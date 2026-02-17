REKLAMA

Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta? Kiedy jest środa popielcowa i zaczyna się Wielki Post?

Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta? Kiedy jest środa popielcowa i zaczyna się Wielki Post?

17 lutego 2026, 11:51
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
wielkanoc 2026 kiedy wypada
Wielkanoc 2026 - kiedy jest środa popielcowa? kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Kiedy zaczyna się Wielki Post?
Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Jaka jest data świąt katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy zaczyna się Wielki Post, a więc jest Środa Popielcowa? Oto kalendarz świąt wielkanocnych w 2026 r.

Wielkanoc 2026 – kiedy wypada?

Wielkanoc w 2026 roku wypada na początku kwietnia. Pierwszy dzień Wielkanocy to zawsze niedziela. Tym razem będzie to 5 kwietnia. Drugi dzień Wielkanocy to zawsze poniedziałek. W 2026 r. będzie to 6 kwietnia.

Ważne

W tym roku Wielkanoc wypada w dniach 5-6 kwietnia 2026 r. (niedziela-poniedziałek).

Dlaczego data Wielkanocy jest każdego roku inna?

O dacie Wielkanocy postanowiono już w Cesarstwie Rzymskim, a dokładnie podczas soboru nicejskiego w 325 roku naszej ery. To zawsze pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Przedział dat świąt wielkanocnych sięga więc od 22 marca do 25 kwietnia.

Kiedy jest środa popielcowa? Kalendarium świąt wielkanocnych 2026

To zdecydowanie najważniejsze święto religii chrześcijańskiej. Poprzedza je Triduum Paschalne rozpoczynające się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej 2 kwietnia 2026 r., następnie obchodzi się Wielki Piątek jako Dzień Męki Pańskiej 3 kwietnia 2026 r. i kończy się na Wielkiej Sobocie Liturgii Wigilii Paschalnej 4 kwietnia 2026 r. Wielki Post w 2026 roku rozpoczyna się Środą Popielcową wypadającą 18 lutego.

Środa Popielcowa

18 lutego 2026

Wielki Czwartek

2 kwietnia 2026

Wielki Piątek

3 kwietnia 2026

Wielka Sobota

4 kwietnia 2026

Wielkanoc – pierwszy dzień

5 kwietnia 2026 (niedziela)

Wielkanoc – drugi dzień

6 kwietnia 2026 (poniedziałek)

Wielkanoc – kalendarz 2026

Zgodnie z kalendarzem  najbliższe Święta Wielkanocne przypadają na 5 i 6 kwietnia 2026 roku.

wielkanoc 2026 kalendarz

Wielkanoc 2026 - kalendarz

Wielkanoc 2026 – dni wolne od pracy

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy zarówno  pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak i drugi dzień Wielkiej Nocy to dni wolne od pracy.  Oto lista wszystkich 14. świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w niedzielę (tak jak pierwszy dzień Wielkanocy), nie obniża wymiaru czasu pracy o 8 godzin. To znaczy, że pracodawca nie musi oddawać pracownikom innego dnia wolnego od pracy za ten dzień świąteczny. Kodeks pracy stanowi, że tylko święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża czas pracy (art. 130 § 2 KP). Poniedziałek Wielkanocny obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jest to oczywiście dzień wolny od pracy. W związku z tym  w kwietniu jest 21 dni roboczych, a w przeliczeniu na godziny to 168 godzin pracy.

Niedziela handlowa przed Wielkanocą 2026

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i inne dni niedziela występująca bezpośrednio przed Wielkanocą to niedziela handlowa. W tym roku niedziela handlowa przed Wielkanocą wypada 29 marca 2026 r. Kolejne niedziela handlowa będzie na koniec kwietnia – 26 kwietnia 2026 r.

Wielkanoc prawosławna w 2026 roku

Kiedy jest Wielkanoc prawosławna w 2026 roku? Prawosławne święta wielkanocne obchodzone są zazwyczaj później niż katolickie. Różnica w datach wynika z tego, że katolicy korzystają z kalendarza gregoriańskiego, a prawosławni z juliańskiego. Zdarza się, iż data Wielkanocy katolickiej i Wielkanocy prawosławnej pokrywają się ze sobą. Tak było w 2025 roku - Wielkanoc prawosławna wypadała tego samego dnia co katolicka czyli 20 kwietnia 2025 r. W 2026 r. Wielkanoc prawosławna wypada 12 kwietnia.

Ważne

Wielkanoc prawosławna 2026 wypada tydzień po katolickiej - 12 kwietnia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

