 2026 r.? Najważniejsze terminy w 2026 r.
Emerytury 2026 netto: waloryzacja [Tabela]
19 lut 2026

Emerytury 2026 netto: waloryzacja [Tabela]. Emerytury 2026 - o ile procent wzrosną świadczenia w marcu po waloryzacji? Kiedy pierwsze wypłaty wyższych emerytur dotrą do emerytów? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2026 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzymuje na rękę po waloryzacji?

REKLAMA

Przeciętne wynagrodzenie w górę. GUS podał dane za styczeń 2026
19 lut 2026

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 roku wyniosło 9002,47 zł, co stanowi wzrost o 6,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 proc. w porównaniu do stycznia 2025 roku.

Pracownikom przestaje się chcieć - nie tylko w Polsce. Jakie są powody, objawy i skutki spadku zaangażowania?
19 lut 2026

Zaangażowanie pracowników w polskich firmach spadło o 3 pkt proc. w porównaniu z 2024 rokiem, do poziomu 63 proc. – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez platformę Enpulse na podstawie badania 100 tys. pracowników. Ma na to wpływ m.in. przeciążenie obowiązkami, przebodźcowanie, ale przede wszystkim brak odpowiedniej komunikacji w organizacjach i krytyczna ocena przywództwa. Zdaniem założycielki Enpulse nie jest to jednorazowy spadek, ale negatywny trend, który może wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Podobny trend obserwowany jest też na całym świecie.
Kontrola zwolnień lekarskich – nowe rozporządzenie wprowadzi nowe dokumenty
19 lut 2026

Kontrola zwolnienia lekarskiego może zostać przeprowadzona przez pracodawcę lub ZUS. Podczas kontroli sprawdza się, czy pracownik nie pracuje lub nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. Resort pracy przygotował nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli.
Co z PFRON w 2026 dla niepełnosprawnych?
19 lut 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia tegoroczną edycję programu „Aktywny samorząd" z budżetem przekraczającym 300 milionów złotych. To ogromnie pieniądze do rozdysponowania na różne formy pomocy (na rzecz konkretnych samorządów, osób z niepełnosprawnościami, przedsiębiorców - pracodawców). Tegoroczna odsłona przynosi kilka istotnych zmian – pojawiły się zupełnie nowe kategorie pomocy, a przy okazji zmodyfikowano zasady finansowania kursów na prawo jazdy (maksymalna kwota dofinansowania do kategorii B wzrosła do 3.200 zł, a pozostałych kategorii - do 4.820 zł.).

REKLAMA

Systemy z elementami AI w ZUS [komunikat z 18 lutego 2026 r.]
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, by sztuczna inteligencja była dla nas szansą na rozwój i pomagała nam w coraz większej liczbie zadań. Budując rozwiązania z elementami sztucznej inteligencji ZUS uwzględni zarządzanie ryzykiem, dba, by modele AI zapewniały bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności, były przejrzyste (wyjaśnialne), odporne na ataki i nadużycia, zgodne z etyką i prawem oraz audytowalne. Kluczowe dla ZUS jest również, by podlegały nadzorowi człowieka i wynikały z rzeczywistych potrzeb Zakładu - rozwiązywały problemy pracowników. Co ważne ZUS podkreśla: wykorzystujemy AI do wspomagania decyzji ludzkich, a nie do automatycznego podejmowania decyzji.
Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienia. Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy
18 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który upraszcza definicję mobbingu, wzmacnia ochronę pracowników przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy i jednocześnie zabezpiecza przed fałszywymi oskarżeniami. Projekt przewiduje także znacząco wyższe rekompensaty dla ofiar mobbingu i trafi teraz do Sejmu.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA