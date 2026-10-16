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Jeszcze w 2026 roku Polacy dostaną kolejny dzień wolny za święto wypadające w sobotę

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16 października 2026, 14:12
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dodatkowe dni wolne w 2026 r. święta wypadające w sobotę
Jeszcze w 2026 roku Polacy otrzymają kolejny dzień wolny za święto wypadające w sobotę
Shutterstock

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Dwa święta wypadają w sobotę w 2026 r. Co to oznacza? W Polsce mamy ogólnie 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. Jeśli takie święto wypada w sobotę, pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny w innej dacie. W których miesiącach będą dni wolne za sobotnie święta? Jedno wypadło 15 sierpnia 2026 r., a drugie poczekamy jeszcze 2 miesiące.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę 2026 - kiedy wyznaczyć?

Od zeszłego roku W Polsce mamy nie 13, a 14 dni świątecznych wolnych od pracy. Do listy świąt ustawa o dniach wolnych od pracy dodała Wigilię Bożego Narodzenia. Jeśli podane święta występują w danym roku w sobotę, pracodawca ma obowiązek ustalenia innego dnia wolnego od pracy. To tzw. dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Taki dzień powinien być wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto. Najczęściej pracodawcy rozliczają się z pracownikami w okresach miesięcznych, dlatego dzień wolny za święto w sobotę powinien zostać "oddany" w tym samym miesiącu.

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Podstawą prawną do wyznaczenia innego dnia wolnego jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy. W świetle tego przepisu święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli więc pracodawca nie udzieli innego dnia wolnego powstanie paca ponadwymiarowa, co wiąże się z koniecznością zrekompensowania pracownikowi dodatkowej pracy w postaci wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. W 2026 r. dwukrotnie święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W których miesiącach pracodawca będzie musiał "oddać" dzień wolny?

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Dodatkowy dzień wolny od pracy w sierpniu 2026 r.

Pierwsze święto wypadające w sobotę to 15 sierpnia 2026 r. czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To jedyne święto w tym miesiącu. Razem z weekendami oraz dodatkowym dniem wolnym wyznaczonym przez pracodawcę za 15 sierpnia pracownik będzie miał 11 dni wolnych od pracy w sierpniu 2026 r. Wynika z tego, że w tym miesiącu jest 20 dni pracujących, a więc 160 godzin pracy.

Wybór innego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę leży po stronie pracodawcy. Osoba zatrudniająca może natomiast wysłuchać pracowników w kwestii preferencji co do konkretnej daty. Niekiedy pracownicy składają wnioski o wybór interesującego ich dnia. Ostatecznie jednak to pracodawca decyduje, który dzień będzie "oddany" za święto wypadające w sobotę.

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Dodatkowy dzień wolny od pracy w grudniu 2026 r.

Druga sytuacja, kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny od pracy za święto wypadające w sobotę, następuje w grudniu 2026 r. Drugi dzień Bożego Narodzenia czyli 26 grudnia to sobota. Niektórzy pracodawcy już zdecydowali, które dni w przyszłym roku będą wolne za święta. Częstym wyborem grudniowym jest ostatni dzień roku czyli 31 grudnia - Sylwester. W grudniu 2026 r. również będzie 11 dni wolnych od pracy (8 dni weekendowych, Wigilia Bożego Narodzenia, pierwszy dzień Bożego Narodzenia i dzień wolny za drugi dzień Bożego Narodzenia, np. 31 grudnia). Daje to tak jak w sierpniu 20 dni roboczych i 160 godzin pracy.

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16 a nie 14 dni wolnych od pracy w 2026 r.?

Nie. Pracodawca przyznaje dni wolne od pracy w zamian za święta, które wypadają w sobotę tylko tym pracownikom, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy. Co więcej, 4 święta wypadają w niedziele, a wszystkie niedziele roku kalendarzowego są dniami wolnymi od pracy (ustawa o dniach wolnych od pracy). Kodeks pracy nie przewiduje konieczności oddania innego dnia wolnego za święto wypadające w niedziele. De facto dni wolnych od pracy (dla pracowników wykonujących pracę od poniedziałku do piątku) wynikających ze świąt będzie 10:

  • 1 stycznia 2026 r. - Nowy Rok (czwartek),
  • 6 stycznia 2026 r. - Święto Trzech Króli (wtorek),
  • 6 kwietnia 2026 r. - drugi dzień Wielkanocy 2026 r. (poniedziałek),
  • 1 maja 2026 r. - Święto Pracy (piątek),
  • 4 czerwca 2026 r. - Boże Ciało (czwartek),
  • 15 sierpnia 2026 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota) - pracodawca wyznacza inny dzień wolny,
  • 11 listopada 2026 r. - Narodowe Święto Niepodległości (środa),
  • 24 grudnia 2026 r. - Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek),
  • 25 grudnia 2026 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek),
  • 26 grudnia 2026 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota) - pracodawca wyznacza inny dzień wolny.

Święta wypadające w niedzielę w 2026 r.:

  • 5 kwietnia 2026 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela),
  • 3 maja 2026 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja (niedziela),
  • 24 maja 2026 r. - Zielone Świątki (niedziela),
  • 1 listopada 2026 r. - Wszystkich Świętych (niedziela).
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Źródło: INFOR
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