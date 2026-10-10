REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Zarządzanie » Pracownicy w wieku 45-60 lat traktowani jak przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd

Pracownicy w wieku 45-60 lat traktowani jak przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 października 2026, 15:33
oprac. Emilia Panufnik
starszy pracownik pokolenie x po 45. roku życia 50 lat praca na emeryturze
Pracownicy w wieku 45-60 lat traktowani jak przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy w wieku 45-60 lat są traktowani przez pracodawców jako przedemerytalni. W dzisiejszych czasach to duży błąd. Dlaczego pracodawcy powinni zmienić swoją politykę w tym zakresie?

Dłuższa aktywność zawodowa - wyższa emerytura

Dłuższa aktywność zawodowa to jeden z najprostszych sposobów na poprawę bezpieczeństwa finansowego osób dojrzałych. Dotyczy to zwłaszcza pokolenia X – pierwszej generacji, która w całości podlega systemowi emerytalnemu po reformie z 1999 roku. W tym modelu nie ma miejsca na uznaniowość: wysokość świadczenia zależy wyłącznie od historii zawodowej. Liczy się każdy rok odprowadzania składek i łączny staż pracy, który bezpośrednio przekłada się na stan konta w ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

W obecnym systemie emerytalnym każdy rok odroczenia momentu przejścia na świadczenie przekłada się nawet na ok. 10-procentowy wzrost jego wysokości. W perspektywie kilku lat mówimy więc o wzroście świadczenia o kilkadziesiąt procent – podkreśla Paweł Jaroszek, Członek Zarządu ZUS. – Musimy jednak patrzeć na to szerzej niż tylko przez pryzmat indywidualnych portfeli. Skoro seniorzy prowadzą już niemal co drugie gospodarstwo domowe w kraju, ich stabilność finansowa staje się bezpośrednim paliwem dla poziomu konsumpcji i dynamiki PKB. To właśnie jest fundament „silver economy” – gospodarki, której wydolność zależy od tego, jak długo osoby dojrzałe pozostaną aktywne zawodowo – dodaje.

Co siódma osoba dalej pracuje na emeryturze

Prognozy Komisji Europejskiej są alarmujące: wskaźnik obciążenia demograficznego w Polsce wzrośnie z 32 proc. w 2022 roku do około 55 proc. w połowie stulecia. W tak skrajnie niekorzystnym układzie zatrzymanie dojrzałych osób w organizacjach przestaje być wyborem czy przejawem dobrej woli firm. Staje się twardym warunkiem przetrwania i stabilności całej krajowej gospodarki.

Coraz więcej osób po osiągnięciu wieku emerytalnego pozostaje aktywnych zawodowo. Obecnie już niemal co siódmy świadczeniobiorca decyduje się na kontynuowanie pracy przy jednoczesnym pobieraniu emerytury. To zjawisko pokazuje zmianę postaw, ale z perspektywy wydolności systemu i wyzwań demograficznych, skala ta jest wciąż niewystarczająca. Same zachęty finansowe mogą okazać się zbyt słabe, by zrównoważyć ubytek milionów osób z rynku pracy, jaki czeka nas w najbliższych dekadach – mówi Paweł Jaroszek.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Musimy zacząć działać. Samo oczekiwanie, że ludzie będą pracować dłużej, to za mało – trzeba im stworzyć środowisko, w którym to będzie miało sens. Kluczem jest zrozumienie ich realnych potrzeb: co ich napędza, z czym się zmagają i czego faktycznie oczekują od firmy – podkreśla Tomasz Szklarski. – Skala zainteresowania naszym badaniem GeeX pokazuje jedno: generacja X ma dość bycia pomijaną i chce wreszcie zostać wysłuchana. Pracodawcy nie mają więc wyjścia: muszą nauczyć się traktować jej głos poważnie – podsumowuje ekspert.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: Enpulse

Zobacz również:
Powiązane
Za pracownika 50+ pracodawca płaci chorobowe tylko przez 14 dni zamiast 33
Za pracownika 50+ pracodawca płaci chorobowe tylko przez 14 dni zamiast 33
Pracownicy po 30. roku życia najbardziej dyskryminowani ze względu na wiek? Nie tylko pracownicy 50+ doświadczają ageizmu
Pracownicy po 30. roku życia najbardziej dyskryminowani ze względu na wiek? Nie tylko pracownicy 50+ doświadczają ageizmu
Osoby 55+ obowiązuje inna zasada zapisu do PPK
Osoby 55+ obowiązuje inna zasada zapisu do PPK
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
09 paź 2026

