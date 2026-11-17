Minął termin wdrożenia unijnej dyrektywy o jawności wynagrodzeń, a płaca w zdalnych i hybrydowych ogłoszeniach w UE nadal jest wyjątkiem. Podaje ją mniej więcej co piąta oferta otwarta dla kandydatów z UE, wobec około 7 na 10 ofert skierowanych wyłącznie do USA (dane na 5 listopada 2026). Czy to rzeczywiście jest obowiązek pracodawcy?

Wynagrodzenia w ofertach pracy - przed 7 czerwca 2026 r. i po nim

Państwa członkowskie miały przenieść dyrektywę (UE) 2023/970 do prawa krajowego do 7 czerwca 2026. Sprawdziliśmy, jak często zdalne i hybrydowe oferty pracy pokazywały wynagrodzenie przed tą datą i po niej. Oferty pochodzą bezpośrednio ze stron kariery firm, nie z innych portali z ogłoszeniami. Porównaliśmy dwa okresy po 92 dni: od 1 marca do 31 maja oraz od 1 lipca do 30 września 2026. Czerwiec, miesiąc przejściowy, pominęliśmy.

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Ofertę liczymy jako ofertę z wynagrodzeniem, jeśli ma niezerową kwotę minimalną lub maksymalną, także stawkę godzinową. Oferta otwarta dla UE to ogłoszenie dla kraju UE-27 albo dla regionu Europa lub EMEA. Oferta tylko z USA to taka, której wszystkie lokalizacje leżą w Stanach Zjednoczonych.

Oferty zdalne i hybrydowe Marzec–maj 2026 Lipiec–wrzesień 2026 Otwarte dla UE 17,9% (n = 14 797) 21,2% (n = 3702) Tylko USA 73,7% (n = 42 447) 69,7% (n = 16 185)

Udział ofert z wynagrodzeniem. Źródło: Remote First Jobs, strony kariery firm, dane na 5 listopada 2026.

W lipcu–wrześniu różnica między USA a UE wyniosła 48,5 punktu procentowego. Ogłoszenie z UE pokazywało płacę ponad trzy razy rzadziej niż ogłoszenie tylko z USA. Oferty w pełni zdalne, bez hybrydowych, wypadają w UE nieco lepiej: 28,3% (n = 2454). To wciąż daleko od poziomu amerykańskiego.

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wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę ue i usa Wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę UE i USA Źródło zewnętrzne

Skąd niewielki wzrost w UE?

Udział w UE wzrósł z 17,9% do 21,2%. Nie czytamy tego jako efektu dyrektywy. Większą część wzrostu tłumaczy zmiana w naszej próbie. 22 czerwca 2026 zaostrzyliśmy regułę, która decyduje, czy oferta jest zdalna lub hybrydowa. Po tej zmianie ubyło ofert hybrydowych: ich udział w próbie unijnej spadł z 57,7% do 32,8%. A to właśnie oferty hybrydowe w UE rzadziej podają płacę. Przed terminem robiło to 10,0% z nich (n = 8532), wobec 30,6% ofert w pełni zdalnych (n = 5694).

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Gdy liczymy wszystkie sklasyfikowane oferty, a nie tylko zdalne i hybrydowe, wzrost w UE jest mniejszy: z 16,7% (n = 17 086) do 18,4% (n = 14 641). W czerwcu zmieniliśmy też sposób odczytywania lokalizacji i wynagrodzeń, więc nie da się ustalić, ile zmiany przypada na decyzje pracodawców. Spadek w USA, z 73,7% do 69,7%, częściowo wynika z tej samej zmiany próby, tylko działającej w drugą stronę.

