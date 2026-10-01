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Czego żałują najstarsi pracownicy? Pokolenie Z stawia granice

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01 października 2026, 08:39
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Czego żałują najstarsi pracownicy? Pokolenie Z stawia granice
Shutterstock

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Najstarsze pokolenie na rynku pracy żałuje poświęcenia dla kariery zawodowej życia prywatnego - najbardziej czasu niespędzanego z dziećmi. To wyjątkowy okres, do którego nie da się powrócić, a który buduje u dziecka poczucie bezpieczeństwa i charakter relacji z rodzicem. Najmłodsze pokolenie na rynku pracy, pokolenie Z, stawia w tym aspekcie granicę.

Czego żałuje pokolenie Y?

Ponad jedna trzecia pracujących umysłowo deklaruje, że musiała poświęcić coś ważnego dla swojej kariery zawodowej - wynika z raportu portali pracy rocketjobs.pl i justjoin.it „Jak pracować, by nie żałować. Pokolenia X, Y i Z o dopasowaniu do pracy”. Najczęściej zaniedbywanymi na rzecz pracy aspektami są: czas na własne zainteresowania, zdrowie psychiczne i życie towarzyskie oraz relacje z przyjaciółmi. Najmniej skłonne do poświęceń dla kariery jest pokolenie Z, a najbardziej Milenialsi oraz kobiety.

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Praca jest jednym z kluczowych aspektów życia dla większości ludzi – w badaniu rocketjobs.pl z 2023 r. aż 52 proc. pracowników oceniło ją jako istotny element swojego życia. Jednak imponujący rozwój kariery zawodowej zwykle okupiony jest wyrzeczeniami w innych sferach.

Z najnowszego raportu marki wynika, że aż co trzeci pracownik umysłowy (34 proc.) poświęcił co najmniej jeden z ważnych aspektów życia na rzecz swojej pracy.
Wśród obszarów życia, które najbardziej cierpią w obliczu zawodowych ambicji, prym wiodą pasje, hobby i aktywność sportowa – aż 53 proc. badanych wskazało, że brak czasu na własne zainteresowania jest dla nich jedną z najdotkliwszych strat. Kolejno, na szali znajdują się zdrowie psychiczne i równowaga emocjonalna (dla 47 proc. badanych) oraz życie towarzyskie i relacje z przyjaciółmi (38 proc.). Następnie 35 proc. pracowników przyznało, że rozwój kariery wiązał się z dla nich z osłabieniem jakości relacji z partnerem czy partnerką oraz pogorszeniem zdrowia fizycznego. Ponadto, aż jedna czwarta pracowników (25 proc.) poświęciła dla kariery swoje zawodowe marzenia – pracując w zupełnie innym zawodzie, niż pierwotnie planowali.

Pokolenie Z stawia granice

Dynamika rynku pracy pokazuje wyraźne różnice pokoleniowe w podejściu do poświęceń zawodowych. W raporcie Milenialsi (pokolenie Y) wyłonili się jako najbardziej skłonni do rezygnacji z życia prywatnego i komfortu psychicznego na rzecz zawodowego sukcesu. To właśnie oni najczęściej deklarowali, że dla kariery poświęcili zdrowie (40 proc.) oraz życie towarzyskie (44 proc.). Z kolei najmłodsze pokolenie pracowników, czyli Z (19–27 lat), świadome kosztów zdrowotnych oraz wpływu pracy na relacje, ma mniejszą skłonność do kompromisów w tych aspektach. Szukając różnic płciowych kobiety zdecydowanie bardziej nadszarpnęły swoją równowagę emocjonalną w procesie budowania kariery (52 proc. w porównaniu do 42 proc. mężczyzn), a mężczyźni czas na pasje, sport i hobby (55 proc.).

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Brak czasu dla dzieci

Wyrzeczenia w imię sukcesu zawodowego często wiążą się z poczuciem żalu. Główne aspekty, których poświęcenia respondenci najbardziej żałują dotyczą właśnie relacji - to m.in. czas  spędzony z dziećmi (66 proc.), zdrowie mentalne (65 proc.) oraz jakość relacji z partnerką lub partnerem (63 proc.). Wnioski te odzwierciedlają zmieniające się potrzeby pracowników oraz ich oczekiwania wobec pracy – obecnie zwłaszcza najmłodsze pokolenia, coraz częściej stawiają granice, co skłania również pracodawców do bardziej zrównoważonego podejścia do wymagań zawodowych. Najstarsze pokolenie X, bardziej doświadczone życiowo, wykazuje refleksję nad priorytetami. W tym pokoleniu aż 72 proc. żałuje poświęcania swojego zdrowia dla pracy, a 53 proc. braku czasu na rozwój osobisty i kontakt z kulturą.

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Źródłem największego żalu związanego z poświęceniem czegoś dla pracy, okazał się być czas dla dzieci. Okres dzieciństwa jest wyjątkowym czasem w rozwoju człowieka i niestety nie da się go „nadrobić”. Dziecko potrzebuje nie tylko wysokiej jakości czasu z rodzicem, ale także zwyczajnie jego pewnej ilości. Wspólny czas buduje w nim przekonanie, że jest bezpieczne, kochane, lubiane i wartościowe. Nic więc dziwnego, iż po jakimś czasie rodzice żałują, że nie było ich w życiu dzieci - mówi Ewa Jarczewska-Gerc, psycholożka, jedna z ekspertek raportu. Na szczęście elastyczne modele pracy – wdrożone w trakcie i po pandemii – dają coraz więcej możliwości łączenia obowiązków zawodowych i z rodzinnymi. Pracodawcy coraz częściej rozumieją, jak ważna dla pracowników jest możliwość zajmowania się dziećmi i wprowadzają modele pracy ułatwiające to w praktyce, takie jak praca hybrydowa czy asynchroniczna - dodaje.

Raport „Jak pracować, by nie żałować? Pokolenia X, Y i Z o dopasowaniu do pracy” to pierwsza na rynku publikacja poświęcona tematowi dopasowania do pracy, która całościowo analizuje, jak różne pokolenia dopasowują się do dynamicznie zmieniających się realiów pracy oraz jakie koszty osobiste ponoszą w imię rozwoju kariery. Badanie przeprowadzono na próbie 1500 pracowników biurowych reprezentujących pokolenia X, Y oraz Z.

Pełna wersja raportu dostępna jest do pobrania pod adresem jakpracowacbyniezalowac.pl

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Źródło: INFOR
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