Wysokie tempo pracy, presja odpowiedzialności i stała dostępność sprawiają, że coraz więcej osób funkcjonuje w stanie przewlekłego napięcia. Z perspektywy psychologii klinicznej wiadomo dziś jednoznacznie: depresja bardzo rzadko pojawia się nagle. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego przeciążenia układu nerwowego, ignorowania sygnałów z ciała i braku regeneracji. Dlatego skuteczna profilaktyka zaczyna się nie tylko od zmiany sposobu myślenia, lecz także od interocepcji i troski o ciało.
Zmiana czasu na zimowy w październiku 2026 r. wpływa na czas pracy
09 paź 2026

Kiedy w październiku 2026 r. jest zmiana czasu na zimowy? O której godzinie przestawiamy zegarki? To stała zasada, która dotyczy każdego roku. Zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy. Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia?
10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Pracownicy w ogniu ciągłych zmian. Jak wspierać zespoły w tak dynamicznym środowisku pracy?
10 paź 2026

10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Składnia do rozważań nad współczesnym środowiskiem pracy. Pracownicy funkcjonują dziś w ogniu ciągłych zmian. Co trzeci przeszedł aż 15 dużych modyfikacji w ciągu roku. Jak należy wspierać zespoły przy tak dynamicznych warunkach pracy?
Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
09 paź 2026

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, jeżeli drugi rodzic dziecka pracuje zdalnie?

REKLAMA

Mamy już 19 interpretacji GIP dotyczących 20 przypadków umów B2B i zlecenia. Jak PIP ocenia dane stosunki prawne?
09 paź 2026

Mamy już 19 interpretacji indywidualnych GIP, które dotyczą 20 przypadków umów B2B i zlecenia zgłaszanych we wnioskach o wydanie interpretacji - to nowość w polskim systemie. Jak PIP ocenia przedstawione we wnioskach stosunki prawne? Czy decyzje są pozytywne, a może w miejsce umów cywilnoprawnych powinny być zawarte umowy o pracę?
Zauważalny wzrost stresu w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co najbardziej obciąża pracowników? Zachowanie przełożonego
10 paź 2026

Odnotowuje się zauważalny wzrost stresu w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co dziś najbardziej obciąża pracowników? Najczęściej wskazywane jest zachowanie bezpośredniego przełożonego, ale nie można winić za wszystko menagerów. Oni również każdego dnia pracują pod dużą presją. Co należy zmienić?
Automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 to proponowane zmiany w PPK
09 paź 2026

W projekcie przeglądu, który zgodnie z ustawą o PPK powinien odbyć się w tym roku, pojawiają się różne propozycje zmian dotyczących funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Warto jednak podkreślić, że obecnie są to jedynie postulaty i pomysły uatrakcyjnienia ustawy o PPK, a nie obowiązujące przepisy prawa. Jak automatyczny zapis do PPK osób w wieku od 55 do 70 lat oraz autozapis co 3 lata zamiast 4 komentuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK?
Zapłacił za badanie okulistyczne w ramach badań okresowych. Czy firma musi oddać pieniądze?
08 paź 2026

Czy można odmówić pracownikowi zwrotu kosztów badań okulistycznych?

REKLAMA

Kontrola L4 w budżetówce. Kogo pracodawca może wysłać do pracownika?
08 paź 2026

Kogo jednostka budżetowa może oddelegować do kontrolowania pracowników przebywających na L4? Czy taka osoba musi mieć określone kompetencje, w jakiej formie wydać takiej osobie upoważnienie do kontrolowania, czy taka osoba ma prawo wstępu do mieszkania pracownika?
Posiłek dla pracownika: kiedy jest obowiązkiem, a kiedy benefitem?
07 paź 2026

Od 1 listopada 2026 r. zaczyna się okres zimowy, w którym część pracodawców musi zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne. Obowiązek dotyczy m.in. osób wykonujących określone prace na otwartej przestrzeni, jeśli ich wydatek energetyczny podczas zmiany przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek profilaktyczny, natomiast poza sytuacjami określonymi w przepisach może dobrowolnie wspierać żywienie pracowników, np. oferując posiłki lub inne świadczenia żywieniowe na własnych zasadach.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA