REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Godziny pracy 2026: tabela wymiaru czasu pracy. Ile godzin pracy na 3/4 etatu?

Godziny pracy 2026: tabela wymiaru czasu pracy. Ile godzin pracy na 3/4 etatu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2026, 18:28
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Czas pracy 2026, wymiar czasu pracy - tabela do pobrania druku
Godziny pracy 2026. Tabela wymiaru czasu pracy: 1 miesiąc, 3 miesiące, 4 miesiące. Ile jest godzin na pełny etat, a ile na 3/4 etatu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Godziny pracy w 2026 roku: będzie 2008 godzin pracy, a więc 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Jaki jest wymiar czasu pracy we wszystkich miesiącach roku? Ile wynosi 1-miesięczna, 3-miesięczna i 4-miesięczna norma czasu pracy? Oto tabela do pobrania i druku.

Godziny pracy 2026: tabela

Ile jest godzin pracy, dni roboczych i dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach 2026 roku? Oto tabela przedstawiająca czas pracy w 2026 roku:

REKLAMA

REKLAMA

Miesiące 2026 roku

Godziny pracy

Dni robocze

Dni wolne

styczeń 2026

160

20

11

luty 2026

160

20

8

marzec 2026

176

22

9

kwiecień 2026

168

21

9

maj 2026

160

20

11

czerwiec 2026

168

21

9

lipiec 2026

184

23

8

sierpień 2026

160

20

11 (1 za święto wypadające w sobotę)

wrzesień 2026

176

22

8

październik 2026

176

22

9

listopad 2026

160

20

10

grudzień 2026

160

20

11 (1 za święto wypadające w sobotę)

W sumie w 2026 roku jest 2008 godzin pracy, 251 dni roboczych oraz 114 dni wolnych od pracy. Dla porównania w 2025 roku było 2000 godzin pracy, 250 dni roboczych i 115 dni wolnych od pracy.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Zobacz również:

Wymiar czasu pracy 2026: tabela

Poniższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w 2026 r. dla czterech różnych okresów rozliczeniowych:

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

  1. miesięczny okres rozliczeniowy
  2. 3-miesięczny okres rozliczeniowy
  3. 4-miesięczny okres rozliczeniowy
  4. roczny okres rozliczeniowy

2026

Miesięczny wymiar czasu pracy

3-miesięczny wymiar czasu pracy

4-miesięczny wymiar czasu pracy

Roczny wymiar czasu pracy

styczeń

160 godzin

496 godziny

664 godziny

2008 godzin

luty

160 godzin

marzec

176 godzin

kwiecień

168 godzin

496 godzin

maj

160 godzin

672 godziny

czerwiec

168 godzin

lipiec

184 godziny

520 godzin

sierpień

160 godzin

wrzesień

176 godzin

672 godziny

październik

176 godzin

496 godzin

listopad

160 godzin

grudzień

160 godzin

Tabela wymiaru czasu pracy 2026 do pobrania pdf

Tabela wymiaru czasu pracy w 2026 roku do pobrania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czas pracy 2026 - tabela wymiar czasu pracy.docx

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.docx

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.pdf

Czas pracy 2026 tabela wymiar czasu pracy.pdf

Czas pracy w Kodeksie pracy

Definicja czasu pracy znajduje się w art. 128 §1 Kodeksu pracy: Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Natomiast okres rozliczeniowy uregulowano w Art. 129 §1 Kodeksu pracy: Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144. Dodatkowo, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Kodeks pracy reguluje jeszcze tygodniowy czas pracy. Zgodnie z art. 131 §1 Kodeksu pracy tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oczywiście nie dotyczy to pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Jak obliczyć czas pracy?

Na pytanie "jak obliczyć czas pracy" odpowiedz daje art. 130 Kodeksu pracy:

Art. 130.[Obliczanie wymiaru czasu pracy] § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Ile godzin pracy jest w lipcu i sierpniu 2026 roku?

Zgodnie z przedstawioną tabelą w miesiącach wakacyjnych jest łącznie 344 godzin pracy. W Lipcu wymiar czasu pracy wynosi 184 godziny, a w sierpniu 160.

Ile jest godzin pacy w 2026 r. na 3/4 etatu?

W poszczególnych miesiącach 2026 r. liczba godzin pracy na 3/4 etatu przedstawia się następująco: styczeń - 120, luty - 120, marzec - 132, kwiecień - 126, maj - 120, czerwiec - 126, lipiec - 138, sierpień - 120, wrzesień - 132, październik - 132, listopad - 120, grudzień - 120.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Powiązane
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych w Polsce [Wszystkie święta]
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych w Polsce [Wszystkie święta]
Jeszcze w tym roku Polacy dostaną kolejny dzień wolny za święto wypadające w sobotę
Jeszcze w tym roku Polacy dostaną kolejny dzień wolny za święto wypadające w sobotę
Środa 11 listopada kusi, by wziąć 2 dni L4 i mieć 5 dni wolnego. Ostrzeżenie przed tzw. mostkowaniem
Środa 11 listopada kusi, by wziąć 2 dni L4 i mieć 5 dni wolnego. Ostrzeżenie przed tzw. mostkowaniem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Muszę odebrać dziecko z przedszkola lub ze szkoły - czy pracodawca to rozumie? Ponad 6,5 mln pracowników w Polsce opiekuje się dziećmi do 15. roku życia
13 lis 2026

