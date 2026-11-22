Przegląd ofert pacy na platformie OLX prowadzi do wniosku, że konkurencja o pracę maleje, ale czy wszędzie? Mediana wynagrodzeń wynosi 6750 zł - to wzrost o ponad 4% rok do roku. Które ogłoszenia o pracę cieszą się największą popularnością?

Rynek pracy się stabilizuje?

Październikowe dane OLX Praca wskazują na stopniowe wyhamowywanie spadków aktywności rekrutacyjnej. Choć liczba ofert nadal pozostaje niższa niż przed rokiem, skala spadków zmniejszyła się w porównaniu z wiosną – z 11 do 5%. Jednocześnie po miesiącach względnej stabilizacji średnia liczba aplikacji na jedno ogłoszenie spadła o około 6% rok do roku. Nie oznacza to jednak, że konkurencja o pracę maleje wszędzie. Podczas gdy wśród kierowców czy pracowników magazynowych liczba zgłoszeń na ofertę spada, w obsłudze klienta i administracji biurowej nadal rośnie.

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Najważniejsze wnioski z analizy danych OLX Praca za październik 2026 r.

Największy wzrost liczby ofert dotyczył HR (+57% rok do roku).

Jednocześnie w administracji biurowej ogłoszeń ubyło aż o 29% rdr.

Chociaż o 7% spadła łączna liczba aplikacji (rdr), to w 64% analizowanych kategorii liczba odpowiedzi na ogłoszenia wzrosła.

Średnia liczba aplikacji na ogłoszenie zmniejszyła się w październiku z 49 do 46 (w porównaniu rdr).

Mediana oferowanych wynagrodzeń wyniosła 6750 zł, o ponad 4% więcej niż rok wcześniej.

Mniej ofert pracy

Choć skala spadków liczby ofert pracy jest mniejsza niż wiosną, sytuacja w poszczególnych branżach pozostaje mocno zróżnicowana. Szczególnie wyróżnia się HR, gdzie liczba ofert wzrosła aż o 57% rok do roku. To już trzeci miesiąc z rzędu, w którym kategoria ta notuje dwucyfrowy wzrost. Więcej pracowników poszukiwano również wśród dostawców i kurierów miejskich (+23%), w pracach magazynowych (+12%) oraz budowlanych i remontowych (+12%). Odmiennie wygląda sytuacja w części zawodów biurowych. W administracji biurowej liczba ogłoszeń spadła o 29% rok do roku, a w marketingu i PR o 16%.

Gdzie maleje konkurencja o pracę?

W październiku łączna liczba aplikacji spadła o 7% rok do roku, najmocniej w ostatnich sześciu miesiącach. Mimo to w 64% analizowanych kategorii liczba zgłoszeń wzrosła. Jednocześnie po miesiącach względnej stabilizacji zmniejszyła się średnia liczba aplikacji na ogłoszenie – z 49 przed rokiem do 46, czyli o około 6%. Największe spadki konkurencji odnotowano m.in. wśród kierowców (−19%) oraz w pracach magazynowych (−13%).

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Z drugiej strony w części zawodów konkurencja o jedno stanowisko nadal rośnie. W obsłudze klienta i call center średnia liczba aplikacji na ogłoszenie wzrosła o 22% rok do roku, osiągając 176 – najwięcej spośród analizowanych kategorii. Jeszcze większy wzrost zainteresowania kandydatów odnotowano w administracji biurowej (+25%), gdzie jednocześnie liczba ofert spadła o 29%.

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– Październik przynosi pewne powody do ostrożnego optymizmu. Spadki liczby ofert są mniejsze niż kilka miesięcy temu, a w niektórych branżach obserwujemy już wyraźny wzrost aktywności rekrutacyjnej. Jednocześnie po raz pierwszy od dłuższego czasu maleje średnia liczba aplikacji na ogłoszenie. Nie oznacza to jednak, że wszystkim kandydatom łatwiej znaleźć zatrudnienie. W pracach magazynowych czy wśród kierowców konkurencja o jedno stanowisko jest mniejsza, podczas gdy w administracji biurowej i obsłudze klienta nadal rośnie. Te różnice pokazują, że poprawa sytuacji na rynku pracy może przebiegać w różnym tempie w zależności od branży i zawodu – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX Praca.

Jak rosną wynagrodzenia?

Mediana wynagrodzeń oferowanych na OLX Praca w październiku wyniosła 6750 zł, wobec 6480 zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 4,2%, czyli nieznacznie powyżej październikowej inflacji, która według danych GUS wyniosła 3,5% . Najszybciej rosły stawki w grupie grey collar, obejmującej stanowiska łączące pracę fizyczną z kompetencjami technicznymi – o 5% rok do roku, do 6804 zł. W przypadku pracowników white collar mediana wyniosła 7910 zł (+4%), natomiast w grupie blue collar 6560 zł (+3%).

Największe wzrosty mediany oferowanych wynagrodzeń odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim – po 11% rok do roku, podczas gdy w wielkopolskim i śląskim wyniosły one 6%. Różnice widoczne są również na poziomie miast. Najwyższą medianę wśród analizowanych miejscowości odnotowano w Kaliszu – 7600 zł (+9%), czyli o 850 zł więcej niż w Warszawie, gdzie wyniosła ona 6750 zł, tyle samo co dla całego kraju. Wysokie stawki oferowano również w Rzeszowie (7500 zł, +9%) oraz Katowicach (7352 zł, +8%).

Jakie ogłoszenia cieszą się największym zainteresowaniem?

Podobnie jak we wrześniu, największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się ogłoszenia dotyczące prostych zadań oraz pracy zdalnej. Nie zabrakło jednak bardziej nietypowych propozycji – oferta zatrudnienia w kociej kawiarni przyciągnęła blisko 1400 zgłoszeń.

Prosta praca z Canva i grafiką – 3932 odpowiedzi

Asystent hurtowni internetowej – praca zdalna – 3815 odpowiedzi

Zdalny konsultant ds. rekrutacji – 2155 odpowiedzi

Pracownik ds. obsługi biura – 1920 odpowiedzi

Pracownik do kociej kawiarni – 1377 odpowiedzi

Dane OLX Praca pokazują zmiany w ujęciu rok do roku względem października 2025 r., chyba że zaznaczono inaczej. Kwoty wynagrodzeń podano w zł brutto, zgodnie z zakresem danych.

Źródło: OLX