Od 1 stycznia 2027 roku elektroniczne dyplomy staną się podstawową formą potwierdzania ukończenia studiów w Polsce. To zmiana, której znaczenie wykracza daleko poza zastąpienie papierowego dokumentu jego cyfrowym odpowiednikiem. Absolwenci zyskają łatwiejszy dostęp do dokumentów potwierdzających wykształcenie, a pracodawcy - możliwość ich szybkiej i bezpłatnej weryfikacji w państwowym rejestrze. Nowe rozwiązanie może wpłynąć na przebieg procesów rekrutacyjnych, ograniczyć ryzyko posługiwania się fałszywymi dyplomami i zwiększyć wiarygodność informacji o kwalifikacjach kandydatów. Największą wartością tej zmiany może okazać się nie sama digitalizacja dokumentów, lecz stworzenie powszechnie dostępnego mechanizmu potwierdzania ich autentyczności.

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Repozytorium Dyplomów Elektronicznych (RDE) pozwoli na prostą i wiarygodną weryfikację wykształcenia

Przez dziesięciolecia dyplom ukończenia studiów funkcjonował przede wszystkim jako dokument papierowy. Absolwent otrzymywał go od uczelni, przechowywał i przedstawiał w sytuacjach wymagających potwierdzenia wykształcenia. Dla pracodawcy oznaczało to konieczność oceny dokumentu, którego autentyczności nie zawsze mógł w prosty sposób zweryfikować. W praktyce rekrutacyjnej często wystarczała kopia dyplomu lub skan przesłany przez kandydata.



Wprowadzenie Repozytorium Dyplomów Elektronicznych (RDE) zmienia ten model. Zamiast opierać się wyłącznie na dokumencie przedstawionym przez zainteresowaną osobę, odbiorca dysponujący wymaganymi danymi będzie mógł sprawdzić jego autentyczność bezpośrednio w państwowym systemie.



Repozytorium, będące częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zostało uruchomione 30 czerwca 2026 roku. Do końca grudnia trwa okres przejściowy, w którym uczelnie mogą dobrowolnie wydawać dyplomy elektroniczne. Od początku 2027 roku staną się one podstawową formą dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Zmiana obejmie nie tylko dyplomy ukończenia studiów, lecz również suplementy, dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz odpowiednie odpisy. Uczelnia będzie miała 30 dni od ukończenia studiów, czyli co do zasady od dnia złożenia egzaminu dyplomowego, na wydanie e-Dyplomu wraz z suplementem za pośrednictwem RDE. Student, który chce otrzymać oba dokumenty również w wersji papierowej, będzie mógł złożyć odpowiedni wniosek jeszcze przed ukończeniem studiów. Uczelnia przygotuje je bezpłatnie.

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Od dokumentu przedstawionego przez kandydata do informacji potwierdzonej w rejestrze

Jednym z najważniejszych elementów reformy jest możliwość weryfikowania autentyczności dokumentów bez konieczności prowadzenia odrębnej korespondencji z uczelnią. Na portalu dyplomy.nauka.gov.pl działa już bezpłatna usługa pozwalająca sprawdzić dyplom lub suplement zarejestrowany w repozytorium. W przypadku dokumentu elektronicznego potrzebne są jego identyfikator w RDE oraz dane osobowe właściciela. Weryfikacja dokumentu papierowego zarejestrowanego w systemie wymaga podania między innymi danych absolwenta, instytucji wydającej, daty uzyskania tytułu lub stopnia oraz numeru dyplomu.



Odpowiedź z repozytorium jest dostępna od razu. Użytkownik może również wygenerować potwierdzenie pozytywnej weryfikacji w postaci pliku PDF, zawierające podstawowe informacje o dokumencie i datę sprawdzenia. Z punktu widzenia pracodawcy oznacza to istotną zmianę jakościową. Autentyczność dokumentu nie musi być oceniana wyłącznie na podstawie jego wyglądu, zabezpieczeń czy informacji przekazanych przez kandydata. Można ją potwierdzić, korzystając z danych zapisanych w państwowym rejestrze.



Przez lata dyplom był przede wszystkim dokumentem, który absolwent otrzymywał i przedstawiał wtedy, gdy potrzebował potwierdzić swoje wykształcenie. W praktyce e-Dyplomy wprowadzają dodatkowy, niezwykle istotny element: możliwość sprawdzenia, czy dokument rzeczywiście został wydany przez uprawnioną instytucję i czy pozostaje ważny. To zmiana ważna nie tylko dla uczelni i absolwentów, lecz także dla pracodawców, którzy podejmują decyzje rekrutacyjne na podstawie informacji o kwalifikacjach kandydatów. Warto jednak zaznaczyć, że państwowe repozytorium nie jest publiczną wyszukiwarką absolwentów. Weryfikacja wymaga znajomości określonych danych dokumentu i jego właściciela. Nie oznacza więc nieograniczonego dostępu do informacji o wykształceniu dowolnej osoby.