Muszę odebrać dziecko z przedszkola lub ze szkoły - czy pracodawca rozumie rodziców? Z danych GUS wynika, że ponad 6,5 mln pracowników w Polsce opiekuje się dziećmi do 15. roku życia, a nagłe sytuacje wymagające obecności mamy lub taty to konieczność przerwania pracy, nawet najbardziej wymagających projektów.
Ważna granica 6 miesięcy zatrudnienia pracownika tymczasowego. Wówczas pracodawca musi umożliwić wykorzystanie urlopu, także na żądanie
12 lis 2026

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego są odmienne od generalnych reguł prawa pracy. Ważna jest tutaj granica 6 miesięcy zatrudnienia. Od tego momentu pracodawca musi umożliwić wykorzystanie urlopu, także 4 dni na żądanie pracownika. Co pracodawca powinien ustalić z agencją pracy tymczasowej? Kto udziela dni wolnych, a kto wypłaca ekwiwalent?
Zanim przyjdzie PIP. Kim jest społeczny inspektor pracy i jakie ma uprawnienia?
12 lis 2026

Społeczna inspekcja pracy kontroluje przestrzeganie całego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp. Choć podlega zakładowym organizacjom związkowym, a nie pracodawcy, to dzięki stałej obecności w zakładzie społeczny inspektor pracy może wykryć zagrożenia i uchybienia, zanim zrobi to inspektor PIP. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia ma społeczna inspekcja pracy (SIP), czym różni się od Państwowej Inspekcji Pracy i czego pracodawca może od niej oczekiwać.
Karty żywieniowe do 450 zł miesięcznie bez składek ZUS. Jakie warunki musi spełnić pracodawca?
12 lis 2026

Karty żywieniowe do 450 zł miesięcznie na każdego pracownika bez składek ZUS. Kiedy i jakie posiłki dla pracowników zwolnione są ze składek ZUS? Jakie warunki musi spełnić pracodawca? Przedstawione zagadnienie i interpretacje ZUS w tym zakresie tłumaczy ekspert Marcin Stanecki.

REKLAMA

„Tak się nie pracuje!” - rusza kampania i badanie absurdów w pracy oczami pracowników
12 lis 2026

Procedury, które zamiast pomagać komplikują pracę. Spotkania, na których nikt niczego nie ustala. Wielopoziomowe akceptacje prostych decyzji. Odpowiedzialność bez realnego wpływu na rozwiązania. Takie sytuacje mogą wydawać się pojedynczymi problemami, ale w wielu organizacjach stają się codziennością. - Chcę sprawdzić, jak te absurdy wyglądają z perspektywy pracowników, dlaczego wciąż się utrzymują i jakie mają konsekwencje. Z zebranych doświadczeń powstanie Polska Mapa Absurdów w Pracy 2026, czyli raport prezentujący 10 najczęściej wskazywanych zjawisk oraz rekomendacje, czym zastąpić nieskuteczne praktyki”- mówi Magda Maroń, ekspertka HR oraz współczesnej kultury pracy, pomysłodawczyni kampanii.
Tydzień pracy tylko do czwartku czy 26 dni dodatkowego urlopu – jak przepisy nowego kodeksu pracy skrócą czas pracy
12 lis 2026

Jeszcze sześć tygodni potrwa firmowany przez ministerstwo pracy pilotaż skróconego czasu pracy. 78 pracodawców i około 5 tys. pracowników testuje skrócenie czasu pracy, umownie określane jako czterodniowy tydzień pracy. Czy przesądzi on, że wkrótce wszystkie piątki będą wolne od pracy tak jak dziś wolne są wszystkie soboty – mamy pracować krócej, ale za te same pieniądze.
Czy ignorowanie pracownika podczas spotkań, przerywanie mu i uciszanie może stanowić mobbing?
10 lis 2026

W związku ze zmianami Kodeksu pracy, które weszły w życie 5 listopada 2026 r. powstaje wiele pytań o nową definicję mobbingu. Czy mieści się w niej ignorowanie pracownika podczas spotkań, przerywanie mu i uciszanie?
Godziwe i wypłacane na czas wynagrodzenie warunkiem sine qua non dla osób po 45. roku życia
12 lis 2026

Pokolenie X to osoby między 45 a 59 rokiem życia, zwane także generacją sandwich. To pracownicy, którzy muszą łączyć pracę z opieką nad dorastającymi dziećmi i starzejącymi się rodzicami. Czego oczekują od pracy? Work-life balance jest dla nich mniej ważny. Są w momencie życia, kiedy godziwe i wypłacane na czas wynagrodzenie staje się warunkiem sine qua non.

REKLAMA

Pracownicy pokolenia Z w zdecydowanej większości myślą o zmianie pracy przez napięcia międzypokoleniowe. Z czego wynikają konflikty?
12 lis 2026

Aż 71% pracowników pokolenia Z myślało o zmianie pracy przez napięcia międzypokoleniowe w miejscu zatrudnienia. To coraz liczniejsza grupa na rynku pracy i warto przeciwdziałać odpływowi talentów. W tym celu należy zbadać, z czego wynikają konflikty. Jak pracodawca może poprawić współpracę międzypokoleniową w firmie?
Jeśli odejdą, będzie katastrofa. Chodzi o pracowników od 45. do 59. roku życia
11 lis 2026

Jeśli ci pracownicy odejdą z firmy, będzie katastrofa. Chodzi o osoby od 45. do 59. roku życia. To pokolenie X czyli najliczniejsza i najbardziej znacząca grupa na rynku pracy. Jak ją rozumieć i wspierać jako pracodawca?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA