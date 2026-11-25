Aż 70% polskich pracowników jest rozczarowanych pracodawcami. Konkretnie chodzi o obietnice rekrutacyjne. Różnią się one od rzeczywistych warunków pracy, głównie zarobkami i zakresem obowiązków. W związku z tym tracą zaufanie do firmy i myślą o zmianie pracy. Czego muszą nauczyć się pracodawcy?

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Rozczarowanie rekrutacją

Rzeczywistość weryfikuje rekrutacyjne obietnice. Niemal 70% Polaków, którzy uczestniczyli w rekrutacji, zetknęło się z sytuacją, w której rzeczywiste warunki zatrudnienia okazały się gorsze od zapowiadanych – wynika z badania Amilon. Rozczarowanie nie pozostaje bez konsekwencji. Ponad co czwarta osoba z tej grupy zaczęła rozważać zmianę pracy, a co ósma zdecydowała się odejść.

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Obietnice rekrutacyjne inne niż rzeczywiste warunki pracy

Nie wszystkie ustalenia z rozmowy kwalifikacyjnej znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistych warunkach zatrudnienia. Aż 69,2% pracowników, którzy uczestniczyli w rekrutacji, zetknęło się z rozbieżnościami między obietnicami pracodawcy a rzeczywistością – wynika z badania Amilon, dostawcy cyfrowych kart podarunkowych. Takie doświadczenia deklarują osoby w każdym wieku. Najczęściej mówi o nich pokolenie millenialsów. 76,4% Polaków w wieku 35-44 lat wskazuje, że co najmniej jeden aspekt zatrudnienia okazał się mniej korzystny od zapowiadanego. Wśród osób w wieku 25-34 lat odsetek ten wynosi 72,3%, a w grupie 55-64 – 66,9%. Problem nie omija też osób o dochodach powyżej średniej. Wśród zarabiających 5000-6999 zł netto miesięcznie takie rozbieżności wskazało 75,1% badanych. W grupie o dochodach 7000–8999 zł było to 73,5%.

Więcej obowiązków i niższe wynagrodzenie

Jakich obietnic najczęściej nie dotrzymują pracodawcy? Na pierwszym miejscu wcale nie są zarobki. Najwięcej badanych (27,5%) wskazuje, że po zatrudnieniu zakres ich obowiązków okazał się większy lub inny niż przedstawiano podczas rekrutacji. 24,3% osób przyznało, że rzeczywiste obciążenie lub liczba godzin pracy okazały się większe, niż zapowiadano. Dopiero na trzecim miejscu znalazły się rozbieżności związane z wynagrodzeniem, premią oraz zasadami jej przyznawania (23,9%).

Lista rozczarowań jest dłuższa. Co szósty respondent wskazuje na gorszą atmosferę, kulturę organizacyjną lub styl zarządzania (15,5%). Kolejne 13,2% twierdzi, że możliwości rozwoju zawodowego oraz szanse na awans okazały się słabsze od obiecywanych.

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Słabsze benefity niż obiecywane

Rozbieżności dotyczą też benefitów. 7,6% badanych wskazuje na mniejszy zakres lub wartość świadczeń pozapłacowych. Kolejne 6,7% spotkało się z bardziej ograniczonym dostępem do benefitów lub mniej atrakcyjne zasady korzystania z nich. Część respondentów rozczarowała się też ograniczeniami w pracy zdalnej, hybrydowej lub mniej elastycznymi godzinami pracy, niż im to mówiono (8,3%).

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– Firmy muszą odrobić lekcję. Należy pamiętać, że kandydat podejmuje decyzję o przyjęciu oferty na podstawie konkretnych ustaleń. Jeśli później okazuje się, że obowiązków jest więcej, premie działają na innych zasadach, a obiecane benefity są gorzej dostępne, trudno oczekiwać, że pozostanie to bez wpływu na jego stosunek do organizacji. Oczywiście, nie każda taka rozbieżność musi wynikać ze świadomego działania pracodawcy. Czasem problemem jest niedostatecznie precyzyjna komunikacja między działem HR, przyszłym przełożonym kandydata, a samym kandydatem. Dlatego tak ważne jest, aby już na etapie tworzenia ogłoszeń, jak również podczas rekrutacji jasno przedstawiać to, co firma rzeczywiście może pracownikowi zaoferować – zauważa Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska.

Utrata zaufania do pracodawcy

Niedotrzymane obietnice nie pozostają bez konsekwencji. Po takim doświadczeniu Polacy najczęściej tracą zaufanie do pracodawcy – wskazuje na to 46,9% badanych. Z kolei co trzeci respondent (34,7%) przyznaje, że jego zaangażowanie w pracę spadło. Różnice widać również w odpowiedziach kobiet i mężczyzn. Utratę zaufania do pracodawcy deklaruje 54,4% kobiet i 39% mężczyzn. Ci drudzy częściej natomiast wskazują na spadek zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Rozczarowanie warunkami zatrudnienia odbija się też na reputacji firmy. Niemal co siódmy badany (13,9%) przyznaje, że podzielił się negatywną opinią o pracodawcy z innymi. Zaledwie 7,9% osób deklaruje, że różnice między obietnicami rekrutacyjnymi a rzeczywistością nie wpłynęły na ich podejście do pracodawcy.

Rozczarowanie powodem do zmiany pracy

Utrata zaufania nie zawsze kończy się wypowiedzeniem. Jednak dla niektórych takie rekrutacyjne rozczarowania stają się przyczyną szukania nowego zatrudnienia. Z badania wynika, że ponad co czwarta osoba, która doświadczyła takiej sytuacji, zaczęła rozważać zmianę pracy. 17,1% rozpoczęło rzeczywiste poszukiwania, a 12,7% odeszło z powodu niedotrzymanych warunków. Najczęściej nad zmianą zatrudnienia zastanawiają się osoby w wieku 25-34 lata. Taką reakcję deklaruje aż 34,2% badanych z tej grupy. Wśród 55-64-latków ten odsetek wynosi tylko 14,1%.

Nie oznacza to, że starsi pracownicy łatwiej akceptują rozczarowanie. Aż 40% badanych w wieku 55-64 lat przyznaje, że różnice między obietnicami podczas rekrutacji a rzeczywistością wpłynęły negatywnie na ich zaangażowanie. Podobną odpowiedź wskazało 40,3% osób w wieku 45-54 lat.

Co interesujące, niecałe 10% respondentów deklaruje, że próbowało wyjaśnić tę sytuację z przełożonym lub działem HR. To mniej niż odsetek osób, które zdecydowały się na odejście. – Firmy często skupiają się na tym, ilu pracowników odchodzi. Dużo trudniej jest zauważyć tych, którzy zostają, ale tracą zaufanie, lojalność oraz motywację. Warto regularnie sprawdzać, czy rzeczywiste doświadczenia nowych osób odpowiadają temu, co usłyszały podczas rekrutacji. Dotyczy to zarówno obowiązków, wynagrodzenia, jak również benefitów pozapłacowych. Sama informacja o dostępności świadczenia nie wystarczy, jeśli pracownik nie wie, kiedy i na jakich zasadach może z niego skorzystać. Im wcześniej firma wychwyci takie rozbieżności, tym większa szansa, że uda się je wyjaśnić, zanim wpłyną na decyzję o odejściu – dodaje Karol Ziółkowski z Amilon.

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie agencji All 4 Comms i firmy Amilon na próbie 1004 Polaków w wieku 18-80 lat.

Źródło: Amilon