Dni wolne 2026: Niemcy. Czy mają święta w marcu?

Dni wolne od pracy 2026 w Niemczech - czy mają święta w marcu? Ile mają dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym (Baden Wurttemberg, Bawaria, NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein)? Wszystko to zależy od konkretnego landu. Kiedy wypadają poszczególne święta w niemieckich landach w 2026 r. (np. Berlin, Brandenburgia, Saksonia czy Turyngia)?

Dni wolne od pracy w 2026 r. [Niemcy]

Niemcy będące republiką federalną mają 16 landów. Należą do nich: Bawaria (Bayern), Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein Westfalen), Hesja (Hessen), Saksonia (Sachsen), Dolna Saksonia (Niedersachsen), Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz), Turyngia (Thüringen), Brandenburgia (Brandenburg), Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein), Saara (Saarland), Brema (Bremen), Berlin, Hamburg.

Każdy land ma swój własny kalendarz świąt. W głównej mierze uzależnione są od wyzwania, które przeważa na danym terenie zachodnich sąsiadów Polski. Można wyliczyć 9 świąt, które występują na terytorium całego państwa. Nie wszędzie są święta w listopadzie. We wszystkich landach obchodzi się następujące święta:

ŚWIĘTA W NIEMCZECH DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

Dla 4 landów to jedyne święta. W Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Bremie i Hamburgu jest tylko 9 dni wolnych od pracy w ciągu roku. W pozostałych landach jest ich więcej. Najwięcej dodatkowych dni wolnych od pracy jest w Bawarii – 13 (identyczna liczba świąt jak do 2024 r. w Polsce, od 2025 r. mamy 14 świąt). Poniższe tabele zawierają listę świąt pozostałych landów. Dodatkowe święta zostały pogrubione.

Dni wolne 2026 - Bawaria (Bayern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Bawaria) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige) 6 stycznia 2026 r. wtorek 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 8. Boże Ciało (Fronleichnam) 4 czerwca 2026 r. czwartek 9. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt) 15 sierpnia 2026 r. sobota 10. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 11. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2026 r. niedziela 12. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 13. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

W Bawarii jest aż 13 świąt - 9 ogólnokrajowych i 4 dodatkowe.

Dni wolne 2026 - Brandenburgia (Brandenburg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Brandenburgia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 3. Niedziela Wielkanocna (Ostersonntag) 5 kwietnia 2026 r. niedziela 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 7. Zielone Świątki (Pfingstsonntag) 24 maja 2026 r. niedziela 8. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2025 r. piątek 10.Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2025 r. piątek 11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2025 r. czwartek 12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2025 r. piątek

W Brandenburgii jest 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Dni wolne 2026 - Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Badenia-Wirtemburgia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige) 6 stycznia 2026 r. wtorek 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 8. Boże Ciało (Fronleichnam) 4 czerwca 2026 r. czwartek 9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2026 r. niedziela 11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

Badenia-Wirtemburgia również ma 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe dni wolne od pracy.

Dni wolne 2026 - Saara (Saarland)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saara) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 7. Boże Ciało (Fronleichnam) 4 czerwca 2026 r. czwartek 8. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt) 15 sierpnia 2026 r. sobota 9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2026 r. niedziela 11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

Saara ma 12 dni wolnych od pracy, na które składa się 9 świąt ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Dni wolne 2026 - Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia-Anhalt) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige) 6 stycznia 2026 r. wtorek 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 9. Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2026 r. sobota 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

Saksonia-Anhalt ma 11 świąt, a więc charakterystyczne dla tego regionu są dodatkowe dwa dni wolne 6 stycznia i 31 października 2026 roku.

Dni wolne 2026 - Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia Północna-Westfalia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 7. Boże Ciało (Fronleichnam) 4 czerwca 2026 r. czwartek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2026 r. niedziela 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

Nadrenia Północna-Westfalia również ma 11 świąt. Dodatkowe dwa to Boże Ciało i Wszystkich Świętych.

Dni wolne 2026 - Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia-Palatynat) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 7. Boże Ciało (Fronleichnam) 4 czerwca 2026 r. czwartek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2026 r. niedziela 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

W Nadrenii-Palatynat kalendarz świąt wygląda tak jak w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Dni wolne 2026 - Saksonia (Sachsen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 7. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 8. Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2026 r. sobota 9. Dzień Pokuty (Buß- und Bettag) 18 listopada 2026 r. środa 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag 26 grudnia 2026 r. sobota

W Saksonii, jako jedynym landzie, obchodzi się Dzień Pokuty. Drugim dodatkowym świętem jest Dzień Reformacji. Łącznie Saksonia ma 11 świąt.

Dni wolne 2026 - Hesja (Hessen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Hesja) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 7. Boże Ciało (Fronleichnam) 4 czerwca 2026 r. czwartek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

Hesja świętuje 10 dni - dodatkowym dniem wolnym od pracy jest Boże Ciało.

Dni wolne 2026 - Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Meklemburgia-Pomorze Przednie) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag) 8 marca 2026 r. niedziela 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 9. Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2026 r. sobota 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

Meklemburgia-Pomorze Przednie to także 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo obchodzi się tutaj Święto Reformacji i Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Dni wolne 2026 - Turyngia (Thüringen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 7. Światowy Dzień Dziecka (Weltkindertag) 20 września 2026 r. sobota 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 9. Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2026 r. sobota 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

W Turyngii jest identyczna sytuacja jak w Meklemburgii-Pomorzu Przednim czyli występują po dwa dodatkowe święta - Dzień Reformacji i Dzień Dziecka (Turyngia) oraz Dzień Reformacji i Dzień Kobiet (Meklemburgia-Pomorze Przednie).

Dni wolne 2026 – Berlin

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2026 r. czwartek 2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag) 8 marca 2026 r. niedziela 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 3 kwietnia 2026 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2026 r. piątek 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 14 maja 2026 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 25 maja 2026 r. poniedziałek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2026 r. sobota 9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2026 r. piątek 10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2026 r. sobota

W Berlinie od 2019 roku dziesiątym świętem wolnym od pracy jest Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca. W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet wypada w niedzielę.

Praca w święta w Niemczech

Zasadą jest, że sklepy w dni świąteczne w Niemczech są zamknięte. Wymienione wyżej święta to dni wolne od pracy. W świetle § 9 niemieckiej ustawy o czasie pracy nie zatrudnia się pracowników do pracy w niedziele i święta państwowe od godz. 0:00 do 24:00. Wyjątek stanowi praca zmianowa, praca pilotów, kierowców, służb ratowniczych czy straży pożarnej, zatrudnionych w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych (§10 ustawy o czasie pracy).

Jeśli pracodawca zatrudnia do pracy w niedzielę, musi wyznaczyć temu pracownikowi inny dzień wolny od pracy w czasie 2 tygodni, licząc włącznie z dniem niedzielnego zatrudnienia (§11). Natomiast zatrudnienie do pracy w święto państwowe, które wypada w dniu roboczym, powoduje konieczność odebrania dnia odpoczynku w ciągu 8 tygodni od tego dnia.