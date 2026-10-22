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Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » W których obszarach IT pracodawcy będą zatrudniać? Tutaj mediana zarobków to nawet 24 800 zł netto + VAT miesięcznie

W których obszarach IT pracodawcy będą zatrudniać? Tutaj mediana zarobków to nawet 24 800 zł netto + VAT miesięcznie

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22 października 2026, 13:24
zarobki w it informatyk zatrudnianie wynagrodzenia praca zdalna
W których sektorach IT pracodawcy będą zatrudniać? Tutaj mediana zarobków to nawet 24 800 zł netto + VAT miesięcznie
Shutterstock

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W których sektorach IT pracodawcy będą teraz zwiększać zatrudnienie? Które obszary rozwijają się najprężniej? Tutaj mediana zarobków w formule B2B sięga nawet 24 800 zł netto + VAT miesięcznie.

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Zapotrzebowanie na pracowników IT

Polski rynek IT pozostaje w fazie stabilizacji i większej ostrożności, ale staje się mniej jednoznaczny. W ostatnich 90 dniach liczba ofert w AI/ML wzrosła o 14,6%, a w Business Analytics o 7,8%, podczas gdy backend – utrzymując pozycję lidera – odnotował niewielki spadek. Różnice między specjalizacjami widać jeszcze wyraźniej na poziomie wynagrodzeń i dostępności pracy zdalnej. A im mniej spójny obraz rynku, tym ważniejsza staje się bieżąca orientacja w konkretnym segmencie rynku.

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Wynagrodzenie i praca zdalna w IT

W ostatnich 90 dniach w całym sektorze IT wzrosły mediana wynagrodzeń (+1,9%) i udział ofert z pracą zdalną (+2,2%). Popyt i wynagrodzenia nie zawsze idą w parze. Backend notuje mniej ofert przy wyższych stawkach, AI/ML – więcej ofert przy stabilizacji wynagrodzeń, a administracja IT – niewielki wzrost ofert przy wyraźnym wzroście stawek.

Praca zdalna pozostaje ważnym elementem rynku, ale jej dostępność mocno zależy od specjalizacji. Udział ofert remote sięga 41% w AI/ML i 38,7% w backendzie, podczas gdy w administracji IT ze względu na specyfikę wynosi 16%.

SQL - najczęstsza technologia w ofertach pracy

Rosnący udział AI nie oznacza odwrotu od technologicznego rdzenia rynku. SQL pozostaje najczęściej wskazywaną technologią w ofertach, a w kluczowych specjalizacjach nadal dominują Java, Linux, SQL i Python. W bardziej zmiennym otoczeniu rośnie znaczenie bieżącego dostępu do danych. pro:radar ma uzupełniać raporty rynkowe o aktualny, bardziej szczegółowy obraz poszczególnych segmentów i wspierać decyzje kandydatów, rekruterów i pracodawców.

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Najszybciej rozwijający się obszar IT

Obraz całego sektora nie oddaje skali różnic między poszczególnymi specjalizacjami. W AI/ML, najszybciej rozwijającym się obszarze IT, liczba ofert wzrosła o 14,6%. Dodatnią dynamikę obserwujemy również w Business Analytics (+7,8%) oraz administracji IT (+1,6%). Z kolei backend, nadal zajmujący pierwszą pozycję w TOP5 specjalizacji, odnotował niewielki spadek liczby ofert (-4,7%).

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Mediana zarobków nawet 24 800 zł netto + VAT miesięcznie

Jednocześnie zmiany popytu nie przekładają się wprost na wynagrodzenia. Backend jest tego dobrym przykładem: ofert jest mniej niż w poprzednim okresie, ale mediana stawek B2B wzrosła o 2,5%, do 22 800 zł netto + VAT miesięcznie. W administracji IT liczba ogłoszeń zwiększyła się tylko nieznacznie, podczas gdy wynagrodzenia poszły w górę aż o 7,7%. Jeszcze inny scenariusz można zauważyć w AI/ML – przy wyraźnym wzroście liczby ogłoszeń mediana wynagrodzeń pozostała stabilna na poziomie 24 800 zł netto + VAT miesięcznie.

- Jak pokazuje przykład backendu, mniejsza liczba ofert nie musi oznaczać automatycznej presji na obniżanie stawek czy osłabienia pozycji specjalistów na rynku. Firmy rekrutują bardziej selektywnie i mocniej priorytetyzują role, które są istotne z punktu widzenia rozwoju produktów, utrzymania infrastruktury czy transformacji technologicznej. Poszczególne specjalizacje rozwijają się dziś w różnym tempie, dlatego coraz większego znaczenia nabiera to, jakich kompetencji poszukują rekruterzy w danym obszarze, na jakich warunkach firmy chcą je pozyskiwać i jak zmieniają się oczekiwania wobec kandydatów – komentuje Piotr Trzmiel, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w theprotocol.it.