Fałszywy dyplom trudniejszy do wykorzystania

Możliwość sprawdzania autentyczności dyplomów ma szczególne znaczenie w kontekście przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów potwierdzających wykształcenie. Dotychczas pracodawcy napotykali ograniczenia prawne i organizacyjne przy próbach uzyskania potwierdzenia danych bezpośrednio od uczelni. Rząd wskazywał ten problem jako jedną z przesłanek wprowadzenia nowych rozwiązań.



Elektroniczny dyplom nie jest zwykłym plikiem PDF. Dokument zostaje opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej, a następnie zabezpieczony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną repozytorium ze znacznikiem czasu. Mechanizmy te służą potwierdzeniu pochodzenia dokumentu i ochronie jego integralności. W praktyce oznacza to, że zmiana zawartości pliku po jego wydaniu narusza zabezpieczenia elektroniczne. Co równie istotne, odbiorca może sprawdzić informacje o dokumencie w niezależnym rejestrze, zamiast polegać wyłącznie na przedstawionej kopii.



Nie oznacza to całkowitego wyeliminowania prób oszustwa. Nowe rozwiązanie istotnie utrudnia jednak skuteczne posługiwanie się sfałszowanym dyplomem, zwłaszcza gdy pracodawca korzysta z dostępnego mechanizmu weryfikacji. Jednocześnie trzeba rozróżnić autentyczność dyplomu od oceny kompetencji zawodowych. Państwowy rejestr może potwierdzić, że określony dokument został wydany i jest ważny. Nie odpowie natomiast na pytanie, czy kandydat posiada wszystkie umiejętności wymagane na danym stanowisku.



Weryfikacja wykształcenia pozostanie zatem jednym z elementów procesu rekrutacyjnego, a nie substytutem oceny doświadczenia, wiedzy i praktycznych kompetencji.

Starsze dyplomy nie tracą ważności

Wprowadzenie nowego systemu może rodzić pytania wśród osób, które ukończyły studia wiele lat temu. Czy ich papierowe dyplomy pozostaną ważne? Czy będą musiały wystąpić o elektroniczne odpowiedniki? Czy pracodawca będzie mógł zweryfikować każdy dokument w państwowym repozytorium?



Najważniejsza odpowiedź brzmi: reforma nie oznacza utraty ważności wcześniej wydanych dyplomów papierowych. Trzeba jednak pamiętać, że możliwość weryfikacji w RDE dotyczy dokumentów znajdujących się w repozytorium. Nie należy zatem utożsamiać braku dokumentu w systemie z dowodem, że jest on fałszywy.



W okresie przejściowym uczelnie mogą rejestrować określone dokumenty wydawane w tym czasie, natomiast obowiązkowe wydawanie e-Dyplomów rozpocznie się 1 stycznia 2027 roku. Starsze dokumenty papierowe nie zostaną automatycznie objęte pełną weryfikacją w RDE. Równolegle rozwijane są rozwiązania prawne dotyczące potwierdzania danych zawartych w dyplomach papierowych. Przyjęty przez Radę Ministrów 6 października 2026 roku projekt zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje możliwość zwrócenia się przez pracodawcę do uczelni o potwierdzenie danych w sytuacji uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności dokumentu.



To odrębny mechanizm od weryfikacji w RDE. Na etapie przygotowywania niniejszego materiału pozostawał rozwiązaniem projektowanym, dlatego nie należy przedstawiać go jako już obowiązującego uprawnienia pracodawców.

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Dyplom dostępny bez względu na miejsce pobytu

Z perspektywy absolwentów jedną z najbardziej odczuwalnych korzyści będzie możliwość uzyskania dostępu do dokumentów bez konieczności przechowywania ich papierowych oryginałów. Dyplom elektroniczny zarejestrowany w RDE można pobrać za pośrednictwem państwowego portalu, po potwierdzeniu tożsamości. Dokumenty są również udostępniane w ramach usług mObywatela.



Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach wymagających szybkiego przedstawienia potwierdzenia wykształcenia: podczas zmiany pracy, ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia czy załatwiania formalności zawodowych. Istotna jest przy tym różnica między oryginalnym dokumentem elektronicznym a jego wydrukiem. Zarejestrowany w repozytorium e-Dyplom ma moc prawną odpowiadającą dyplomowi papierowemu. Natomiast wydruk pliku elektronicznego jest jedynie kopią i nie zachowuje wszystkich właściwości oryginału.



Dlatego dokument elektroniczny należy przekazywać w niezmienionej postaci, z zachowaniem zabezpieczeń umożliwiających potwierdzenie jego autentyczności. Zmiana może być szczególnie użyteczna dla absolwentów, którzy często zmieniają miejsce zamieszkania, podejmują pracę poza miejscowością ukończenia studiów lub uczestniczą w rekrutacjach prowadzonych zdalnie. W takich sytuacjach możliwość szybkiego udostępnienia i zweryfikowania dokumentu może ograniczyć liczbę formalności.

