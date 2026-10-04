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Większość pracodawców w Polsce chce wielkiego powrotu pracowników do biur

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04 października 2026, 05:45
wielki powrót do biur home office praca zdalna biura
Większość pracodawców w Polsce chce wielkiego powrotu pracowników do biur
Shutterstock

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Okazuje się, że menedżerom coraz trudniej jest skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz utrzymywać ich motywację. Czy w związku z tym pracodawcy chcą wielkiego powrotu pracowników do biur?

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Wielki powrót pracowników do biur

Polska należy do europejskich liderów pod względem dostępności pracy zdalnej, jednak coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące ze stacjonarnego trybu. Z badania rynku pracy przeprowadzonego przez SD Worx wynika, że 64 proc. pracodawców zachęca do powrotu do biura, a ponad połowa (55,9 proc.) menedżerów wskazuje na trudności związane z zarządzaniem zespołami zdalnymi i hybrydowymi. Wyniki pokazują, że rynek pracy wchodzi w nowy etap poszukiwania równowagi między elastycznością a efektywnością.

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66% pracodawców oferuje pracę zdalną

Wyniki najnowszego międzynarodowego badania „2026 HR & Payroll Pulse” przeprowadzone prżeż SD Worx wśród 5936 pracodawców i 16 500 pracowników w 16 europejskich krajach pokazują, że już 66 proc. polskich badanych organizacji przyznaje, że oferuje możliwość pracy zdalnej. I co ciekawe, jesteśmy drudzy na tle Europy, wyprzedziła nas tylko Norwegia (70,2 proc.). Najrzadziej z kolei wskazywali to przełożeni z Chorwacji (45,1 proc.) oraz Serbii (45,7 proc.). Co zaskakujące, niemal 3 na 4 ankietowanych pracodawców z Polski (72,1 proc.) przyznaje, że praca zdalna i hybrydowa są szeroko stosowana w ich organizacji i cenione przez pracowników. W tym aspekcie najwyższe wyniki zarejestrowano w Wielkiej Brytanii (87,6 proc.), Norwegii (80,3 proc.) oraż Irlandii (75,3 proc.).

Pracodawcy zachęcają do powrotów do biur

Warto jednak zwrócić uwagę na podejscie biznesu dotyczące zmiany miejsca pracy. Badanie SD Worx pokazuje, że aż 64,1 proc. polskich przedsiębiorstw przyznaje, że zachęca pracowników zdalnych do powrotu do biura. W tym zestawieniu, na tle Europy, również znajdujemy się na podium. Wyprzedza nas tylko Norwegia (75,6 proc.), a na trzecim miejscu plasuje się Irlandia (63,6 proc.). Natomiast najrzadżiej wskazywali to pracodawcy z Luksemburga (46,7 proc.). Z kolei 55,9 proc. polskich pracodawców przyznaje, że menedżerom coraz trudniej skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz utrzymywać ich motywację.

- Dane pokazują, że tryb zdalny stał się trwałym elementem rynku pracy, ale jednocześnie firmy coraz wyraźniej dostrzegają obszary, w których bezpośredni kontakt pozostaje nie do zastąpienia. Dotyczy to przede wszystkim współpracy między zespołami, wymiany wiedzy, budowania relacji oraz zarządzania zaangażowaniem pracowników. Obserwujemy, że pracodawcy nie dążą do całkowitego powrotu do modelu stacjonarnego, ale do wypracowania zasad, które pozwolą wykorzystać zalety obu rozwiązań. Potwierdza to fakt, że Polska znajduje się w europejskiej czołówce zarówno pod względem dostępności pracy zdalnej, jak i odsetka firm zachęcających do częstszej obecności w biurze - mówi Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

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Jasne wytyczne co do liczy dni obecności w biurze

Po kilku latach intensywnych zmian w sposobie pracy wiele wskazuje na to, że biuro nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Choć elastyczność pozostaje ważną wartością dla pracowników, codzienność zawodowa wielu z nich nadal koncentruje się w miejscu pracy. Z badania SD Worx wynika, że 43,1 proc. Polaków najczęściej wykonuje swoje obowiązki właśnie z biura, podczas gdy pracę z domu jako dominującą formę wskazuje 17,5 proc. respondentów. Co więcej, firmy coraz częściej wyznaczają jasne ramy dotyczące obecności stacjonarnej. Potwierdza to 71,6 proc. ankietowanych, którzy deklarują, że ich organizacja określiła konkretne zasady lub oczekiwania dotyczące liczby dni pracy z miejsca pracy.

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Ponad 38% Polaków przynajmniej 1 dzień pracuje zdalnie

Polki i Polacy zostali również zapytani o to, ile dni w tygodniu zwykle dojeżdżają do pracy. Ponad połowa ankietowanych (56,3 proc.) wskazała 5 dni w tygodniu. Natomiast respondenci zostali zapytani również o to, ile dni w tygodniu obecnie pracują zdalnie. Tu wyniki są jeszcze ciekawsze - okazuje się, że 49,6 proc. pytanych wskazało, że zazwyczaj nie pracuje z domu. Z kolei najczęściej wskazywane było 5 dni w tygodniu (14 proc.), 0 dni w tygodniu (11,8 proc.) oraż 2 dni w tygodniu (7,2 proc.). Reasumując, 38,6 proc. Polaków przynajmniej 1 dzień pracuje zdalnie.

Oczekiwania pracowników co do pracy zdalnej

Zatrudnionych zapytano również o ich preferencje dotyczące częstotliwości pracy w domu. Okazuje się, że 53,8 proc. badanych chciałoby pracowac z domu tyle samo, co aktualnie, 31 proc. zadeklarowało, że wolałoby móc robić to częściej, a 15,2 proc. wybrałoby rzadszą pracę na home office.

Praca zdalna - korzyści

Mimo że coraz więcej firm zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze, dane pokazują, że praca zdalna nadal przynosi korzyści obu stronom. W ubiegłorocznym badaniu „HR & Payroll Pulse 2025” ponad połowa pracowników (56,2 proc.) zadeklarowała, że home office pozytywnie wpływa na ich produktywność , a 54,5 proc. wskazało na poprawę równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Z perspektywy pracodawców elastyczne modele pracy pomagają ograniczać absencję (42 proc.) oraż zwiększają zdolność organizacji do przyciągania i utrzymywania talentów (39 proc.).

Źródło: SD Worx

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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