Praca zdalna w IT zależy od specjalizacji

Mimo silnej narracji o ograniczaniu pracy zdalnej, nadal pozostaje ona istotną częścią rynku IT. W ostatnich 90 dniach udział ofert z pracą zdalną wyniósł 31,2% i był o 2,2% wyższy niż w poprzednim okresie. Największy wzrost wśród analizowanych specjalizacji odnotowano w backendzie (+10,2%).

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Jednocześnie sam poziom dostępności pracy zdalnej mocno różni się między obszarami. W AI/ML obejmuje ona 41% ofert, w backendzie 38,7%, podczas gdy w Administracji IT – 16%. Co istotne, mimo wysokiego udziału ofert remote w specjalizacji AI/ML ich odsetek spadł w ostatnim okresie o 5,3%.

Świadczy to o tym, że powrót do biur nie przebiega w IT zgodnie z jednym scenariuszem. Model pracy zależy od charakteru danej roli, sposobu organizacji zespołu i potrzeb pracodawcy. Bieżące dane potwierdzają kontynuację trendu widocznego już wcześniej: praca zdalna przestaje być traktowana jak dodatkowy, atrakcyjny benefit, a pozostaje jednym z podstawowych parametrów oferty i warunków współpracy.

AI a podstawowe technologie w IT

Wzrost znaczenia AI nie oznacza, że rynek IT gwałtownie odchodzi od technologii, które od lat stanowią jego podstawę. Z danych za ostatnie 90 dni wynika, że najczęściej pojawiającą się technologią w ofertach na theprotocol.it pozostaje SQL – obecny w 2563 ogłoszeniach. W poszczególnych specjalizacjach dominują natomiast technologie ściśle związane z ich podstawową funkcją: Java w backendzie, Linux w Administracji IT, SQL w Business Analytics i Python w AI/ML.

Zmiana na rynku nie polega więc na prostym zastępowaniu jednych kompetencji drugimi. Szybko rosnące obszary, takie jak AI/ML, rozwijają się obok dojrzałych specjalizacji, które nadal odpowiadają za dużą część popytu rekrutacyjnego. W efekcie coraz ważniejsze staje się nie tylko to, które specjalizacje rosną, ale również jak zmienia się zapotrzebowanie na technologie w ramach istniejących ról.

Zróżnicowany rynek IT w Polsce

Dane theprotocol.it z ostatnich miesięcy potwierdzają, że polski rynek IT coraz trudniej opisywać za pomocą jednego, uśrednionego obrazu. Poszczególne specjalizacje różnią się nie tylko skalą popytu, ale również dynamiką wynagrodzeń, dostępnością pracy zdalnej czy zapotrzebowaniem na konkretne technologie. Nie jest to zjawisko nowe, ale wyraźnie przyspieszyło, co wynika między innymi z większej niepewności gospodarczej i geopolitycznej. W takim otoczeniu wyzwaniem staje się nie brak danych, lecz ich szybkie starzenie się i zbyt wysoki poziom agregacji.

Kluczowa zdolność - real-time adaptability

Z badania Deloitte wynika, że aż 85% respondentów uznaje zdolność organizacji i pracowników do adaptowania się w wymaganym dzisiaj tempie za kluczową, podczas gdy zaledwie 7% uważa, że ich organizacja jest pod tym względem liderem. Luka między znaczeniem adaptacyjności a faktyczną gotowością do działania pokazuje, jak istotne stają się aktualne i łatwo dostępne punkty odniesienia.

- Real-time adaptability oznacza umiejętność przekładania aktualnych sygnałów z rynku na konkretne decyzje. Raporty branżowe nadal pozostają ważnym źródłem szerszej perspektywy i pozwalają uchwycić kierunek zmian w dłuższej perspektywie. Bieżące dane uzupełniają ten obraz w sytuacji, gdy liczy się moment podjęcia decyzji – podkreśla Alicja Wierzbowska, Starsza Specjalistka ds. Rekrutacji i Marki Pracodawcy w theprotocol.it w Grupie Pracuj. – Dla specjalisty może to oznaczać lepszą ocenę tego, które kompetencje zyskują na znaczeniu i jak kształtują się wynagrodzenia w danej specjalizacji. Z kolei dla pracodawcy wiąże się to z możliwością zweryfikowania budżetu, założeń rekrutacji czy oczekiwań wobec kandydatów w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej Na tej potrzebie opiera się pro:radar, narzędzie theprotocol.it porządkujące bieżące sygnały z rynku i ułatwiające podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych danych z konkretnych jego segmentów.

Obserwujemy więc zmianę punktu ciężkości: z okresowego sprawdzania kondycji rynku na stałe monitorowanie sygnałów, które mogą wpływać na decyzje zawodowe i biznesowe. Większą wartość ma więc nie sam dostęp do informacji, ale możliwość uchwycenia kierunku zmian na tyle wcześnie, by odpowiednio dostosować do nich swoje działania.

Źródło: theprotocol.it

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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