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Nowe możliwości, ale również odpowiedzialność za dane

Cyfrowa dostępność dyplomów nie oznacza, że informacje o wykształceniu powinny być udostępniane bez ograniczeń. Dokumenty te zawierają dane osobowe, a ich wykorzystanie w procesie rekrutacyjnym musi uwzględniać obowiązujące zasady ochrony informacji. Sam fakt istnienia usługi weryfikacyjnej nie daje pracodawcy nieograniczonego prawa do pozyskiwania i przetwarzania danych kandydatów.



Ministerialne wyjaśnienia opublikowane 5 listopada 2026 roku wskazują, że dostęp do informacji o dyplomie następuje po udostępnieniu przez absolwenta danych umożliwiających jego weryfikację. Nie jest przy tym wymagany odrębny formularz zgody na wgląd do repozytorium. Nie zwalnia to jednak podmiotów korzystających z danych z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ich przetwarzania.



Z punktu widzenia absolwenta oznacza to konieczność świadomego przekazywania dokumentów oraz informacji umożliwiających ich sprawdzenie. Z kolei pracodawca powinien ograniczać zakres gromadzonych danych do tego, co rzeczywiście jest potrzebne w danym procesie rekrutacyjnym. Cyfryzacja może zwiększać bezpieczeństwo dokumentów, ale nie zastąpi odpowiedzialnego korzystania z udostępnionych narzędzi.

Technologia, która buduje zaufanie

W dyskusji o e-Dyplomach wiele uwagi poświęca się integracji systemów uczelnianych, zgodności danych i przygotowaniu administracji do nowych obowiązków. Są to kwestie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rozwiązania, jednak z perspektywy rynku pracy równie istotny jest jego ostateczny rezultat. Powstaje bowiem infrastruktura, która pozwala w bardziej przejrzysty sposób potwierdzać informacje o formalnym wykształceniu.



Znaczenie e-Dyplomów nie kończy się w momencie ukończenia studiów. Dokument staje się częścią szerszego systemu, z którego absolwent może korzystać także później, przedstawiając swoje kwalifikacje kolejnym instytucjom czy pracodawcom. Możliwość prostego i bezpiecznego potwierdzenia autentyczności dyplomu ogranicza liczbę niepotrzebnych formalności i zwiększa zaufanie do informacji, na podstawie których podejmowane są ważne decyzje. Korzyści z takiego rozwiązania mogą wykraczać poza standardowe procesy rekrutacyjne. Potwierdzanie wykształcenia jest istotne również przy podejmowaniu studiów drugiego stopnia, ubieganiu się o określone uprawnienia zawodowe czy uczestnictwie w procedurach wymagających wykazania kwalifikacji formalnych.



Jednocześnie cyfrowy dyplom nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z oceną kompetencji. Nadal konieczne będzie rozróżnianie formalnego potwierdzenia ukończenia określonego kierunku od rzeczywistych umiejętności i doświadczenia zawodowego. W tym sensie e-Dyplomy nie zastępują dotychczasowych kryteriów oceny kandydatów, lecz wzmacniają wiarygodność jednego z jej podstawowych elementów.

Cyfrowy dokument, który zmienia więcej niż sposób przechowywania

Wprowadzenie elektronicznych dyplomów jest jednym z najbardziej konkretnych przykładów tego, jak cyfryzacja administracji publicznej może oddziaływać na relacje między edukacją a rynkiem pracy. Znaczenie tej reformy nie polega wyłącznie na tym, że absolwent zamiast papierowego dokumentu otrzyma plik elektroniczny. Istotniejsze jest stworzenie wspólnego, państwowego punktu odniesienia, umożliwiającego potwierdzenie autentyczności dokumentów bez angażowania wielu pośredników.



O powodzeniu rozwiązania zdecyduje jednak nie tylko jego dostępność techniczna, lecz także praktyka korzystania z niego przez uczelnie, absolwentów i pracodawców. Dla tych ostatnich e-Dyplom może stać się wygodnym narzędziem ograniczającym ryzyko związane z weryfikacją kwalifikacji. Dla absolwentów - sposobem na łatwiejsze posługiwanie się dokumentami potwierdzającymi wykształcenie. Dla uczelni - elementem szerszej modernizacji usług świadczonych na rzecz społeczności akademickiej.



Jeśli te możliwości zostaną właściwie wykorzystane, e-Dyplomy mogą zmienić nie tylko sposób wydawania dokumentów, lecz także standard potwierdzania wykształcenia w Polsce. W świecie, w którym coraz więcej decyzji podejmowanych jest na podstawie informacji przekazywanych elektronicznie, możliwość szybkiego sprawdzenia ich wiarygodności staje się wartością samą w sobie.



Adam Przymusiała, Prezes Akademusa