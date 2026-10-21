Jesienna zmiana czasu o godzinę nie przekłada się na sen dłuższy o dodatkowe 60 minut. Ile rzeczywiście śpimy? Powrót do czasu zimowego z perspektywy psychologa

Jesienna zmiana czasu o godzinę nie przekłada się na sen dłuższy o dodatkowe 60 minut. Ile rzeczywiście śpimy? Oto powrót do czasu zimowego z perspektywy psychologa.

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Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku

Jesienny powrót do czasu zimowego [red. w tym roku ma miejsce w nocy z 24 na 25 października] jest zazwyczaj łatwiejszy do zniesienia niż wiosenne przesunięcie zegarów. Daje możliwość dłuższego snu, ale nie gwarantuje, że każdy obudzi się bardziej wypoczęty. Pokazuje to duże badanie opublikowane w „Journal of Sleep Research”: w niedzielę jesiennej zmiany uczestnicy spali średnio o około 33–38 minut dłużej niż w sąsiednie niedziele. Dodatkowe sześćdziesiąt minut na zegarze nie przełożyło się więc na pełną godzinę snu. Po części dlatego reakcje na cofnięcie wskazówek bywają różne.

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Przestawienie zegarka zmienia godziny naszych obowiązków, ale nie gotowości biologicznej

Nasze ciało organizuje swoją aktywność według wewnętrznych rytmów dobowych. Ich główny ośrodek regulacyjny znajduje się w mózgu i otrzymuje przez oczy informacje o świetle. Dzięki temu pora snu i czuwania może być dostosowywana do cyklu dnia i nocy. Rytm dobowy obejmuje również zmiany temperatury ciała i wydzielania hormonów, w tym melatoniny, której poziom zwykle rośnie wieczorem. Przestawienie zegarka zmienia godziny naszych obowiązków, lecz nie przesuwa natychmiast wszystkich tych procesów. Przez pewien czas godzina, o której oczekujemy od siebie aktywności lub snu, może rozmijać się z biologiczną gotowością organizmu.

Odczuwane skutki zmiany czasu na zimowy

Po jesiennej zmianie niektóre osoby mogą odczuwać senność wcześniej wieczorem albo budzić się przed planowaną porą. Przykładowo, pobudka przypadająca dotąd o siódmej, po cofnięciu zegarów, odpowiada szóstej. Jeśli organizm początkowo zachowa wcześniejszy rytm, dodatkowa godzina pozostanie niewykorzystana. Znaczenie mogą mieć nasz chronotyp, czyli naturalna skłonność do wcześniejszych lub późniejszych pór aktywności, dotychczasowy sen i harmonogram pracy. Dlatego nie wskazywałbym jednej liczby dni, po której wszyscy powinni już funkcjonować tak samo jak przed zmianą.

Warto zwrócić uwagę na jakość snu

Z perspektywy psychologii warto zwrócić uwagę na jakość snu. Badania eksperymentalne pokazują, że ograniczanie lub przerywanie snu zmniejsza odczuwanie pozytywnych emocji i zwiększa objawy lękowe. Nie oznacza to, że jesienne cofnięcie zegarów musi wywołać takie skutki. Pokazuje jednak, że u osoby, której sen rzeczywiście się pogorszy, przejściowa zmiana samopoczucia może mieć fizjologiczne podłoże.

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Dwa zjawiska - skracanie dnia i zmiana czasu

Jesienią nakładają się na siebie dwa zjawiska: jednorazowe przestawienie zegarów i stopniowe skracanie dnia. Sama zmiana czasu nie zmniejsza liczby godzin światła słonecznego, lecz przesuwa je względem naszego rozkładu zajęć. Po pracy szybciej zastaje nas ciemność, a rano światło pojawia się o wcześniejszej godzinie zegarowej. U części osób ograniczona dostępność światła w miesiącach jesiennych i zimowych wiąże się z sezonowymi objawami depresyjnymi. Takich trudności nie należy sprowadzać do skutków jednej nocy. Utrzymujące się obniżenie nastroju, utrata zainteresowań czy wyraźne pogorszenie codziennego funkcjonowania są powodem do konsultacji ze specjalistą.

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Jesienna zmiana czasu poprawia zdrowie?

Jeśli chodzi o skutki zdrowotne zmiany czasu, tegoroczny przegląd ponad 150 badań pokazuje bardziej złożony obraz, niż sugerują popularne ostrzeżenia, które często słyszymy przy okazji rozmów o zmianie czasu. Wzrost ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, zwłaszcza zawałów, wiązano przede wszystkim z wiosennym przejściem na czas letni. Jesiennemu cofnięciu zegarów towarzyszą natomiast również korzystne obserwacje, m.in. wydłużenie snu. Wyniki dotyczące zdrowia psychicznego są natomiast niejednoznaczne. Nie oznacza to, że jesienna zmiana sama w sobie poprawia zdrowie: część obserwacji pochodzi z pojedynczych badań, a stwierdzony związek nie przesądza o przyczynie. Widać jednak, że skutków cofnięcia zegarów nie należy utożsamiać ze skutkami zmiany wiosennej.

Kilka praktycznych wskazówek

W praktyce zalecałbym zadbanie o regularne pory wstawania i odpowiednią ilość snu, zamiast wykorzystywania dłuższej nocy do późniejszego położenia się do łóżka. W ciągu dnia warto wychodzić na zewnątrz, a w godzinach poprzedzających sen ograniczać intensywne oświetlenie i czas przed ekranem. Warto również zadbać o ciemny i wyciszony pokój oraz ograniczyć duże ciężkostrawne posiłki na minimum dwie godziny przed zaśnięciem. Regularny cykl światła i ciemności wspiera synchronizację rytmu dobowego, a odpowiednio dostosowana dieta zapewni spokojniejszy i nieprzerywany sen. Takie postępowanie ma znaczenie przez cały rok, aczkolwiek jesienią, gdy większość dnia spędzamy w pomieszczeniach, dbanie o jakość snu i funkcjonowania organizmu jest szczególnie ważne.

Czas zimowy lepiej dostosowany do cyklu światła i ciemności

W dyskusji o rezygnacji ze zmian czasu znaczenie ma również wybór czasu, który miałby obowiązywać stale. Amerykańska Akademia Medycyny Snu rekomenduje czas standardowy, potocznie nazywany u nas zimowym, ze względu na jego lepsze dopasowanie do cyklu światła i ciemności oraz biologii rytmu dobowego. To stanowisko specjalistycznego towarzystwa nie oznacza, że rozstrzygnięto wszystkie pytania o długofalowe skutki poszczególnych rozwiązań. Z punktu widzenia codziennego funkcjonowania warto przede wszystkim dbać o sen, zapewniać sobie dostęp do światła dziennego, pilnować ruchu i aktywności w ciągu dnia oraz spożywanego jedzenia.

Autor: Franciszek Ostaszewski, psycholog, Uniwersytet SWPS