Polska na tle innych krajów

Kraj Marzec–maj 2026 Lipiec–wrzesień 2026 Oferty z wynagrodzeniem (marzec–maj / lipiec–wrzesień) Szwecja 12,6% (n = 294) 42,5% (n = 87) 37 / 37 Hiszpania 14,3% (n = 1605) 30,4% (n = 385) 230 / 117 Polska 25,8% (n = 1526) 25,8% (n = 430) 393 / 111 Francja 17,6% (n = 954) 24,6% (n = 175) 168 / 43 Irlandia 18,2% (n = 1048) 22,5% (n = 285) 191 / 64 Portugalia 11,9% (n = 1075) 19,0% (n = 326) 128 / 62 Niemcy 9,8% (n = 2369) 17,5% (n = 623) 233 / 109

Udział zdalnych i hybrydowych ofert z wynagrodzeniem. Kraje UE z co najmniej 30 ofertami z wynagrodzeniem w każdym okresie. Źródło: Remote First Jobs, dane na 5 listopada 2026

kraje-ue-polska-wynagrodzenie Kraje UE i Polska - wynagrodzenie Źródło zewnętrzne

Oferta otwarta dla kilku krajów liczy się w każdym z nich. W lipcu–wrześniu udział wahał się od 17,5% w Niemczech do 42,5% w Szwecji. Żaden kraj nie zbliżył się do 69,7% w ofertach tylko z USA. Wynik Szwecji opiera się na 37 ofertach z płacą w każdym okresie, a Szwecja nie wdrożyła jeszcze dyrektywy, więc jej wzrostu nie łączymy z nowymi przepisami.

Polska przed terminem miała najwyższy udział z tych siedmiu krajów, 25,8%. Po terminie wynik był taki sam. Zmiana reguły z 22 czerwca działa jednak także na poziomie krajów. Wśród wszystkich sklasyfikowanych ofert otwartych dla Polski udział spadł z 24,9% do 20,2% (n = 1713 i 1522).

Co wynika z przepisów dla HR i płac?

Dyrektywa nie nakazuje wpisywania wynagrodzenia do ogłoszenia. Art. 5 ust. 1 daje kandydatowi prawo do informacji o początkowym wynagrodzeniu lub jego przedziale, ustalonych według obiektywnych i neutralnych płciowo kryteriów. Ogłoszenie jest jednym ze sposobów jej przekazania. Informacja może też trafić do kandydata przed rozmową kwalifikacyjną albo w inny sposób. Art. 5 ust. 2 zakazuje pytania o dotychczasowe zarobki.

W Polsce część tych zasad obowiązuje od 24 grudnia 2025, na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy z 4 czerwca 2025 (Dz.U. 2025 poz. 807). Art. 18³ca § 2 ustala kolejność: najpierw ogłoszenie o naborze, a jeśli informacji tam nie ma, przed rozmową kwalifikacyjną albo przed nawiązaniem stosunku pracy. Pytanie kandydata o obecne lub wcześniejsze wynagrodzenie jest zakazane (art. 22¹ § 1 pkt 6 KP). Pełne wdrożenie dyrektywy ma przynieść projekt UC127, którego przyjęcie przez Radę Ministrów zaplanowano na IV kwartał 2026.

Dla działów HR i płac wnioski są praktyczne. Skoro ogłoszenie nie jest obowiązkowe, trzeba ustalić, w którym momencie rekrutacji i w jakiej formie kandydat dostaje informację o płacy. Przedział warto ustalić przed publikacją oferty, bo musi wynikać z obiektywnych kryteriów, a nie z przebiegu rozmowy. Z formularzy i scenariuszy rozmów powinno zniknąć pytanie o obecne i wcześniejsze zarobki.

Rekrutacja zdalna dokłada jeszcze jedną kwestię. Przepisy wiążą pracodawcę zatrudniającego w danym kraju, a przy pracy zdalnej może to być inny kraj niż ten wpisany w ogłoszeniu. Francuski projekt ustawy przewiduje zakaz publicznych ogłoszeń bez widełek, a irlandzki projekt założeń, według doniesień, przewidywałby wymóg podania płacy w ogłoszeniu. Firma, która szuka ludzi zdalnie w kilku krajach, powinna sprawdzić te zasady z lokalnym prawnikiem.

Punktem odniesienia pozostają Stany Zjednoczone. Nie ma tam przepisu federalnego, ale kilka stanów, począwszy od Kolorado w 2021, wymaga widełek w ogłoszeniu, w Kolorado także przy ofertach zdalnych. Wiele ofert tylko z USA od lat podlega takim regułom. W UE większość krajów dopiero pisze przepisy wdrażające dyrektywę.

Dane na 5 listopada 2026.

Źródło: Remote First Jobs